EE. UU. restringe visas por «turismo de nacimiento»: a quiénes alcanza la nueva política de Rubio y qué no cambia para embarazadas con visa

DOS busca restringir visas de nacimiento en casos irregulares | Foto: Shutterstock

Estados Unidos anunció una nueva política de Visas para restringir su emisión a personas que participen o faciliten el llamado “turismo de nacimiento”.

Esa práctica consiste en viajar al país con el propósito principal de dar a luz para que el hijo obtenga la ciudadanía estadounidense.

La medida fue anunciada el 23 de septiembre por el Secretario de Estado, Marco Rubio, y se aplica bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la política está dirigida principalmente contra personas que participan deliberadamente en este tipo de operaciones comerciales, así como contra quienes ayudan a organizarlas o encubrir su verdadero propósito.

Entre los grupos mencionados por Rubio están los propietarios, operadores y administradores de redes comerciales dedicadas a facilitar viajes de este tipo.

También aparecen los llamados “fixers” de Visas, quienes son intermediarios que orientan a solicitantes para que proporcionen información falsa en sus trámites migratorios.

El Departamento de Estado advirtió, además, que determinadas personas que sean familiares de quienes estén alcanzados por la política también podrían quedar sujetas a las restricciones.

¿Qué cambia con las nuevas restricciones de Visas?

La política no se limita a quienes viajan para dar a luz, sino que busca alcanzar a quienes, según el Departamento de Estado, intervienen deliberadamente en estas operaciones.

El gobierno estadounidense sostiene que algunas redes comerciales cobran grandes cantidades de dinero para organizar los viajes y los partos, además de enseñar a los solicitantes cómo ocultar el propósito real de su visita al momento de pedir una visa.

Birth tourism is a practice that defrauds our immigration and Medicaid systems. Today @SecRubio announced a new visa restriction policy to target those who engage in or profit from this fraud.https://t.co/WFWK6J6ucG — Department of State (@StateDept) September 23, 2026

La nueva política utiliza la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición relacionada con determinadas actividades que pueden representar una preocupación para los intereses de Estados Unidos.

Rubio señaló que la medida busca restringir la emisión de visas a quienes participen o se beneficien de estas actividades.

¿Qué no cambia para las embarazadas con visa?

La nueva política no establece una prohibición general para que las mujeres embarazadas viajen a Estados Unidos.

El comunicado del Departamento de Estado está dirigido específicamente a quienes participan, facilitan o apoyan el “turismo de nacimiento” y no anuncia que el embarazo, por sí solo, sea una causa automática para negar una visa.

El Departamento de Estado establece que viajar a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz para obtener la ciudadanía para el hijo no constituye una base permitida para recibir una visa de visitante.

Esto significa que una persona embarazada puede solicitar o utilizar una visa para un propósito permitido, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

Por ejemplo, las visas B-2 contemplan actividades como turismo, vacaciones, visitas familiares y determinados tratamientos médicos.

En el caso de quienes viajan por razones médicas, el Departamento de Estado señala que los funcionarios consulares pueden solicitar documentación adicional sobre el tratamiento, incluyendo información médica, detalles del centro que proporcionará la atención y pruebas de que los gastos serán cubiertos.

Por ello, la nueva política anunciada por Rubio debe distinguirse de una prohibición general para mujeres embarazadas. El punto central continúa siendo el propósito del viaje y la información proporcionada durante el proceso de solicitud de la visa.

Además, tener una visa vigente tampoco garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos. El Departamento de Estado explica que la visa permite al extranjero viajar hasta un puerto de entrada y solicitar admisión, pero la decisión final corresponde a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La nueva política, por tanto, amplía el enfoque del gobierno hacia quienes organizan o facilitan comercialmente el “turismo de nacimiento”, mientras que las reglas existentes sobre el propósito de los viajes con visa de visitante continúan vigentes.

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