No son los huracanes: esta es la amenaza que más daña las casas en EE. UU.

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Las inundaciones son el fenómeno meteorológico y la amenaza que más pérdidas económicas provoca en las casas de Estados Unidos, superando en impacto acumulado a otros desastres naturales como huracanes y terremotos.

Aunque los huracanes suelen concentrar la atención por la fuerza de sus vientos y las imágenes de destrucción, el agua representa una amenaza constante para millones de propiedades debido a lluvias extremas, desbordamientos y crecidas repentinas.

El riesgo también ha aumentado por los cambios en los patrones climáticos, que han generado episodios de precipitaciones más intensas en distintas regiones del país.

Heavy rain caused areas along the Hudson River Valley to flood. The river crested to over six feet on Wednesday, causing low-lying areas to be inundated with water.#NYwx pic.twitter.com/na7AbTtNOb — WeatherNation (@WeatherNation) July 30, 2026

¿Por qué las inundaciones son la mayor amenaza para casas en EE. UU.?

Las inundaciones pueden causar daños severos y son una amenaza porque afectan la estructura de las casas desde sus cimientos.

El exceso de agua puede deteriorar paredes, pisos, instalaciones eléctricas, sistemas de calefacción, muebles y pertenencias personales.

Además, muchos propietarios descubren después de una emergencia que su seguro tradicional de vivienda no cubre los daños provocados por inundaciones.

Por esa razón, el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) recomienda que las familias conozcan el nivel de riesgo de su propiedad y revisen si cuentan con una cobertura adecuada.

¿Qué zonas de Estados Unidos tienen mayor riesgo de inundaciones?

El riesgo no se limita a las zonas costeras.

Las áreas cercanas a ríos, regiones con sistemas de drenaje insuficientes y comunidades expuestas a lluvias intensas pueden enfrentar inundaciones repentinas.

Estados como Florida, Texas, Luisiana y Carolina del Norte suelen registrar altos niveles de exposición por tormentas y lluvias intensas.

Sin embargo, el problema también alcanza zonas del centro y norte del país donde eventos extremos han provocado acumulaciones rápidas de agua.

¿Por qué los huracanes no son el fenómeno que más pérdidas causa?

Los huracanes siguen siendo uno de los eventos climáticos más destructivos en Estados Unidos.

El viento, las marejadas ciclónicas y las lluvias asociadas pueden generar daños millonarios en viviendas y negocios.

De hecho, durante la temporada de tormentas, millones de personas deben mantenerse atentas a sistemas tropicales y alertas oficiales, como ocurrió con recientes advertencias sobre huracanes que amenazaron zonas costeras.

Sin embargo, las inundaciones pueden ocurrir incluso sin que exista un huracán.

Una tormenta intensa puede dejar grandes cantidades de agua en pocas horas y provocar daños importantes en propiedades.

¿Las tormentas severas aumentan el riesgo de daños en las viviendas?

Sí. Las lluvias extremas asociadas a tormentas severas pueden generar inundaciones repentinas.

En algunas regiones, los especialistas han advertido sobre fenómenos atmosféricos capaces de producir cambios bruscos en las condiciones del tiempo, como las llamadas “bombas de aire”, que pueden generar fuertes ráfagas, lluvias intensas y condiciones peligrosas.

Los residentes pueden consultar las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para conocer riesgos específicos en su zona.

¿Qué pueden hacer los propietarios para proteger sus viviendas?

Los expertos recomiendan tomar medidas antes de que ocurra una emergencia.

Entre las principales acciones están:

Revisar si la vivienda está ubicada en una zona de riesgo.

Confirmar qué daños cubre la póliza actual.

Considerar un seguro contra inundaciones.

Limpiar drenajes y sistemas de evacuación de agua.

Preparar un plan familiar para emergencias.

También es importante conservar documentos importantes y conocer las rutas de evacuación locales.

¿Podrían aumentar los daños por fenómenos meteorológicos extremos?

Los especialistas señalan que los cambios climáticos están modificando la frecuencia e intensidad de algunos eventos extremos.

Mientras algunas regiones enfrentan sequías prolongadas, otras registran lluvias más fuertes en períodos cortos.

Esto significa que una vivienda que nunca ha sufrido una inundación podría enfrentar un riesgo mayor en el futuro.

Aunque huracanes, terremotos y tormentas severas siguen siendo amenazas importantes, las inundaciones continúan siendo una de las principales causas de pérdidas económicas para propietarios en Estados Unidos.

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