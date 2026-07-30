Venezolano esperaba asilo desde hace seis años y terminó arrestado por ICE: todo quedó grabado

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Un venezolano que, según su familia, llevaba seis años esperando una entrevista de asilo fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el sur de Florida.

El arresto de Anderson Javier Infante quedó parcialmente grabado por el propio migrante y ahora forma parte de las denuncias presentadas por sus hijas.

La detención ocurrió durante julio de 2026 en Pompano Beach, en medio de los operativos migratorios que ICE mantiene en el sur de Florida. La agencia informó que el venezolano permanecía en Estados Unidos después de vencer el tiempo autorizado de su admisión.

¿Quién es el venezolano detenido por ICE en Florida?

El migrante fue identificado como Anderson Javier Infante, un ciudadano venezolano de 50 años que reside en el sur de Florida junto a su familia.

Sus hijas aseguran que la familia solicitó asilo político en Estados Unidos en 2019.

Desde entonces, afirman que continuaban esperando la entrevista correspondiente para avanzar con el proceso migratorio.

Ellas sostienen que esa espera marcó la vida de toda la familia durante los últimos años.

¿Qué muestra el video del arresto de Anderson Javier Infante?

Antes de ser detenido, Infante alcanzó a grabar parte del procedimiento con su teléfono celular.

En las imágenes se escucha cuando varios agentes le ordenan salir del vehículo.

Infante intenta preguntar qué sucede mientras permanece dentro de la camioneta. Segundos después, los agentes lo sacan del vehículo y le indican que levante las manos porque estaba bajo arresto.

El video también registra cuando los oficiales preguntan si alguien podía recoger las llaves de la camioneta.

@telemundo51miami Venezolano graba momento en que ICE lo arresta en el sur de Florida: sus hijas denuncian uso excesivo de fuerza. La familia venezolana asegura vivir con incertidumbre desde que solicitó asilo político en Estados Unidos en 2019 y afirma que aún espera la entrevista correspondiente para avanzar con su caso. ice miami arrestos venezolanos ♬ original sound – Telemundo51Miami – Telemundo51Miami

¿Por qué las hijas denuncian uso excesivo de la fuerza?

Las hijas de Infante consideran que la actuación de los agentes fue desproporcionada.

Fernanda Infante afirmó que su padre fue tratado como un delincuente.

También aseguró que los agentes aprovecharon que él no hablaba inglés con fluidez.

Su hermana, Anderly Infante, cree que el tipo de vehículo que conducía pudo influir en la detención. Explicó que su padre utilizaba una camioneta tipo pick-up para trabajar.

Ambas también manifestaron preocupación por desconocer las condiciones en las que permanecía su padre tras el arresto.

¿Qué dijo ICE sobre la detención del migrante venezolano?

ICE confirmó a Telemundo 51 que Anderson Javier Infante fue arrestado por su situación migratoria. La agencia indicó que ingresó legalmente a Estados Unidos el 9 de julio de 2018.

Sin embargo, sostuvo que permaneció en el país después de vencer el periodo autorizado de permanencia.

ICE añadió que el procedimiento comenzó tras una infracción de tránsito registrada en Pompano Beach.

¿Dónde se encuentra detenido Anderson Javier Infante?

El sistema oficial de localización de detenidos de ICE indica que Infante permanece bajo custodia. Actualmente está recluido en el Centro de Detención Krome, ubicado en el sur de Florida.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuándo comparecerá ante un juez de inmigración. Tampoco se ha precisado cuándo continuará el trámite relacionado con su caso migratorio.

¿Cuántos migrantes ha arrestado ICE en el sur de Florida?

ICE informó a Telemundo 51 que entre el 1 y el 26 de julio arrestó a 5 mil 605 migrantes en el área de Miami.

La agencia señaló que más de 4 mil personas permanecían bajo custodia al cierre de ese periodo.

El caso de Anderson Javier Infante forma parte de esos operativos migratorios desarrollados en distintos sectores del sur de Florida.

Su familia insiste en que continuará buscando información sobre su situación legal y las condiciones de su detención.

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