Thanksgiving 2026: el pavo será más caro, pero puedes ahorrar en la cena

Acción de Gracias 2026: los alimentos que costarán más. Foto: Envato.

La cena de Thanksgiving podría salir un poco más cara este año para las familias que viven en Estados Unidos. El pavo y los arándanos estarán entre los productos con mayores aumentos, pero hay buenas noticias: Walmart y Amazon ya anunciaron ofertas para preparar una comida tradicional sin gastar tanto. La clave será elegir bien dónde comprar y qué alimentos sustituir.

El Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026 y millones de hogares comenzarán a llenar sus carritos de supermercado durante las próximas semanas. Para quienes tienen un presupuesto ajustado, conocer los precios antes de comprar puede hacer una diferencia importante.

¿Qué alimentos subirán de precio para Thanksgiving 2026?

Las proyecciones de la consultora PwC, difundidas por Good Morning America el 15 de octubre, anticipan que el costo promedio de la cena de Thanksgiving llegará a unos 90 dólares por familia, frente a los 88 dólares estimados el año pasado.

No todos los alimentos tendrán el mismo comportamiento. El pavo, que suele ser el protagonista de la celebración, podría costar casi 8% más que en 2025.

Pronostican nevadas para Thanksgiving Day 2026. Foto: Envato.

Los arándanos (cranberries) también podrían golpear el bolsillo. PwC calcula que su precio aumentará cerca de 15%, debido a una cosecha más pequeña y a mayores costos de producción.

Puedes consultar las proyecciones en el reporte de Good Morning America sobre los precios de Thanksgiving.

La buena noticia es que algunos ingredientes tendrán un comportamiento distinto:

Mantequilla: podría costar 10% menos

podría costar 10% menos Crema: registraría una reducción aproximada de 6%

Estos descuentos pueden ayudar a compensar parte del gasto adicional en los ingredientes principales.

La inflación también se refleja en los supermercados

Los datos oficiales del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) ayudan a entender por qué las familias siguen pendientes de los precios de los alimentos.

En su informe del 10 de noviembre, correspondiente a octubre de 2026, la agencia informó que el índice de alimentos aumentó 0.5% durante el mes, mientras que los alimentos comprados para consumir en casa subieron 0.4%.

Las carnes, aves, pescados y huevos registraron un incremento mensual de 0.5%. Las frutas y verduras avanzaron 0.6%, al igual que los productos lácteos.

En contraste, las bebidas sin alcohol bajaron 0.3% durante octubre.

Hay una precisión importante: debido a la falta de datos de octubre de 2025, el BLS no pudo ofrecer una comparación anual para varias categorías en este reporte. Por eso, estas cifras muestran cambios mensuales y no deben confundirse con los aumentos específicos proyectados por PwC para Thanksgiving.

El informe completo puede consultarse en el reporte oficial del CPI del BLS.

Walmart ofrece una canasta de Thanksgiving por 35 dólares

Una de las alternativas más interesantes para ahorrar este año viene de Walmart. La cadena anunció su Holiday Meal Basket 2026, una canasta con 26 artículos por 35 dólares, diseñada para alimentar a 10 personas.

Esto equivale a unos 3.50 dólares por persona.

Entre los productos incluidos se encuentran:

Pavo congelado Butterball

Puré de papas y salsa de gravy

Salsa de arándanos

Relleno para pavo (stuffing)

Vegetales y productos para preparar guarniciones

Panecillos

Ingredientes para pastel de calabaza

Walmart informó que el pavo Butterball de su promoción tiene un precio de 97 centavos por libra. La oferta está disponible hasta el 24 de diciembre de 2026, en tiendas y mediante compras por internet, sujeta a disponibilidad.

La compañía explica los detalles y las condiciones de la promoción en su anuncio oficial de la canasta navideña de 2026.

Amazon también tiene una cena completa por 25 dólares

Walmart no es la única cadena que busca atraer a los consumidores con descuentos para Acción de Gracias.

Amazon Grocery anunció una canasta de 25 dólares que incluye un pavo Butterball congelado de ocho libras, además de ingredientes para preparar varios acompañamientos y un postre.

La selección contempla salsa de arándanos, relleno para pavo, macarrones con queso, mezcla para gravy, papas, vegetales, panecillos y productos para preparar pastel de calabaza.

De acuerdo con la información difundida por ABC News el 5 de noviembre, la promoción estará disponible hasta el 26 de noviembre, mientras haya existencias.

Sin embargo, hay una condición: la entrega de comestibles el mismo día está disponible únicamente en las zonas donde Amazon ofrece ese servicio. La compañía señala que llega a más de 2,300 ciudades y localidades estadounidenses.

Puedes consultar la promoción en Amazon Grocery.

¿Cómo ahorrar en la cena de Acción de Gracias?

No necesitas comprar todos los ingredientes frescos ni llenar el carrito con productos de marca para tener una buena celebración.

Hay algunas decisiones que pueden reducir el presupuesto:

Compra pavo congelado: Amazon anunció precios promocionales de 79 centavos por libra para el pavo congelado hasta el 26 de noviembre. El fresco tendrá un precio de 99 centavos por libra del 14 al 26 de noviembre

Amazon anunció precios promocionales de 79 centavos por libra para el pavo congelado hasta el 26 de noviembre. El fresco tendrá un precio de 99 centavos por libra del 14 al 26 de noviembre Compara los precios de los arándanos: las versiones enlatadas pueden ser una alternativa si los productos frescos están demasiado caros

las versiones enlatadas pueden ser una alternativa si los productos frescos están demasiado caros Aprovecha los descuentos en lácteos: la mantequilla y la crema tienen proyecciones de precios más favorables

la mantequilla y la crema tienen proyecciones de precios más favorables Prepara tus propias bebidas: agua de jamaica, horchata o limonada pueden sustituir refrescos y jugos embotellados

agua de jamaica, horchata o limonada pueden sustituir refrescos y jugos embotellados Compra con anticipación: los productos no perecederos, como rellenos, conservas y mezclas para postres, pueden encontrarse en oferta antes de la semana de Thanksgiving

Al final, celebrar Acción de Gracias no debería convertirse en una competencia por quién pone más comida sobre la mesa. Las ofertas de Walmart y Amazon muestran que todavía existen alternativas para reunir a la familia sin comprometer tanto el presupuesto. Eso sí, conviene revisar los precios en cada localidad, porque las promociones no están disponibles en todas las zonas y pueden cambiar según las existencias.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.