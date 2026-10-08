TPS Venezuela: ¿debo avisar a mi empleador que ya no tengo este estatus?

El vencimiento del TPS no implica salida inmediata del país. Foto: Envato

Muchos venezolanos en Estados Unidos perdieron su autorización de trabajo el 2 de octubre de 2026, cuando expiró la última prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que protege contra la deportación y permite trabajar a personas de países en crisis.

El 5 de octubre, la Corte Suprema anuló el fallo de un tribunal federal que había declarado ilegal la cancelación del TPS para Venezuela y Haití, y ordenó que el caso se revise otra vez en el tribunal de origen. La pregunta que surge es si el trabajador debe avisar por iniciativa propia que perdió el TPS o puede esperar a que la empresa le solicite documentos actualizados

TPS Venezuela: ¿existe obligación legal de notificar al empleador?

No hay una norma federal que exija al empleado informar voluntariamente que perdió el TPS o que su permiso de trabajo expiró. La ley obliga al empleador, no al trabajador, a mantener actualizado el Formulario I-9, el documento que verifica la identidad y autorización laboral de cada persona contratada.

El trabajador debe actuar solo cuando Recursos Humanos le solicite documentación vigente. Si el permiso de trabajo ya no es válido, el empleado debe presentar otro documento aceptable de la Lista A o Lista C del I-9 para demostrar que sigue autorizado para trabajar.

¿Qué documentos puede presentar el trabajador?

El empleado puede presentar un nuevo permiso de trabajo basado en otra categoría migratoria, una tarjeta de residencia permanente o cualquier documento de la Lista A (prueba identidad y autorización) o Lista C (solo autorización). También son aceptables el Formulario I-797 (notificación de USCIS) o el Formulario I-94 (registro de entrada).

Quienes tengan una solicitud pendiente de asilo, ajuste de estatus por familia u otra vía migratoria deben presentar el documento que acredite esa nueva autorización. El empleador debe examinar estos documentos y registrar la información.

TPS Venezuela: ¿quiénes perdieron autorización el 2 de octubre?

El último grupo con TPS vigente incluía a beneficiarios que se registraron durante el periodo del 17 de enero al 10 de septiembre de 2025 y recibieron documentación válida antes del 5 de febrero de 2025, según el aviso del Registro Federal.

La mayoría de los beneficiarios perdió su estatus el 7 de noviembre de 2025, cuando terminó la designación de 2021. Para verificar si alguien calificaba hasta octubre de 2026, debía tener un permiso de trabajo con código A12 o C19 y fecha de expiración del 2 de octubre de 2026, o un Formulario I-821 (solicitud de TPS) aprobado con esa vigencia.

¿Qué debe hacer el empleador?

El empleador debe completar la Sección 3 del Formulario I-9 para reverificar la autorización antes de que expire el documento. Si el empleado no presenta documentación vigente, la empresa debe dejar de emplearlo para evitar sanciones por contratar a alguien sin permiso de trabajo.

USCIS ofrece guía específica para empleadores sobre cómo completar el I-9 con beneficiarios del TPS y qué documentos aceptar durante periodos de extensión automática.

¿Qué opciones migratorias existen?

El vencimiento del TPS no implica salida inmediata del país. Los afectados pueden explorar ajuste de estatus por familia, asilo, visa U (víctimas de delitos) o visa T (víctimas de trata). Quienes tengan procesos de residencia permanente aprobados o pendientes deben notificarlo al empleador con la documentación correspondiente.

El sitio oficial de USCIS ofrece información actualizada sobre el TPS para Venezuela y alternativas migratorias disponibles.

¿Conviene notificar al empleador?

Aunque no es obligatorio, mantener comunicación con la oficina de Recursos Humanos permite coordinar la presentación de documentación alternativa antes de que la empresa inicie la reverificación. Esto evita interrupciones en el empleo si el trabajador ya cuenta con otra base migratoria.

Quienes perdieron el TPS deben consultar con un abogado de inmigración para evaluar opciones y presentar al empleador cualquier nuevo documento que acredite la autorización de trabajo. La prioridad es actualizar el I-9 correctamente para mantener el cumplimiento de las normas de verificación.