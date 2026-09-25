Carolina del Norte e Indiana reportarán al DHS a solicitantes de Medicaid sin estatus verificado

En ambos estados la obligación arranca en octubre de 2026. Foto: AFP

Carolina del Norte e Indiana comenzarán a reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a las personas que soliciten o reciban Medicaid y cuyo estatus migratorio no pueda verificarse, de acuerdo con el resumen oficial de la ley HB 696 de la Legislatura de Carolina del Norte y el texto de la ley SB 1 aprobada en Indiana. En ambos estados la obligación arranca en octubre de 2026.

El DHS es la dependencia de la que forma parte el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y estas leyes van más allá de lo que exige la ley federal, que solo obliga a los estados a entregar datos personales de los beneficiarios cuando las autoridades se los piden, según CBS News.

El cambio coincide con la entrada en vigor, el 1 de octubre, de la ley federal H.R. 1, que limita Medicaid en todo el país a ciertos estatus migratorios, como la residencia permanente.

¿Qué cambia en Carolina del Norte?

La obligación de reportar al DHS forma parte de la HB 696, la ley que destinó 319 millones de dólares al programa Medicaid del estado y que el gobernador demócrata Josh Stein firmó el 30 de abril de 2026, según el comunicado oficial de su oficina.

La ley ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) referir al DHS a cualquier solicitante o beneficiario cuya ciudadanía o estatus migratorio satisfactorio no pueda verificarse.

La misma ley obliga a contar el ingreso de todos los integrantes del hogar, sin importar su estatus migratorio, al decidir si una persona califica para Medicaid. A partir de octubre, el personal estatal pedirá prueba de estatus a los no ciudadanos inscritos y reportará a las autoridades federales a quienes no tengan un estatus “satisfactorio”.

El representante republicano Donny Lambeth dijo durante el debate que la ley busca, además de cubrir necesidades urgentes de financiamiento, empezar a revisar problemas de fraude y abuso en el sistema. En mayo, la vocera del DHHS, Hannah Jones, explicó que la agencia todavía intentaba entender el impacto de la nueva ley.

Stein pidió en su comunicado corregir otra parte de la ley, que según él dejaría sin cobertura a casi 27,000 embarazadas y niños con presencia legal en el país. Pese a lo anterior, no respondió preguntas sobre la obligación de reportar al DHS.

A finales de agosto había más de 66,800 no ciudadanos con documentos inscritos en Medicaid en el estado, según datos del DHHS citados por NC Health News. Cerca del 32% eran niños, embarazadas u otros grupos exentos del recorte de elegibilidad que entra en vigor en octubre.

HOW MEDICAID CUTS WILL IMPACT HEARTLAND STATES



Millions of people in Heartland States are projected to lose jobs, health care coverage, financial security and access to prescription drugs and treatment options when President Donald Trump is expected to sign Medicaid cuts into… pic.twitter.com/m5CicKCL2k — Heartland Signal (@HeartlandSignal) May 13, 2025

¿Qué exige la ley de Indiana?

La SB 1, impulsada por el senador republicano Chris Garten, endurece las reglas de Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de comida.

Cuando el Senado estatal aprobó la ley en enero, los republicanos de esa cámara explicaron en un comunicado que quien no verifique su residencia legal será referido al DHS para investigación y procesos de deportación.

El texto de la ley fija varias obligaciones, con fechas distintas para cada programa. Estas son las principales.

Verificar a todo el hogar. Desde el 1 de octubre de 2026, el estado debe verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de cada solicitante, beneficiario e integrante identificado de su hogar.

Desde el 1 de octubre de 2026, el estado debe verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de cada solicitante, beneficiario e integrante identificado de su hogar. Reportar al DHS. Si el estatus no se puede verificar después de un plazo razonable, o si se confirma que la persona entró sin inspección o se quedó más tiempo del autorizado, el estado debe referirla al DHS u otra autoridad federal.

Si el estatus no se puede verificar después de un plazo razonable, o si se confirma que la persona entró sin inspección o se quedó más tiempo del autorizado, el estado debe referirla al DHS u otra autoridad federal. Pedir el estatus en los hospitales. Desde el 1 de octubre, los hospitales y clínicas que otorgan cobertura temporal de Medicaid deben incluir el estatus migratorio en la solicitud, que no puede aprobarse sin esa verificación.

Desde el 1 de octubre, los hospitales y clínicas que otorgan cobertura temporal de Medicaid deben incluir el estatus migratorio en la solicitud, que no puede aprobarse sin esa verificación. Informar al Departamento de Agricultura en el caso de SNAP. Desde el 1 de julio de 2026, el estado envía a esa dependencia los datos de cualquier integrante del hogar cuyo estatus no pueda verificar, aunque esa persona no haya pedido la ayuda.

La Administración de Servicios Sociales y Familiares de Indiana (FSSA), que maneja ambos programas, no explicó cómo colaborará con las autoridades federales y dijo que el tema seguía en revisión, según Mirror Indy.

¿Quiénes pueden seguir recibiendo Medicaid en Carolina del Norte?

Desde el 1 de octubre de 2026, los no ciudadanos deben cumplir las reglas normales de Medicaid, como la edad y el ingreso, y tener un estatus migratorio que califique, según la página oficial de NC Medicaid, actualizada el 17 de septiembre. Estos son los estatus que califican.

Residentes permanentes con Green Card, aunque la mayoría debe esperar cinco años

Menores de 19 años con residencia legal, aunque no tengan un estatus permanente

con residencia legal, aunque no tengan un estatus permanente Embarazadas o mujeres que dieron a luz en los últimos 12 meses , con residencia legal

, con residencia legal Entrantes cubanos y haitianos

Ciudadanos de Micronesia, las Islas Marshall y Palau que viven en Estados Unidos

Los inmigrantes indocumentados no califican para el Medicaid regular en el estado. Algunas personas pueden recibir Medicaid de Emergencia, que solo cubre atención de emergencia en un hospital y no pide documentos migratorios.

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