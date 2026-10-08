Niños inmigrantes no acompañados tendrán abogados pagados por el gobierno

Quienes defiendan a los niños serían empleados del propio gobierno. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos creó una división de abogados dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para representar a niños inmigrantes que llegaron solos al país en sus casos ante las cortes de inmigración, según un aviso publicado en el Federal Register.

Estos menores contaban con abogados financiados con dinero federal, pero eran de organizaciones independientes que el gobierno contrataba. Con la nueva división, quienes los defiendan serían empleados del propio gobierno, un cambio que llega después de que terminó el contrato con la red de organizaciones que llevaba miles de estos casos.

Los defensores de inmigrantes advirtieron que el abogado del niño, el juez y el fiscal que busca su deportación trabajarían todos para el mismo gobierno. El HHS, en cambio, aseguró que la división le da una herramienta más para dar apoyo legal directo a los menores y que su personal trabaja para reunirlos con sus familias.

¿Qué es la nueva división del HHS y a qué niños representaría?

La oficina se llama División de Representación Legal de Niños Extranjeros No Acompañados y forma parte de la Oficina del Consejero General del HHS, es decir, el área de abogados del departamento. El aviso, firmado por el secretario Robert F. Kennedy Jr., establece que la división funcionaría como un proveedor de servicios legales para estos menores.

El documento describió tres tareas para sus abogados.

Dar asesoría legal directa a los niños

Ofrecerles una orientación inicial sobre los procesos migratorios

Representarlos ante las cortes de inmigración durante todo su caso

La representación sería para niños no acompañados, es decir, menores que llegaron al país sin sus padres ni un tutor legal y que enfrentan un proceso migratorio. El HHS no informó cuándo empezará a funcionar por completo la división ni si seguirá contratando a organizaciones externas, de acuerdo con AP.

¿Qué pasó con las organizaciones que llevaban estos casos y por qué perdieron el financiamiento?

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que se encarga de los niños no acompañados, contrataba a organizaciones sin fines de lucro para darles abogados. La principal era Acacia Center for Justice, que coordina una red de más de 130 proveedores legales, y tuvo el contrato federal durante casi dos décadas, defendiendo a más de 20 mil niños, según sus comunicados del 30 de julio y del 4 de agosto.

Acacia sostuvo que el gobierno dejó de pagarle desde diciembre de 2025 por trabajo ya realizado. También afirmó que rechazó un contrato temporal porque la obligaba a entregar información confidencial de los niños que, según la organización, podría usarse para deportarlos. Su contrato terminó el 31 de julio de 2026.

En una decisión de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), que rechazó una queja de Acacia contra la nueva licitación, la ORR argumentó que en contratos anteriores pagaba “un precio fijo multimillonario sin importar cuántos niños recibían servicios”. Añadió que tuvo problemas para validar facturas, por lo que el nuevo modelo pagaría por cada servicio comprobado.

The Trump administration has quietly organized a team of government attorneys to represent unaccompanied migrant children in immigration court, according to a federal notice.https://t.co/RoNvCvKpMj — ABC News (@ABC) October 8, 2026

La disputa se puede seguir en unas cuantas fechas.

Diciembre de 2025. Acacia deja de recibir pagos, según la organización

Acacia deja de recibir pagos, según la organización 31 de julio de 2026. Termina el contrato de Acacia con la ORR

Termina el contrato de Acacia con la ORR 18 de septiembre de 2026. La GAO rechaza la queja de Acacia contra la nueva licitación

La GAO rechaza la queja de Acacia contra la nueva licitación 29 de septiembre de 2026. El HHS publica el aviso que crea la división de abogados

Para cubrir el hueco, el gobierno otorgó un contrato temporal al U.S. Committee for Refugees and Immigrants y otro, de hasta 244 millones de dólares, a Our Rescue, que Acacia también impugnó. Mientras tanto, según organizaciones de defensa, algunos niños han llegado a sus audiencias sin abogado.

¿Por qué los defensores ven un conflicto de interés y qué responde el gobierno?

En las cortes de inmigración, el juez trabaja para el Departamento de Justicia y el fiscal que pide la deportación, para el Departamento de Seguridad Nacional. Con la nueva división, el abogado defensor del niño también sería un empleado federal, algo que los defensores consideran un conflicto de interés en casos de menores que no pueden defenderse solos.

Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, calificó la medida como “un paso sin precedentes que no cumple con los estándares básicos de independencia” de un abogado. Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense (KIND), la describió como “parte de un patrón de ataques” del gobierno y advirtió que lo más probable es que los abogados federales fueran instruidos y alentados a animar a los niños a aceptar la salida voluntaria de Estados Unidos.

Sui Chung, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, fue más allá y afirmó que negarles un abogado a los niños es “una ruptura fundamental de la justicia que promete nuestra Constitución”.

El aviso oficial respondió a esa preocupación con varias garantías. La división estaría separada del área que asesora legalmente a la ORR, no daría consejo a esa oficina en los casos donde represente a un niño y debe actuar de acuerdo con sus responsabilidades profesionales con el menor. El HHS añadió que la división le da “un mecanismo adicional” para dar apoyo legal directo a los niños.

¿Qué pueden hacer las familias de un menor con caso abierto para buscar representación independiente?

Las familias no dependen solo de los abogados del gobierno para defender a un menor. Pueden buscar representación por su cuenta, y existen recursos gratuitos para hacerlo.

Consultar la lista oficial de proveedores legales gratuitos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que agrupa a organizaciones y abogados por corte y se actualiza cada tres meses

Contactar a organizaciones independientes especializadas en niños, como KIND o Americans for Immigrant Justice

Preguntar a cualquier abogado para quién trabaja y quién paga su servicio antes de darle información del caso

Guardar copias de todos los avisos de la corte y no dejar pasar ninguna fecha de audiencia

Consultar a un abogado independiente antes de firmar cualquier documento o aceptar una salida voluntaria

Los proveedores de esa lista se comprometen a dar servicios sin cobrar, salvo gastos como cuotas de trámite o copias. Aun así, la oficina aclara que no respalda ni se hace responsable del trabajo de las organizaciones que aparecen ahí, por lo que conviene preguntar por su experiencia con casos de menores antes de elegir a alguna.

Las familias inmigrantes con hijos también pueden preparar un plan de emergencia para el cuidado de los menores, y si un familiar adulto está detenido, existen herramientas gratuitas para pedir la liberación de un familiar detenido por ICE aunque no se tenga abogado.

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