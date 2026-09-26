Florida en alerta: Declaran emergencia en Hillsborough, Pasco y Pinellas por 179 casos de Dengue

Mosquitos portadores de dengue azotan tres condados de Florida | Foto: Shutterstock

Florida declaró el viernes estado de emergencia en tres condados de la región de Tampa Bay ante el repentino aumento de los casos de dengue.

Las tres locaciones en cuestión fueron Hillsborough, Pasco y Pinellas, las cuales adoptaron medidas extraordinarias para reforzar el control de estos insectos y evitar que las infecciones continúen propagándose.

“La declaración de emergencia otorga al Administrador del Condado y a los gestores de emergencias la capacidad de tomar rápidamente ciertas medidas para garantizar la salud, seguridad y bienestar de la comunidad”, reza parte del comunicado oficial del condado de Hillsborough.

La enfermedad transmitida por mosquitos ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y pusieron en alerta a los especialistas de la salud para intentar frenar la expansión.

¿Por qué declararon emergencia en Florida por el dengue?

De acuerdo con la información publicada por las autoridades de Pinellas, el reporte del Departamento de Salud de Florida del 24 de septiembre contabilizaba 179 casos confirmados en la región, distribuidos entre Hillsborough, Pinellas y Pasco.

La declaración de emergencia permite a las autoridades locales agilizar gastos y procedimientos relacionados con el control de mosquitos.

En Hillsborough, la orden firmada por la administradora del condado, Bonnie Wise, entró en vigor el 24 de septiembre y puede mantenerse durante siete días, salvo que sea revocada o extendida.

En Pinellas, la medida fue aprobada por la Junta de Comisionados del condado, mientras que en Pasco, las autoridades también declararon una emergencia local para reforzar la respuesta ante el riesgo de propagación de la enfermedad.

Síntomas y riesgos del dengue

El dengue es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados de la especie Aedes. Los síntomas pueden variar de leves a graves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, las molestias detrás de los ojos, los dolores musculares y articulares, las náuseas y las erupciones en la piel.

Are you taking steps to keep dengue out of your community?



Dengue fever is spread from mosquito bites, so prevention starts with all of us. Mosquitoes can spread quickly, but small actions at home and in our neighborhoods can make a big difference. Take a few minutes to check… pic.twitter.com/gCUpqTnRq1 — Florida Department of Health (@HealthyFla) September 15, 2026

Los CDC advierten que el dengue grave puede poner en peligro la vida y requiere atención médica inmediata. Entre las señales de alarma figuran el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y el sangrado de las encías o la nariz.

¿Cómo prevenir el dengue en Florida?

Las autoridades sanitarias recomiendan reducir la exposición a las picaduras de mosquitos y eliminar los lugares donde estos puedan reproducirse.

Los CDC aconsejan utilizar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), vestir camisas de manga larga y pantalones, y mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas.

También aconsejan vaciar y limpiar regularmente los recipientes que acumulen agua estancada.

El FDOH invita a vaciar y limpiar los bebederos de aves y los recipientes de agua para mascotas al menos una o dos veces por semana.

En el caso de los depósitos de agua que no pueden vaciarse, es importante mantenerlos cubiertos para impedir que los mosquitos ingresen y depositen sus huevos.

La prevención resulta fundamental mientras los condados de Florida mantienen sus medidas de emergencia para contener la propagación del dengue.

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