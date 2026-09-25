Florida retira cámaras lectoras de placas de carreteras estatales: qué pasará desde el 30 de septiembre 

Las autoridades deben retirar los equipos antes del 30 de septiembre. Foto: Envato

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) revocó los permisos para utilizar cámaras de reconocimiento automático de placas, conocidas como ALPR (por sus siglas en inglés), dentro de los derechos de vía del sistema estatal de carreteras. Las agencias policiales deben retirar los equipos antes del 30 de septiembre, de acuerdo con el medio Fox News.

Esta medida se produce tras las críticas generalizadas por el aumento exponencial en el número de dispositivos instalados, sumado a los preocupantes informes de uso indebido.

La orden no elimina los lectores de placas de Florida. El gobernador Ron DeSantis indicó que aproximadamente 98% de estas cámaras se encuentra en calles locales o propiedades privadas, por lo que la gran mayoría continuará fuera del alcance de la medida estatal.

'We're going to clear the state right-of-ways.'@GovRonDeSantis says state agencies taking Flock Cameras down



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DeSantis también ha planteado que una solución de mayor alcance requeriría una ley y pidió a la Legislatura de Florida considerar ese asunto. Mientras tanto, algunas agencias locales han decidido suspender sus propios sistemas, aunque otras mantienen sus redes fuera de las carreteras estatales.

¿Qué leen las cámaras de placas en Florida?

La ley de Florida define los sistemas ALPR como equipos que combinan cámaras de alta velocidad con algoritmos informáticos capaces de convertir las imágenes de las placas en datos que pueden leer las computadoras. La norma permite a las agencias utilizar estos sistemas para recopilar información de inteligencia criminal activa o de investigaciones criminales activas.

Según la política de Flock Safety, sus sistemas pueden registrar la imagen de la placa, el número y estado de emisión, la fecha, la hora y la ubicación de la cámara, además de características visibles del vehículo, como color y marca.

Flock Safety afirma que sus cámaras capturan imágenes de vehículos visibles desde vías públicas y que no utilizan reconocimiento facial ni identifican quién está dentro del vehículo. La empresa también señala que sus sistemas no determinan el propósito del viaje.

La plataforma permite buscar una matrícula completa o parcial y combinarla con características del vehículo, como color, marca, modelo o tipo de carrocería. Flock también indica que sus sistemas pueden generar alertas cuando una lectura coincide con información incluida en determinadas bases de datos policiales.

¿Qué colaboración tienen las policías locales con ICE?

La relación entre los lectores de placas y las autoridades migratorias cobra importancia en Florida por la cooperación entre las agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Asociación de Alguaciles de Florida informó el 24 de febrero de 2025 que los 67 condados del estado habían firmado acuerdos con ICE relacionados con el programa 287(g). La asociación señaló que los alguaciles y funcionarios penitenciarios recibirían capacitación para ejercer determinadas funciones bajo la autoridad delegada por ICE.

Los acuerdos 287(g) permiten a ICE delegar determinadas funciones de control migratorio a agentes estatales o locales. Las facultades no son iguales para todas las agencias, porque dependen del tipo de acuerdo que cada una mantiene con ICE.

La existencia de estos acuerdos tampoco significa que ICE pueda consultar automáticamente todas las bases de datos de lectores de placas. La ley de Florida establece las condiciones para que las agencias de justicia penal compartan determinada información obtenida mediante ALPR.

En el caso de Flock Safety, la empresa señala que la agencia que instala las cámaras controla los datos y decide con quién compartirlos. Sus sistemas también registran las búsquedas y los usuarios que acceden a la información.

¿Qué puede revelar una investigación con una matrícula?

Una búsqueda de una matrícula puede mostrar dónde y cuándo una cámara registró un vehículo. Si la misma placa aparece en distintos lectores instalados en una ciudad o carretera, los investigadores pueden comparar esos registros para reconstruir los lugares por los que pasó el automóvil y el momento aproximado de cada registro.

Sin embargo, la matrícula por sí sola no identifica automáticamente a la persona que conducía el vehículo. Las cámaras registran información del automóvil, como la placa, el color, la marca y el modelo, pero Flock Safety señala que sus sistemas no utilizan reconocimiento facial ni identifican a los ocupantes.

La ley de Florida también establece reglas sobre quién puede consultar y compartir estos registros. Determinados datos obtenidos mediante los lectores de placas tienen carácter confidencial, pero las agencias de justicia penal pueden acceder a ellos para cumplir funciones oficiales.

Esto significa que una investigación puede combinar el registro de una matrícula con otros datos disponibles para las autoridades, siempre que la agencia tenga autorización para utilizarlos.

Una lectura de placa tampoco determina por sí misma la ciudadanía, nacionalidad o estatus migratorio de una persona. Para obtener esa información, las autoridades tendrían que recurrir a otros registros o procedimientos de investigación, de acuerdo con la información disponible.

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