Seguro Social: los políticos que quieren que los más ricos paguen más para salvar el programa

Los planes buscan evitar futuros recortes del Seguro Social. Foto: Envato

La senadora demócrata Elizabeth Warren y el republicano Bernie Moreno proponen que el impuesto del Seguro Social en Estados Unidos se cobre sobre los salarios sin excluir la parte que supera el límite anual. Su plan busca que los trabajadores de mayores ingresos aporten más para financiar el programa, pero sin recibir una jubilación mayor a cambio.

¿Cómo funciona hoy el impuesto del Seguro Social?

El trabajador paga un 6.2% de su salario y el empleador aporta otro 6.2%. En 2026, esas contribuciones se cobran hasta alcanzar los 184 mil 500 dólares de ingresos laborales. El dinero ganado por encima de esa cantidad queda fuera del impuesto, según las reglas de financiación del programa.

Por ejemplo, quien gana 50 mil dólares paga sobre su salario completo. Quien gana un millón de dólares solo contribuye sobre los primeros 184 mil 500 dólares. Actualmente, la remuneración que supera ese límite tampoco cuenta para obtener una jubilación mayor, como explica el Tax Policy Center, un centro de investigación tributaria.

¿Por qué necesitan más dinero para pagar las jubilaciones?

El fondo que paga las jubilaciones y los beneficios de sobrevivientes podría agotar sus reservas en el cuarto trimestre de 2032. Si el Congreso no actúa, los ingresos disponibles alcanzarían para pagar el 78% de los beneficios previstos, lo que supondría un recorte del 22%, según el informe de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), la agencia federal que administra estos pagos.

Eso no significa que el Seguro Social desaparezca. Los trabajadores y empleadores seguirían aportando, pero ese dinero no sería suficiente para cubrir todas las obligaciones.

La discusión también tiene peso en las elecciones intermedias debido a que los senadores elegidos este año estarán en funciones durante parte del periodo disponible para negociar una reforma. Sin embargo, una revisión de States Newsroom y publicada el 7 de octubre reseña que pocos candidatos al Senado de Estados Unidos tienen propuestas políticas para evitar una disminución automática de las prestaciones de jubilación en 2032.

¿Qué proponen los políticos para financiar el Seguro Social?

Warren, senadora demócrata por Massachusetts, y Moreno, senador republicano por Ohio, quieren eliminar el límite salarial del impuesto. Así, una persona que gana un millón de dólares contribuiría sobre ese millón completo, pero los aportes adicionales no aumentarían su jubilación: servirían para financiar el programa, según su propuesta conjunta.

Ambos calculan que la medida recaudaría alrededor de tres billones de dólares durante 10 años. La Tax Foundation, una organización de investigación tributaria, estima 3.2 billones entre 2027 y 2036 antes de considerar los efectos económicos que prevé. Su análisis advierte que eliminar el límite no resolvería por sí solo todo el déficit de largo plazo.

¿Qué opciones hay además de eliminar el límite salarial?

Otros senadores también quieren aumentar las contribuciones de quienes más ganan, pero plantean límites distintos. Bernie Sanders, independiente por Vermont, propone cobrar el impuesto sobre salarios superiores a 250 mil dólares y aumentar la tributación de determinados ingresos por inversiones y negocios. A diferencia del plan de Warren y Moreno, su proyecto también busca elevar los beneficios.

Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island, fija el umbral en 400 mil dólares e incluye ingresos por inversiones. Su iniciativa busca reforzar tanto el Seguro Social como Medicare, el programa federal de seguro médico. Según su oficina, los análisis actuariales indican que el plan permitiría financiar las obligaciones de ambos programas durante al menos 75 años.

Ruben Gallego, demócrata por Arizona, propone usar las contribuciones sobre salarios superiores a 250 mil dólares para compensar la eliminación del impuesto federal que algunos jubilados pagan sobre sus beneficios. Su iniciativa combina un aumento de impuestos para trabajadores de salarios altos con una reducción para los beneficiarios que actualmente tributan por sus pagos.

La otra alternativa es contener el gasto. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés), una organización de análisis fiscal, plantea limitar el crecimiento de los beneficios más altos mediante un tope al ajuste anual por costo de vida. En lugar de depender únicamente de mayores contribuciones, esa medida reduciría los aumentos futuros de esos pagos.

Sin embargo, por ahora, estas iniciativas siguen siendo propuestas y no cambian las reglas vigentes. El Congreso todavía no ha acordado una solución legislativa para financiar el Seguro Social en Estados Unidos.