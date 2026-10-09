ICE en NY: qué puedes hacer si te encuentras con agentes en tu barrio

Nueva York ofrece orientación legal migratoria gratuita. Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió el fin de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad después de que un agente hiriera a un hombre de nacionalidad domicana durante un operativo en Marble Hill el 8 de octubre. En el vehículo viajaba un niño de 5 años, quien no resultó herido, según las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. en un vecindario del norte de Manhattan. La comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), Jessica Tisch, dijo que la investigación preliminar indicaba que un agente disparó siete veces contra el vehículo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que ICE realizaba una operación dirigida para arrestar al conductor.

¿Qué puedes hacer si ICE se acerca en la calle?

La guía de derechos de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MOIA, por sus siglas en inglés)ofrece una orientación sobre qué hacer y cómo abordar la situación en casos de encuentros con agentes del ICE.

El primer paso es mantener la calma y no interferir físicamente con los agentes.

Puedes preguntar si estás detenido o si tienes libertad para irte

Si no estás bajo arresto, puedes retirarte con calma; no corras ni te resistas

También puedes guardar silencio y no responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, ciudadanía o situación migratoria

Si una persona es detenida, puede solicitar hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar documentos.

Quienes presencien un operativo pueden grabar o fotografiar a los agentes desde un lugar público, siempre que mantengan una distancia segura y no interfieran con el procedimiento.

Si las condiciones lo permiten y no existe riesgo para su seguridad, también pueden registrar la fecha, el lugar y otros detalles del incidente que puedan servir para documentar lo ocurrido.

¿Qué hacer si los agentes llegan a tu casa?

No abras la puerta de inmediato. Puedes preguntar quién está afuera y si tienen una orden firmada por un juez.

Si dicen que sí, pide que la pasen por debajo de la puerta o que la muestren por una ventana para que puedas leerla.

Comprueba si el documento está firmado por un juez y si identifica la dirección y las personas o áreas que cubre

Una orden administrativa de inmigración, como los formularios I-200 o I-205, no equivale a una orden judicial y, por sí sola, no autoriza a ICE a entrar en una vivienda sin consentimiento

Si tienes dudas, puedes decir que no das permiso para entrar y pedir hablar con un abogado

Si los agentes ya entraron, no intentes detenerlos físicamente. Puedes decir que no das tu consentimiento para que estén en la vivienda o registren tus pertenencias.

¿Qué puedes hacer si ICE llega a tu trabajo?

La diferencia clave es si el área es pública o privada. ICE puede entrar sin permiso a espacios abiertos al público, como el comedor de un restaurante, una tienda o el vestíbulo de un edificio.

Para entrar a zonas privadas —como oficinas para empleados, salas de descanso, almacenes o cocinas internas— necesita una orden judicial o el permiso del empleador.

Si estás en un área pública: puedes guardar silencio y preguntar si tienes libertad para irte. La presencia de agentes en un espacio público no significa que puedan detenerte o interrogarte automáticamente.

puedes guardar silencio y preguntar si tienes libertad para irte. La presencia de agentes en un espacio público no significa que puedan detenerte o interrogarte automáticamente. Si los agentes quieren entrar en un área privada: el empleador puede pedirles una orden judicial firmada por un juez. Una orden administrativa de inmigración, por sí sola, no autoriza la entrada a esos espacios sin consentimiento del empleador.

el empleador puede pedirles una orden judicial firmada por un juez. Una orden administrativa de inmigración, por sí sola, no autoriza la entrada a esos espacios sin consentimiento del empleador. Si eres empleado: no tienes que contestar preguntas ni entregar documentos a ICE. Puedes decir que quieres hablar con un abogado antes de responder. No obstruyas físicamente a los agentes; si puedes hacerlo sin interferir, anota lo ocurrido y los datos de identificación que alcances a ver.

no tienes que contestar preguntas ni entregar documentos a ICE. Puedes decir que quieres hablar con un abogado antes de responder. No obstruyas físicamente a los agentes; si puedes hacerlo sin interferir, anota lo ocurrido y los datos de identificación que alcances a ver. Si eres empleador: puedes pedir identificación y una copia de la orden. Si los agentes no tienen una orden judicial y solicitan entrar o registrar un espacio privado, puedes decir que no das tu consentimiento y documentar lo ocurrido. La guía de la Fiscalía General de Nueva York sobre ICE en el trabajo detalla estas pautas.

Laguía de la Contraloría de Nueva York para trabajadores inmigrantes reúne información adicional sobre derechos laborales y recursos disponibles. Estas pautas son información general y no sustituyen una asesoría legal.

¿Dónde pedir orientación legal gratuita en Nueva York?

La ciudad y el estado ofrecen líneas telefónicas gratuitas para responder preguntas y conectar a las personas con servicios legales.

También hay organizaciones que brindan asesoría y representación; la disponibilidad depende del tipo de caso y de los requisitos de cada entidad.

Línea de asistencia de MOIA : llama al 800-354-0365 o al 311 y di “Immigration Legal”. Ofrece información y referencias a servicios legales financiados por la ciudad; no brinda asesoría directamente ni agenda citas. Atiende lunes y miércoles de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.; martes, jueves y viernes de 9 a. m. a 6 p. m.; y el último sábado del mes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

llama al o al y di “Immigration Legal”. Ofrece información y referencias a servicios legales financiados por la ciudad; no brinda asesoría directamente ni agenda citas. Atiende lunes y miércoles de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.; martes, jueves y viernes de 9 a. m. a 6 p. m.; y el último sábado del mes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Línea de Nuevos Americanos del estado: llama al 1-800-566-7636 para recibir información y referencias a ayuda legal. Atiende de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., y sábados y domingos, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Ofrece atención en más de 200 idiomas y las llamadas son anónimas.

para recibir información y referencias a ayuda legal. Atiende de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., y sábados y domingos, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Ofrece atención en más de 200 idiomas y las llamadas son anónimas. The Legal Aid Society: su Unidad de Derecho Migratorio ofrece asistencia en asuntos migratorios y defensa contra la deportación. Llama al 212-577-3300 para solicitar ayuda.

para solicitar ayuda. Legal Services NYC: brinda ayuda legal gratuita en asuntos como asilo, defensa contra la deportación y estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Catholic Migration Services: ofrece asesoría y representación migratoria gratuita a personas elegibles en Brooklyn y Queens. Para Brooklyn, llama al 718-236-3000; para Queens, al 347-472-3500

Antes de contratar a un proveedor, verifica que sea un abogado autorizado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia para ofrecer servicios migratorios. El directorio oficial de organizaciones reconocidas y representantes acreditados permite consultar esa información.