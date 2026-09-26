Retiran 1.7 millones de libras de azúcar en 8 estados, incluido Texas: lotes afectados

En Texas y otros 7 estados se retiraron varios lotes de azúcar | Foto: Shutterstock

Casi 1.7 millones de libras de azúcar fueron retiradas del mercado en ocho estados de Estados Unidos, incluido Texas, debido a que determinados lotes podrían contener partículas de trigo, un ingrediente que no está declarado en el etiquetado.

La medida afecta presentaciones de azúcar morena clara y azúcar en polvo comercializadas bajo las marcas United, Good & Gather y Crystal Sugar.

El retiro fue iniciado el 19 de agosto por United Sugar Producers and Refiners, con sede en Minneapolis, Minnesota, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo clasificó como Clase II el 21 de septiembre de 2026.

Esa categoría corresponde a productos cuyo consumo o exposición puede ocasionar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de efectos graves es considerada remota.

La alerta es especialmente relevante para las personas que tienen alergia o sensibilidad al trigo, debido a la posible presencia de granos de este cereal dentro de los productos afectados.

¿Qué azúcar está incluida en el retiro?

La alerta no significa que todas las presentaciones de estas marcas estén afectadas. El retiro se limita a determinados productos, tamaños y números de lote.

Entre los productos incluidos se encuentra el United Light Brown Sugar, en bolsas de 50 libras, identificado con el número de artículo 810051.

También está incluido el Good & Gather Light Brown Sugar, de 2 libras, con número de artículo 817773 y código UPC 0 85239-08454 0.

En el caso del azúcar en polvo, la lista contempla el United 6X Powdered Sugar, de 50 libras; el Crystal Sugar Powdered Sugar, de 25 libras; y el Good & Gather Powdered Sugar, de 2 libras. Estas presentaciones tienen diferentes números de artículo y códigos UPC que permiten identificarlas.

Los números de lote involucrados incluyen MHD26223, MHD26224, MHD26225, MHD26226, MHD26227, MHD26228, MHD26229 y MHD26230, aunque el código específico depende del producto y la marca. Por ello, la FDA recomienda revisar la información de la bolsa antes de consumir el producto.

La cantidad retirada comprende aproximadamente 1.3 millones de libras de azúcar morena clara y 426 mil 500 libras de azúcar en polvo.

¿En qué estados se distribuyó el azúcar?

Los productos incluidos en la alerta fueron distribuidos en ocho estados: Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Ohio, Pennsylvania y Texas.

La distribución contempló tanto presentaciones para consumidores como paquetes destinados a canales comerciales.

En Texas, la presencia de los productos en el mercado llevó a las autoridades estatales a incluir este retiro entre las alertas alimentarias que afectan al estado.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas mantiene una lista de retiros alimentarios y señala a la FDA como una de las fuentes oficiales para este tipo de avisos.

Los consumidores que tengan alguna de las presentaciones y lotes señalados deben evitar consumirla.

Los compradores pueden devolver el producto al establecimiento donde lo adquirieron para solicitar un reembolso o seguir las indicaciones proporcionadas por el fabricante.

Para quienes presentan alergia al trigo, revisar el número de lote es particularmente importante, ya que el problema señalado no corresponde al azúcar como ingrediente, sino a la posible presencia de granos de trigo en determinados productos que no deberían contener ese cereal.

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