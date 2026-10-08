ICE revisó millones de registros de votantes: cómo busca identificar a quienes no son ciudadanos

Voto en Estados Unidos, Foto: Envato.

ICE revisó decenas de millones de registros de votantes en Estados Unidos para buscar posibles personas que no son ciudadanas, según una investigación de Yahoo News. El análisis forma parte de una estrategia federal para utilizar bases de datos electorales y otros registros públicos en la identificación de inmigrantes.

Para muchas familias latinas, la noticia puede sonar más inquietante de lo que parece. Y hay una razón: un registro electoral contiene información personal que puede terminar siendo comparada con bases de datos federales.

¿Cómo utiliza ICE los registros de votantes para buscar a no ciudadanos?

La investigación publicada por Yahoo News revela que ICE ha examinado decenas de millones de registros electorales como parte de sus esfuerzos para localizar a personas que las autoridades consideran potencialmente deportables.

La lógica parece sencilla sobre el papel: comparar los nombres y otros datos de los registros de votantes con información gubernamental para encontrar coincidencias que puedan indicar que una persona registrada para votar no es ciudadana estadounidense.

El problema está precisamente en esa palabra: coincidencia.

Una base de datos no piensa. No entiende que dos personas pueden tener nombres similares, que un registro puede estar desactualizado o que un dato puede haber sido introducido incorrectamente.

Y cuando esa información se utiliza para tomar decisiones migratorias, un error deja de ser un simple error administrativo.

¿Qué sistema utiliza el Gobierno para comprobar la ciudadanía?

Uno de los elementos importantes para entender esta estrategia es SAVE, un sistema administrado por el Departamento de Seguridad Nacional que permite a determinadas agencias verificar información relacionada con el estatus migratorio y la ciudadanía.

El Bipartisan Policy Center analizó precisamente el funcionamiento de SAVE en oficinas electorales y encontró que las verificaciones automatizadas no siempre producen una respuesta definitiva en el primer intento.

En algunos casos, las oficinas deben realizar pasos adicionales para resolver discrepancias o confirmar la información.

Esto importa mucho cuando se habla de registros electorales.

Porque que una base de datos no pueda confirmar inmediatamente la ciudadanía de una persona no significa automáticamente que esa persona sea un inmigrante indocumentado o que haya cometido una irregularidad electoral.

Ese matiz puede perderse fácilmente cuando millones de registros son procesados mediante sistemas informáticos.

¿Un inmigrante puede votar legalmente en Estados Unidos?

La regla federal es clara: los no ciudadanos no pueden votar en elecciones federales.

Eso no significa que todos los registros de votantes que despierten una alerta representen un caso de fraude.

De hecho, uno de los puntos que más llaman la atención en la investigación del Bipartisan Policy Center es la complejidad de utilizar bases de datos migratorias para comprobar quién puede o no estar registrado para votar.

Agentes de ICE ya pueden usar guantes eléctricos. Foto: Shutterstock.

Una persona puede haber cambiado su estatus migratorio. Puede haberse naturalizado después de aparecer en una determinada base de datos. Puede existir un error en su nombre, fecha de nacimiento o dirección.

Incluso puede tratarse de una persona distinta con información similar.

La coincidencia de datos no equivale por sí sola a una prueba de fraude electoral.

Y esa diferencia es fundamental.

¿Por qué ICE está revisando millones de registros de votantes?

Aquí aparece el cambio más importante.

ICE ya no depende únicamente de las herramientas tradicionales para localizar a personas sujetas a procesos migratorios. La agencia puede cruzar distintas fuentes de información para construir una imagen mucho más amplia de una persona.

Los registros electorales son especialmente interesantes porque pueden contener:

Nombre y apellido

Dirección

Historial o información relacionada con el registro electoral

Información utilizada por las autoridades para verificar la elegibilidad de un votante

El Gobierno puede después contrastar esos datos con otras bases.

Desde la perspectiva de ICE, el objetivo es encontrar personas que podrían estar en Estados Unidos sin autorización o que podrían estar sujetas a una orden de deportación.

Pero desde la perspectiva del ciudadano o residente que aparece en una base de datos, la pregunta cambia: ¿qué tan confiable es la información que están cruzando las autoridades?

¿Qué riesgo existe si ICE encuentra una discrepancia?

Este es, probablemente, el punto que más debería importar a los lectores.

Una discrepancia en una base de datos no demuestra por sí misma que alguien haya votado ilegalmente.

Tampoco demuestra automáticamente que una persona no sea ciudadana.

El propio análisis del Bipartisan Policy Center sobre SAVE muestra que existen situaciones en las que las autoridades electorales necesitan realizar verificaciones adicionales antes de llegar a una conclusión.

Esto resulta especialmente relevante para las comunidades latinas porque los errores de identificación pueden tener consecuencias que van mucho más allá de una casilla electoral.

Un nombre común. Una dirección antigua. Un cambio de estatus migratorio que todavía no aparece actualizado. Una diferencia en la forma de escribir un apellido.

Cualquiera de esos detalles puede generar una alerta.

Y una alerta no debería confundirse con una sentencia.

¿ICE puede utilizar información electoral para investigar a inmigrantes?

La revisión de registros electorales muestra hasta qué punto los datos públicos y gubernamentales pueden convertirse en herramientas de aplicación de las leyes migratorias.

Ese es el verdadero cambio que merece atención.

No estamos hablando solamente de quién puede votar. Estamos hablando de cómo distintas bases de datos pueden conectarse para que una agencia federal identifique personas que considera relevantes para sus operaciones migratorias.

No necesitas ser reportero para grabar. Foto: Envato.

Yahoo News reportó que la revisión alcanzó decenas de millones de registros, una escala que vuelve todavía más importante la discusión sobre la precisión de esos sistemas.

Porque cuando se analizan unos cuantos expedientes, un error puede afectar a una persona.

Cuando se procesan millones, el tamaño del sistema también multiplica el impacto potencial de sus equivocaciones.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, la noticia no significa que ICE esté deteniendo automáticamente a quienes aparecen en un registro electoral. Significa algo más concreto y quizá más incómodo: el Gobierno federal está utilizando cada vez más fuentes de información para identificar a personas que considera sujetas a sus acciones migratorias.

Y esa realidad convierte los datos personales en una pieza cada vez más importante de la política migratoria estadounidense.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.