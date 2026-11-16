Durante Thanksgiving, los latinos cuentan sus experiencias. Foto: Shutterstock

Sin que el pavo pierda protagonismo y tampoco se altere el sentido del agradecimiendo, las familias latinas han incorporado sus tradiciones en Thanksgiving Day. El próximo 26 de noviembre no será la excepción.

Al igual que para los estadounidenses, para las comunidades hispanas esta fecha representa una oportunidad para reunir a varias generaciones alrededor de la mesa. Asimismo, agradecen por lo que ofreció el año y tratan de emular algunas costumbres americanas, un hecho que también resulta entretenido.

Sin embargo, la cultura es una palabra llena de amor y propiedad, por lo que en una cena de Thanksgiving puede haber variaciones con recetas, música, decoración y formas de compartir.

Y lo más llamativo es que las tradiciones latinas son diferentes en cada país. Esto significa que Thanksgiving podría tener un sabor puertorriqueño, mexicano, venezolano, colombiano, dominicano, argentino, chileno o salvadoreño. Aunque a todos les encanta el pavo y la salsa de arándanos, es un momento de profundo arraigo.

¿Cuáles son las tradiciones latinas en Thanksgiving?

1. El mismo pavo, otro sazón

En lugar de utilizar únicamente mantequilla, hierbas y condimentos tradicionales de la cocina estadounidense, es habitual para los latinos marinar el ave durante varias horas o desde la noche anterior con ajo, cebolla, orégano, pimienta, comino, cítricos, achiote y adobo.

En los hogares puertorriqueños y dominicanos, por ejemplo, puede utilizarse una mezcla de naranja agria, ajo y orégano, mientras que otras familias recurren al sazón criollo, al mojo o a preparaciones inspiradas en sus recetas familiares.

Y cuando no hay pavo, lo más probable es ver un pernil de cerdo, especialmente en familias caribeñas. De hecho, algunas mesas incluyen ambas carnes para que cada invitado pueda elegir.

2. Arroz, pernil y otros platos latinoamericanos comparten la mesa

Entre los platos latinos que pueden acompañar el pavo, hay recetas que tienen un significado especial para las familias:

Arroz con gandules: muy popular en Puerto Rico y otros hogares caribeños. Se prepara con arroz y gandules, que son una especie de legumbre similar al guisante o chícharo.

muy popular en Puerto Rico y otros hogares caribeños. Se prepara con arroz y gandules, que son una especie de legumbre similar al guisante o chícharo. Pernil: una pieza de cerdo marinada con ajo, orégano y especias, que se cocina lentamente hasta conseguir una carne tierna y una superficie dorada.

una pieza de cerdo marinada con ajo, orégano y especias, que se cocina lentamente hasta conseguir una carne tierna y una superficie dorada. Tamales y pasteles: presentes en distintas versiones de la gastronomía mexicana, centroamericana y caribeña.

presentes en distintas versiones de la gastronomía mexicana, centroamericana y caribeña. Plátanos maduros y tostones: los primeros aportan un sabor dulce, mientras que los segundos ofrecen una alternativa salada y crujiente. En Colombia y Venezuela los aman.

los primeros aportan un sabor dulce, mientras que los segundos ofrecen una alternativa salada y crujiente. En Colombia y Venezuela los aman. Empanadas y pozole: otras preparaciones que algunas familias incorporan para ampliar el menú y mantener sus costumbres gastronómicas.

Un reportaje de NBC publicado en 2024 documentó cómo cinco familias latinas incorporaban ingredientes de sus países de origen a la cena de Thanksgiving. Entre las preparaciones mencionadas figuraban marinadas con vino y jugo de naranja, además de acompañamientos propios de distintas culturas.

3. Los postres latinos también tienen un lugar reservado

Aunque el pumpkin pie o pastel de calabaza sigue siendo un clásico estadounidense, muchas familias prefieren acompañarlo con recetas que recuerdan a sus países.

El flan es uno de los postres más habituales, especialmente en hogares caribeños y latinoamericanos. También aparecen el pastel de tres leches, el arroz con leche, los quesillos venezolanos, los dulces de leche y diferentes preparaciones con coco.

En algunas mesas se sirven varios postres para que los invitados puedan probar un poco de cada uno.

4. La decoración: colores de Thanksgiving con elementos latinos

Muchas casas conservan los elementos tradicionales de otoño: calabazas, hojas secas, velas, centros de mesa en tonos naranja, marrón, amarillo y rojo, además de manteles relacionados con la temporada.

Sin embargo, algunas familias agregan detalles que recuerdan sus raíces. Pueden colocar banderas de sus países, pequeños adornos artesanales, vajillas heredadas de los abuelos o servilletas con colores representativos de su cultura.

En otros hogares, la mesa se prepara con fotografías familiares y objetos que llegaron desde el país de origen. No necesariamente se trata de una decoración costosa: el objetivo es crear un ambiente acogedor que represente a quienes se sientan.

5. Salsa, merengue y bachata después de la cena

El desfile de Thanksgiving de Macy’s y los partidos de fútbol americano forman parte de las actividades tradicionales de la fecha en Estados Unidos, pero en muchos hogares latinos la música también ocupa su lugar.

Durante la preparación de la comida pueden sonar canciones de salsa, merengue, bachata, cumbia, vallenato, música regional mexicana o reguetón. La selección depende de los gustos de cada familia y de las generaciones que participan.

Asimismo, después de cenar la música puede subir de volumen y convertir la sobremesa en un momento para bailar. Los adultos mayores suelen compartir canciones de su juventud, mientras que los más jóvenes incorporan artistas actuales.

Cabe aclarar que no todas las familias celebran de esta manera. Algunas prefieren una reunión tranquila, con música de fondo, juegos de mesa o conversaciones prolongadas. Lo que suele mantenerse es el interés por compartir tiempo con familiares y amigos.

Un informe de 2022, difundido por The Baltimore Banner, sobre las celebraciones de familias inmigrantes en Maryland también documentó reuniones en las que, después de servir pavo, empanadas, cerdo y flan, los invitados se reunían para bailar bachata y merengue.

6. La sobremesa: un espacio para compartir historias

En muchas familias latinas, la cena no termina cuando se retiran los platos. Los invitados permanecen alrededor de la mesa durante varias horas.

Entre los temas habituales están los recuerdos de la infancia, las experiencias de los abuelos en sus países de origen, los cambios que ha experimentado la familia y las anécdotas de quienes llegaron recientemente a Estados Unidos.

Asimismo, los mayores suelen transmitir sus experiencias y explicar a las nuevas generaciones por qué determinadas recetas, canciones o costumbres son importantes para ellos.

Desde la identidad latina no existe una fórmula única para celebrar Thanksgiving, sino que cada hogar construye sus propias costumbres a partir de sus recuerdos, raíces y experiencias. En Estados Unidos, esta celebración ha demostrado ser multicultural.

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