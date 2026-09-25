Qué artistas colombianos tocan en EE. UU. en octubre de 2026: fechas y ciudades

Karol G cantará en Miami, Tampa y Arlington. Foto: Oscar González / Shutterstock

Más de cinco artistas colombianos, la mayoría de renombre internacional, se presentarán en distintos escenarios de Estados Unidos durante el mes de octubre

Según confirman sitios legales para comprar boletos, como Ticketmaster y AXS, la agenda incluye desde grandes estadios y arenas hasta teatros y salas independientes.

Entre los nombres más conocidos aparecen Juanes, Camilo, Ryan Castro, Greeicy Rendón y Karol G, que en abril posó para la revista Playboy. Pero también hay espacio para propuestas como BALTHVS, Las Áñez, Aria Vega y Chúpame El Dedo.

¿Qué artistas colombianos se presentarán en octubre en EE. UU.?

Juanes

Uno de los recorridos más largos corresponde al cantante paisa, quien continuará en octubre su “North America Tour 2026”. Ticketmaster tiene confirmadas las siguientes fechas:

2 de octubre: San Antonio, Texas — Aztec Theatre

3 de octubre: McAllen, Texas — McAllen Performing Arts Center

4 de octubre: Sugar Land, Texas — Smart Financial Centre

7 de octubre: El Paso, Texas — Plaza Theatre

9 de octubre: Salt Lake City, Utah — The Union

10 de octubre: Las Vegas, Nevada — Pearl Concert Theater

11 de octubre: Fresno, California — Warnors Theatre

14 de octubre: San Jose, California — San Jose Civic

15 de octubre: Wheatland, California — Hard Rock Live Sacramento

16 de octubre: Inglewood, California — Kia Forum

18 de octubre: Tucson, Arizona — Anselmo Valencia Amphitheater

20 de octubre: Highland, California — Yaamava Theater

22 de octubre: San Diego, California — Petco Park

Algunas fechas aparecen bajo el nombre de la gira, pero otras serán presentaciones individuales de Juanes.

Karol G, Camilo y Greeicy

La intérprete de “Provenza” se presentará el 2 y 3 de octubre en Miami, en el Hard Rock Stadium; el 9 de octubre en Tampa, en Raymond James Stadium; y el 15 de octubre en Arlington, para actuar en AT&T Stadium. Ticketmaster confirma que son parte de la gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

El mismo 3 de octubre, en Miami, también aparece Greeicy Rendón como parte del cartel. Por su parte, Camilo tendrá cuatro presentaciones en Estados Unidos:

9 de octubre: Miami, Florida — Kaseya Center

10 de octubre: Orlando, Florida — Kia Center

15 de octubre: Rosemont, Illinois — Rosemont Theatre

17 de octubre: Nueva York, Nueva York — Infosys Theater at Madison Square Garden

Las cuatro fechas también figuran en la agenda digital de Ticketmaster y las entradas están disponibles para los fans.

Ryan Castro y Santiago Cruz

El cantante urbano Ryan Castro tiene tres fechas confirmadas en octubre:

2 de octubre en San Jose, California — San Jose Civic

3 de octubre en Fresno, California — William Saroyan Theatre

6 de octubre en Denver, Colorado — Paramount Theatre

Y otro recorrido extenso corresponde al cantante Santiago Cruz, quien visitará hasta seis ciudades:

1 de octubre: Philadelphia, Pennsylvania — City Winery

2 de octubre: Queens, Nueva York — Colden Auditorium

7 de octubre: Chicago, Illinois — City Winery

8 de octubre: St. Louis, Missouri — City Winery

11 de octubre: San Francisco, California — The Independent

14 de octubre: Los Ángeles, California — The Bellwether

Los boletos para asistir a los conciertos de Ryan Castro y Santiago Cruz están disponibles en AXS.

Otros artistas colombianos que también tienen fechas

Aria Vega realizará una gira estadounidense con siete presentaciones: 10 de octubre en Atlanta, 11 de octubre en Orlando, 13 de octubre en Los Ángeles, 15 de octubre en Chicago, 17 de octubre en Houston, 23 de octubre en Brooklyn y 25 de octubre en Boston. Todos los tickets están disponibles en AXS.

Por su parte, el trío colombiano BALTHVS, formado por Balthazar Aguirre, Johanna Mercuriana y Santiago Lizcano, llevará su mezcla de psicodelia, funk, cumbia y surf rock por varias ciudades. Las presentaciones serán:

9 de octubre en Atlanta

10 de octubre en Charleston, Carolina del Sur

11 de octubre en Asheville, Carolina del Norte

13 de octubre en Washington DC

14 de octubre en Ardmore, Pensilvania

17 de octubre en Chicago

18 de octubre en Detroit

20 de octubre en Denver

22 de octubre en San Diego

23 de octubre en Los Ángeles

25 de octubre en San Francisco

Finalmente, la agenda incluye a Las Áñez, las hermanas gemelas bogotanas Valentina y Juanita Áñez Rothmann. El dúo actuará el 2 de octubre en State College, Pensilvania; y el 8 de octubre en Frederick, Maryland.

En esa misma escena aparece Chúpame El Dedo, proyecto formado por Eblis Álvarez y Pedro Ojeda. El grupo, procedente de Bogotá, tiene programada una presentación el 4 de octubre en State College, Pensilvania.

Además de los artistas colombianos, la agenda de presentaciones musicales de octubre en Estados Unidos estará cargada de cantantes mexicanos. Algunos son Fuerza Regida, Tigres del Norte y Alicia Villarreal.

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