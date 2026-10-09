ICE dispara a hombre dominicano en NY: Mamdani y Hochul piden que se retiren

Mamdani calificó el caso de “inadmisible y sumamente grave”. Foto: AFP

Un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) terminó con siete disparos contra el auto de un hombre dominicano de 28 años que se estacionaba en Marble Hill, un barrio del Alto Manhattan pegado al Bronx, en Nueva York.

Una de las balas alcanzó a Oscar Belgal en el cuello, debajo de la oreja izquierda, mientras un niño de 5 años viajaba en el auto, de acuerdo con la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, en declaraciones recogidas por la agencia AP.

El menor, a quien la policía identificó como hijo de Belgal, salió ileso y quedó al cuidado de un familiar. Sin embargo, el disparo desató la reacción del alcalde Zohran Mamdani y de la gobernadora Kathy Hochul, que esa misma noche hablaron por teléfono con el presidente Donald Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para exigir que ICE detenga sus operativos en Nueva York.

Agentes de ICE han abierto fuego durante más de una docena de detenciones de vehículos desde el año pasado, con al menos cuatro personas muertas. A finales de septiembre, la agencia ordenó a sus oficiales evitar las persecuciones a alta velocidad y detener autos solo después de completar un entrenamiento específico, en medio de las críticas por el uso de la fuerza de los agentes de ICE.

¿Qué pasó en el operativo de ICE en Marble Hill y qué dice cada parte?

El operativo ocurrió alrededor de las 4 de la tarde del jueves 8 de octubre, cerca de la calle West 225 y Marble Hill Avenue. Según CBS New York, las cámaras de la Policía de Nueva York (NYPD) grabaron el momento en que el auto se estacionaba en reversa frente a un hidrante.

Un agente vestido de civil se acercó a la ventanilla del conductor con el arma desenfundada, mientras otro llegaba por el frente del vehículo. Después, el auto avanzó y salió del cuadro, por lo que el disparo no quedó grabado.

La NYPD no participó en el operativo y llegó al lugar después de escuchar los disparos. Sus agentes encontraron a Belgal esposado y sentado en el suelo, rodeado de hombres con chalecos de construcción y cubrebocas, uno de ellos con un arma larga, y lo llevaron a un hospital con una herida que no ponía en riesgo su vida.

En el parabrisas quedó el orificio de entrada de una bala y en la ventana trasera el de salida. Al sitio llegaron el FBI y HSI, el área de investigaciones de ICE, y la investigación pasó a manos de agencias federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió la acción como un operativo dirigido para arrestar a Belgal, a quien acusa de estar en el país sin papeles y de tener vínculos con la pandilla Trinitarios.

¿Por qué disparó ICE a Belgal?

La dependencia aseguró que un oficial de ICE “disparó su arma”, que sus agentes le dieron primeros auxilios de inmediato y que el caso sigue bajo investigación. También culpó a las políticas santuario de Nueva York por haberlo dejado en libertad.

Sobre sus antecedentes, Tisch explicó que Belgal fue arrestado en 2023 por robo y que después se declaró culpable de hurto mayor, por lo que recibió libertad condicional. En 2025 volvió a ser arrestado por venta de drogas, un caso que todavía no se resuelve.

Mullin defendió a los agentes un día después, en una conferencia de prensa en la que aseguró que los oficiales no sabían que el niño estaba dentro del auto y acusó a Belgal de usar su vehículo “como un arma”, según Reuters. Marcos Charles, alto funcionario de ICE, agregó que el conductor se negó a bajar, aceleró y chocó contra dos vehículos de la agencia, y calificó la herida como superficial.

Los agentes federales sacaron a Belgal del hospital la misma noche del jueves en un vehículo sin identificación, según Mamdani, mientras que el congresista Adriano Espaillat denunció que no le permitieron verlo. Hasta el viernes, Belgal seguía bajo custodia de ICE en un centro de detención fuera del estado de Nueva York.

DHS Secretary Markwayne Mullin says the Trump administration will not pause immigration enforcement in New York following the shooting of a 28-year-old man by an ICE agent in the Bronx while his 5-year-old son was in the car. Mullin said he asked Gov. Kathy Hochul for assistance… pic.twitter.com/1m1TN0I8On — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026

¿Qué pidieron Hochul y Mamdani a Trump y a Mullin?

Mamdani calificó el caso de “inadmisible y sumamente grave” en un comunicado de la alcaldía que cerró con un llamado a abolir ICE, y sostuvo que “no hay justificación para lo que hemos visto hoy”.

Esa noche, pasó 2 horas al teléfono con Trump y Mullin para pedir la liberación de Belgal, sin conseguirla, y señaló que los agentes que rodearon el auto llevaban chalecos de construcción y cubrebocas, por lo que era difícil reconocerlos como oficiales de inmigración.

Hochul, que también habló con ambos funcionarios, afirmó en un comunicado oficial que los neoyorquinos están indignados, que las comunidades inmigrantes viven aterrorizadas y que el estado ha presenciado demasiados actos de violencia de “una agencia federal fuera de control”. Entre las llamadas y los mensajes públicos de ambos, la ciudad y el estado plantearon al gobierno federal varias peticiones concretas.

Detener los operativos de ICE en todo Nueva York , como Hochul pidió directamente a Trump y Mullin, según publicó en su cuenta de X

, como Hochul pidió directamente a Trump y Mullin, según publicó en su cuenta de X Poner fin a todas las acciones de control migratorio de ICE en la ciudad, la exigencia central de Mamdani

Liberar a Belgal, la petición que el alcalde llevó a la llamada con el presidente

Hacer público cualquier video de las cámaras corporales de los agentes, otra solicitud de la gobernadora

Dar respuestas inmediatas sobre lo ocurrido, como exigió Hochul en su comunicado

Mullin dijo que el video de las cámaras corporales se dará a conocer “eventualmente” y arremetió contra Mamdani y contra las políticas santuario de la ciudad por no entregar a Belgal a las autoridades federales. El choque entre los gobiernos local y federal ocurre mientras ICE planea abrir un nuevo espacio de detención en el estado de Nueva York.

Tonight, I spoke with President Trump and DHS Secretary Mullin about the shooting in Marble Hill.



I expressed outrage on behalf of New Yorkers and urged them to halt ICE enforcement operations in New York.



I also asked that any body camera footage of the shooting be released to… — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 9, 2026

¿Qué derechos tiene una persona si agentes migratorios la detienen dentro de su auto?

Una detención migratoria dentro de un vehículo puede escalar en segundos, como ocurrió en Marble Hill, aunque conductores y pasajeros conservan derechos básicos frente a los agentes. Ambos pueden guardar silencio y no están obligados a responder sobre su lugar de nacimiento, su ciudadanía o la forma en que entraron al país, de acuerdo con la guía de derechos ante ICE de la Contraloría de la Ciudad de Nueva York.

Hay otros pasos que ayudan a protegerse durante una parada en el camino, según la ACLU de Michigan, organización de defensa de los derechos civiles con una guía específica para encuentros con policías y agentes de inmigración. Esas recomendaciones buscan que el encuentro transcurra con calma y que la persona no renuncie sin querer a derechos que sí tiene.

Detenerse en un lugar seguro lo antes posible, apagar el motor, encender la luz interior, bajar parcialmente la ventana y mantener las manos sobre el volante

Mostrar la licencia de conducir, el registro y el comprobante de seguro si los agentes los solicitan

Negarse a que revisen el auto sin consentimiento , aunque los agentes pueden registrarlo sin permiso si creen que contiene evidencia de un delito

, aunque los agentes pueden registrarlo sin permiso si creen que contiene evidencia de un delito En el caso de los pasajeros, preguntar si pueden retirarse. Si la respuesta es sí, pueden quedarse tranquilos en su lugar o irse con calma, y si es no, mantienen el derecho a guardar silencio

Tampoco conviene correr, discutir ni obstruir a los agentes, y las manos deben quedar siempre a la vista. Mentir o mostrar documentos falsos solo complica la situación, y nadie está obligado a firmar nada sin hablar antes con un abogado, sobre todo porque una detención en la calle puede ser el inicio de un proceso que va de un arresto de ICE a una deportación.

¿Cómo documentar y denunciar un operativo violento de ICE?

La Primera Enmienda protege el derecho a tomar fotos y videos de agentes de ICE, policías y otros funcionarios que trabajan en espacios públicos, y el gobierno no puede borrar esas grabaciones bajo ninguna circunstancia, según la ACLU. La organización advierte, sin embargo, que algunos agentes responden con amenazas, gas irritante o arrestos contra quienes los graban.

La guía de la Ciudad de Nueva York sobre derechos ante ICE distingue entre quien observa un operativo y quien está siendo detenido, ya que cualquier persona de la comunidad puede grabar a ICE siempre que no interfiera con los oficiales, pero si los agentes intentan hablar con alguien o arrestarlo, empezar o seguir grabando puede ponerlo en riesgo.

Esa diferencia es clave para grabar a los agentes de ICE con el teléfono sin meterse en problemas.

Una vez que existe una grabación o un testimonio, hay varias vías oficiales para presentarlo y pedir orientación. Algunas sirven para dejar constancia de posibles abusos y otras para recibir apoyo legal gratuito, sobre todo cuando un familiar quedó detenido.

El portal de la Fiscalía General de Nueva York , en ag.ny.gov/federal-actions-form, recibe fotos, videos y otros registros de operativos migratorios para revisar si hubo violaciones a la ley, según el anuncio de la fiscal Letitia James.

, en ag.ny.gov/federal-actions-form, recibe fotos, videos y otros registros de operativos migratorios para revisar si hubo violaciones a la ley, según el anuncio de la fiscal Letitia James. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS acepta quejas en el correo CRCLCompliance@hq.dhs.gov o en el 1-866-644-8360. Ayuda incluir fecha, hora, lugar, testigos y, si se conocen, el nombre y la agencia del agente.

La línea de apoyo legal de la Ciudad de Nueva York atiende de forma gratuita y confidencial en el 800-354-0365, o a través del 311 diciendo “Immigration Legal”.

Al documentar un operativo, sirve anotar la hora exacta, la dirección, el color y las placas de los vehículos y cualquier distintivo de los agentes, además de pedir datos de contacto a otros testigos.

Guardar una copia del video en la nube o enviarla a una persona de confianza evita perderla si el teléfono es confiscado, y la familia de una persona detenida puede compartir ese material con su abogado para respaldar el caso.

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