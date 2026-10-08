80% de los latinos en EE.UU. son ciudadanos y la agricultura pesa menos del 1% en su economía

La economía latina alcanzó un valor de 4.4 billones de dólares en 2024. Foto: AFP

Los latinos en Estados Unidos suman cerca de 70 millones de personas, y alrededor del 80% de ellos son ciudadanos estadounidenses, según el informe económico 2026 del Latino Donor Collaborative, elaborado con el Instituto de Investigación Seidman de la Universidad Estatal de Arizona.

En el mismo estudio se mostró que la agricultura representa menos del 1% de la economía latina, un dato que, junto con el de la ciudadanía, contradice algunas de las ideas más repetidas sobre esta comunidad: ni la mayoría son inmigrantes, ni su actividad se concentra en el campo, ni sus empleos se limitan a trabajos poco calificados.

Esa economía alcanzó un valor de 4.4 billones de dólares en 2024 y descansa en una población joven, cada vez más preparada y que aporta buena parte del crecimiento de la fuerza laboral del país.

¿Es cierto que la mayoría de los latinos son inmigrantes?

La mayoría de los latinos nació en Estados Unidos o tiene la ciudadanía, y la proporción de nacidos en otro país va a la baja. Los latinos nacidos en el extranjero pasaron del 40% en 2000 a poco más del 30% en 2024.

El crecimiento reciente confirma esa tendencia. Entre 2024 y 2025, la población latina aumentó en 1,348,307 personas, impulsada por 1,060,028 nacimientos en Estados Unidos, mientras la población blanca no latina se redujo en 736 mil personas en el mismo periodo.

Desde el año 2000, la mayor parte del crecimiento de la población latina se explica por el llamado crecimiento natural, es decir, por más nacimientos que muertes, y no por la llegada de inmigrantes. El informe atribuye esa conclusión a reportes de la Oficina del Censo y del Pew Research Center.

Para quienes sí llegaron de otro país, el camino a la ciudadanía puede ser largo, sobre todo en casos como las esperas de hasta 20 años por una Green Card para mexicanos, que dependen del tipo de trámite y del país de origen.

El aporte económico de los latinos en Estados Unidos tiene una escala que merece atención: el informe 2026 de Latino Donor Collaborative y Arizona State University lo estima en 4.4 billones de dólares para 2024. Si se comparara como una economía independiente, ocuparía el cuarto… pic.twitter.com/FQwuFRh9yN — hablemosclaro (@hablemosclaroUS) October 6, 2026

¿Los latinos trabajan sobre todo en el campo?

La agricultura, la silvicultura, la pesca y la caza aportaron 36,700 millones de dólares a la economía latina en 2024, apenas el 0.8% del total. En el conjunto del país, ese mismo sector pesa el 0.9%, así que la agricultura tiene un peso muy parecido en la economía latina y en la de todo Estados Unidos.

El dato no significa que haya pocos latinos trabajando en el campo, sino que su actividad económica es mucho más amplia de lo que suele pensarse. Las cinco industrias más grandes de la economía latina en 2024 fueron las siguientes.

Administración pública, con 545,500 millones de dólares (12.4% del total).

Manufactura, con 544,200 millones de dólares (12.4%).

Bienes raíces y renta, con 408,600 millones de dólares (9.3%).

Salud y asistencia social, con 313,300 millones de dólares (7.1%).

Construcción, con 307,500 millones de dólares (7%).

En conjunto, la economía latina sumó 4,392,600 millones de dólares en 2024, una cifra equivalente a la cuarta economía más grande del mundo, por delante de países como Japón, India y el Reino Unido, de acuerdo con el estudio.

¿Los latinos solo ocupan empleos poco calificados?

El avance en educación de las nuevas generaciones está cambiando el tipo de trabajos que ocupan los latinos. Entre los jóvenes de 25 a 29 años, quienes terminaron la preparatoria pasaron del 61.7% en 2003 al 88.3% en 2024, y quienes tienen licenciatura subieron del 10% al 25.2% en el mismo periodo, con datos de la Oficina del Censo.

Ese avance se nota en el trabajo. La proporción de latinos en puestos gerenciales y profesionales subió del 22.1% al 27.6% entre 2014 y 2024, empleos que suelen exigir más preparación y pagan mejores salarios.

Algunos de los sectores latinos que más crecieron de 2023 a 2024 lo hicieron muy por encima del promedio nacional.

Transporte y almacenamiento creció 21.3%, frente a 4.6% en todo el país

Finanzas y seguros creció 21.1%, frente a 10.6%

Bienes raíces y renta creció 20.1%, frente a 6.8%

En total, la parte latina creció más rápido que su sector a nivel nacional en 14 de las 20 industrias analizadas, lo que muestra que su crecimiento no depende de una sola actividad.

¿Por qué los latinos sostienen a la fuerza laboral del país?

La edad es una de las claves. La edad mediana de los latinos ronda los 31 años, unos 10 menos que la del resto de la población, y el 28% de ellos es menor de 18 años, frente al 19.3% de los no latinos.

Esa juventud se traduce en más personas trabajando o buscando empleo. En 2024, la tasa de participación laboral de los latinos fue de 69%, frente a 62.9% entre los no latinos, y entre 2003 y 2024 aportaron cerca de dos terceras partes del crecimiento neto de la fuerza laboral del país, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales que cita el informe.

El peso de esta población también está en el centro de debates como quiénes deberían contar en el reparto de escaños del Censo 2030 y de iniciativas en el Congreso como la ley que busca dar ciudadanía a dreamers y beneficiarios del TPS.

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