6 platos latinos para acompañar el pavo en Thanksgiving que combinan bien

Los frijoles son un acompañante que no falla para Thanksgiving. Foto: Shutterstock

¿Quién dijo que el pavo de Thanksgiving debe ir acompañado exclusivamente de puré de papas, gravy y salsa de arándanos? Para las familias latinas en Estados Unidos también existe la posibilidad de incorporar platos tradicionales de sus países. Además, hay algunas que combinan muy bien.

La realidad es que la gastronomía latinoamericana es bastante amplia y muchas guarniciones pueden “fusionarse” con el sabor del pavo. Por ejemplo: yuca, frijoles negros, aguacate, plátano, maíz, batata, coco y diferentes tipos de quesos.

Además de aportar otros sabores y texturas, podrás sentirte orgulloso no solo celebrar en Acción de Gracias, sino también de compartir tu identidad cultural.

Estos seis platos latinos pueden incluirse en la cena de Thanksgiving

1. Puré de yuca con queso

La yuca es uno de los ingredientes más utilizados en distintas cocinas de América Latina y el Caribe. Al igual que las papas, su textura también permite preparar un puré cremoso que puede ocupar ese lugar del tradicional.

La preparación puede enriquecerse con mantequilla, leche o crema, ajo y una combinación de quesos como cheddar y parmesano. El resultado es una guarnición de consistencia suave y con un toque salado.

Y una ventaja de este acompañamiento es que puede servirse con gravy o con los jugos que desprende el pavo durante la cocción.

2. Arroz blanco con frijoles negros y aguacate

El arroz con frijoles negros es una combinación habitual en distintas cocinas latinoamericanas, pero en Cuba, por ejemplo, existen preparaciones tradicionales como el congrí y los moros y cristianos, que combinan arroz con frijoles en una misma cocción.

Para Thanksgiving, apunta el portal Oldways, se puede preparar una versión más sencilla con arroz blanco, frijoles negros guisados y aguacate fresco.

La propuesta permite equilibrar el plato, sin que falte el pavo, ya que los frijoles aportan sabor y consistencia. Por su parte, el aguacate añade cremosidad.

Para preparar los frijoles se pueden utilizar ajo, cebolla, pimiento verde, comino y orégano. Una vez cocidos, se sirven sobre una porción de arroz blanco y se acompañan con rebanadas de aguacate y unas gotas de limón.

3. Macarrones con queso

Los macarrones con queso ya son un acompañamiento habitual en muchas mesas estadounidenses durante las fiestas, pero todavía puedes darle un toque latino.

La base consiste en cocinar pasta corta, como coditos o macarrones, y mezclarla con una salsa elaborada con leche, mantequilla y diferentes quesos. Una combinación de cheddar y queso suizo puede aportar cremosidad y un sabor más pronunciado.

Seguidamente, y aquí está la clave, se pueden incorporar cebolla sofrita, ajo, un poco de pimentón dulce y una pizca de nuez moscada. También es posible añadir jamón cocido en pequeñas cantidades, aunque se puede omitir para quienes prefieran una versión vegetariana.

4. Batatas dulces doble horneadas

Las batatas o camotes son otro ingrediente que encaja muy bien en la cena de Thanksgiving. De hecho, en Estados Unidos suelen utilizarse para preparar guarniciones dulces.

Una manera de servirlas en la cena del 26 de noviembre es prepararlas doblemente al horno. Primero se cocinan enteras hasta que estén tiernas. Después se cortan por la mitad, se extrae parte de su pulpa y se mezcla con mantequilla, queso crema, canela y una pequeña cantidad de azúcar morena.

La mezcla se devuelve a las cáscaras y se hornea nuevamente hasta que la superficie quede ligeramente dorada.

El contraste entre el dulzor de la batata y el sabor salado del pavo permite crear un equilibrio agradable en el plato. Además, esta receta puede ocupar el lugar de algunas preparaciones tradicionales estadounidenses de camote.

5. Cacerola cremosa de espinacas y papas

Una cacerola de espinacas y papas con queso puede ser una buena alternativa para incorporar vegetales en tu cena de Thanksgiving.

La receta combina papas cortadas en rodajas finas con espinacas previamente salteadas con ajo y cebolla. Los ingredientes se colocan en capas dentro de un recipiente para horno y se cubren con una mezcla de crema de leche, mozzarella y parmesano.

Después se hornean hasta que las papas estén tiernas y el queso forme una superficie gratinada.

Para darle un sabor más cercano a algunas preparaciones latinoamericanas se puede añadir un sofrito de cebolla, ajo y pimiento, además de pimienta negra y una pizca de nuez moscada.

Este acompañamiento funciona porque aporta humedad y suavidad al plato. Asimismo, las espinacas equilibran el sabor de otras guarniciones más pesadas, como los macarrones con queso o el puré de yuca.

6. Tamales de pavo con mole de chile guajillo y arándanos

Para Thanksgiving se puede elaborar una versión especial utilizando pavo desmenuzado como relleno. De esta manera, se aprovecha parte de la carne que sobra de la preparación principal y se le da una presentación diferente.

La propuesta consiste en mezclar el pavo con una salsa de mole elaborada con chile guajillo, ajo, cebolla, especias y caldo. Para aportar un contraste festivo se pueden incorporar arándanos secos o una pequeña cantidad de salsa de arándanos.

La masa se prepara con harina de maíz, manteca o aceite, caldo y los condimentos correspondientes. Luego se coloca el relleno en el centro, se envuelve en hojas de maíz o plátano y se cocina al vapor hasta que la masa esté firme.

Este plato es una adaptación que reúne dos elementos de la celebración: el pavo estadounidense y los tamales mexicanos. De hecho, puede servirse como acompañamiento o como una alternativa para los invitados.

Cabe aclarar que no es necesario sustituir toda la cena para aportar sabores latinos. Basta con seleccionar algunos acompañamientos que complementen la carne del pavo y ofrezcan nuevas sensaciones. Especialmente si tienes invitados, modificar la tradición americana podría ser arriesgado.

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