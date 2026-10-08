¿Tuviste un accidente laboral en EE. UU.? Esto debes hacer desde los primeros 30 minutos

Accidente de trabajo en Estados Unidos. Foto: Envato.

Un accidente en el trabajo puede dejarte preocupado, adolorido y sin saber siquiera a quién llamar primero. Si te lesionaste mientras trabajabas en Estados Unidos, las primeras horas importan: busca atención médica, informa el accidente y empieza a guardar pruebas desde el mismo día.

No esperes a que aparezca un dolor más fuerte para actuar.

¿Qué hacer durante los primeros 30 minutos después de un accidente laboral?

Lo primero es salir del peligro.

Si una máquina, una sustancia, una caída o cualquier otra situación provocó la lesión, detén la actividad y aléjate de la zona peligrosa si puedes hacerlo sin ponerte en mayor riesgo.

Después busca atención médica. Una lesión que parece pequeña puede empeorar horas después y algunos problemas no presentan síntomas inmediatamente.

Cuando hables con el médico, dile claramente que la lesión ocurrió mientras estabas trabajando. Es importante que ese dato quede registrado en tu expediente médico.

La atención de emergencia tiene prioridad sobre cualquier trámite laboral. No vale la pena quedarse esperando al supervisor mientras una lesión empeora.

¿Cuándo debes avisar a tu jefe sobre un accidente en el trabajo?

Lo antes posible. Idealmente, ese mismo día.

Informa a tu supervisor, jefe o departamento de Recursos Humanos. Si la empresa tiene un procedimiento específico para reportar lesiones, síguelo.

OSHA exige que los empleadores tengan un procedimiento razonable para que sus trabajadores puedan reportar lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, los empleados tienen derecho a informar estos incidentes sin sufrir represalias por hacerlo.

Mi recomendación práctica es no quedarte únicamente con una conversación verbal.

Si puedes, deja constancia por escrito mediante correo electrónico, mensaje interno o el mecanismo que utilice tu empresa. Explica brevemente:

Qué ocurrió

Cuándo ocurrió

Dónde sucedió

Qué parte del cuerpo resultó afectada

Si recibiste atención médica

No necesitas escribir una novela. Necesitas dejar un registro claro.

¿Cuánto tiempo tienes para reportar un accidente laboral en Estados Unidos?

Aquí hay que tener cuidado con una información que circula mucho en internet.

No existe un plazo federal único de 30 días que se aplique a todos los trabajadores del país para reportar una lesión y solicitar workers’ compensation. Las reglas de compensación laboral son principalmente estatales y los plazos cambian según el lugar donde trabajas.

Por eso, decir simplemente “tienes 30 días” puede llevar a un trabajador a cometer un error.

La regla más segura es otra: repórtalo inmediatamente y verifica las normas de tu estado.

Todos los trabajos implican riesgos. | Foto: Shutterstock.

También hay que distinguir este trámite de las obligaciones del empleador frente a OSHA. Si una lesión laboral provoca una muerte, el empleador debe notificar a OSHA dentro de ocho horas. Una hospitalización como paciente interno, una amputación o la pérdida de un ojo deben reportarse generalmente dentro de 24 horas.

Esos son plazos para el empleador y no deben confundirse con el plazo que tiene el trabajador para presentar un reclamo de compensación laboral.

¿Qué debes hacer durante las primeras 2 horas?

Una vez que hayas recibido atención médica o estés fuera de peligro, empieza a documentar.

Si las condiciones lo permiten, toma fotografías del sitio donde ocurrió el accidente. Guarda imágenes de:

La máquina o herramienta involucrada

El piso o superficie donde caíste

Una zona mal iluminada o dañada

El equipo de protección que utilizabas

Las lesiones visibles

También anota los nombres y datos de contacto de quienes presenciaron el accidente.

Puede parecer exagerado hacerlo mientras todavía estás procesando lo sucedido. No lo es.

Una semana después, un lugar de trabajo puede verse completamente distinto. Una máquina puede haber sido reparada. Un derrame puede haber desaparecido. Un testigo puede cambiar de turno o dejar la empresa.

La memoria también cambia. Los documentos y las fotografías permanecen.

¿Qué debes guardar durante las primeras 24 horas?

Conserva todo lo relacionado con el accidente.

Guarda los documentos médicos, recetas, instrucciones del doctor, facturas y cualquier comunicación que recibas de tu empleador o de la aseguradora.

También conserva los mensajes o correos electrónicos relacionados con el incidente.

OSHA reconoce que los trabajadores tienen derecho a reportar lesiones laborales y a obtener acceso a determinados registros relacionados con ellas.

Si tu empleador intenta convencerte de que “no fue para tanto” o de que simplemente regreses al trabajo sin dejar constancia, no borres ni pierdas las comunicaciones.

El problema puede aparecer semanas después, cuando una lesión aparentemente menor termina requiriendo más tratamiento.

¿Cuándo debes iniciar un reclamo de workers’ compensation?

Después de reportar el accidente, averigua qué aseguradora maneja la compensación laboral de tu empleador y cuál es el procedimiento para presentar el reclamo en tu estado.

La workers’ compensation existe precisamente para atender lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Sus reglas, beneficios y procedimientos dependen de cada jurisdicción.

Por eso no conviene firmar a la carrera cualquier documento que te entregue una aseguradora.

Lee lo que estás firmando.

Y si no entiendes un documento, pregunta antes de hacerlo.

¿Cuándo necesitas un abogado después de un accidente laboral?

No todos los accidentes laborales requieren contratar un abogado. Pero hay situaciones en las que buscar asesoría puede ser especialmente importante.

Por ejemplo, si:

La empresa se niega a reportar tu accidente

La aseguradora rechaza tu reclamo

Tu tratamiento médico es cuestionado

Te presionan para regresar al trabajo antes de tiempo

La lesión es grave o puede dejar una incapacidad

Existe una disputa sobre cómo ocurrió el accidente

Tu empleador toma represalias después de que reportas la lesión

OSHA establece que los empleadores no pueden discriminar o tomar represalias contra trabajadores por reportar lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.

Y hay una última cosa que conviene recordar.

No necesitas resolver todo el accidente durante el primer día.

Lo urgente es ponerte a salvo, recibir atención médica, reportar lo ocurrido y conservar evidencia. Después vendrán los formularios, la aseguradora, los médicos y, si hace falta, la asesoría legal.

Cuando alguien se lastima trabajando, bastante tiene ya con recuperarse. Lo último que debería hacer es descubrir semanas después que perdió un documento, olvidó reportar el accidente o dejó pasar un plazo que en su estado sí era importante.

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