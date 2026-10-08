Isaias rompe récord: es el primer huracán de temporada que se forma más tarde en la historia del Atlántico

Vista satelital de Isaias frente a las costas de EE. UU. y México. Foto: NOAA / AFP

El huracán Isaias entró en la historia del Atlántico: desde el Golfo de México rompió el récord del más tardío en formarse en una temporada en la cuenca del océano.

Según precisa AccuWeather, el cambio ocurrió la noche del miércoles cuando los aviones cazahuracanes confirmaron que Isaias había alcanzado la fuerza de huracán.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) registró inicialmente vientos máximos sostenidos de 75 mph y una presión central de 982 milibares. Horas después, el sistema continuó fortaleciéndose. Para la tarde de este jueves, la agencia reportó vientos de 85 mph.

Ahora la tormenta se dirige hacia la costa norte del Golfo de México y se espera que llegue a tierra entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado. El pronóstico oficial advierte de riesgos de marejada, vientos dañinos, lluvias torrenciales, inundaciones y posibles tornados.

¿Cuál es el récord que rompió el huracán Isaias?

La temporada de huracanes de 2026 llegó hasta octubre sin registrar un solo huracán. En este sentido, Isaias fue el noveno ciclón con nombre del año, pero los ocho sistemas anteriores solo alcanzaron la categoría de tormenta tropical.

Cuando Isaias adquirió fuerza de huracán, superó la marca establecida en 1905, cuando el primer huracán de aquella temporada se formó el 7 de octubre. AccuWeather calcula que Isaias rebasó ese registro por aproximadamente 3.5 horas.

“El huracán Isaias ostenta ahora el récord de ser el huracán que se formó más tarde en la cuenca del Atlántico, superando el récord anterior establecido por el huracán Cuatro en 1905 por 3,5 horas”, explicó Alexander DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

¿Cuándo podría tocar tierra?

La previsión de los meteorólogos contempla que Isaias alcance al menos la categoría 2 antes de tocar tierra, el sábado. Sin embargo, también existe la posibilidad de que llegue a categoría 3 sobre el Golfo.

El pronóstico del NHC de las 10:00 am (CT) del jueves situaba los vientos máximos en 85 mph, y proyectaba un aumento hasta 110 mph, antes de comenzar a debilitarse cerca de la costa.

Hurricane #Isaias Advisory 9 (4 PM CDT, Thu Oct 8): Hurricane Hunters Find That Isaias Now Has 100 Mph Winds. https://t.co/GrztW6mQJV — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2026

La zona bajo aviso de huracán se extiende desde Ocean Springs, Mississippi, hasta la línea entre los condados de Bay y Gulf, en Florida. También está vigente un aviso de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Misisipi hasta el río Steinhatchee, en Florida.

AccuWeather pronostica una marejada de seis a 10 pies, con un máximo local de hasta 15 pies, según su modelo Local StormMax, en sectores de Alabama y el oeste del Panhandle de Florida.

El NHC también advierte que la combinación de la marejada y la marea puede hacer que el agua avance sobre áreas normalmente secas cerca de la costa.

Asimismo, la agencia prevé entre tres y siete pulgadas de lluvia, con cantidades localizadas de hasta 10 pulgadas, desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida durante el viernes y el fin de semana.

También se esperan entre una y tres pulgadas, con máximos locales de hasta cinco, en partes del sureste de Estados Unidos, incluyendo zonas que llegan hasta el valle de Tennessee y las Carolinas.

Existe riesgo de tormentas eléctricas, tornados y trombas marinas

Los meteorólogos señalan que los efectos del huracán Isaias llegarán mucho más allá de la costa. Existe riesgo de tormentas eléctricas severas, tornados y trombas marinas, especialmente al este del centro de circulación.

“Es probable que la mayor parte del mal tiempo se concentre cerca y al este del centro, pero ese riesgo puede extenderse cientos de kilómetros hacia el este este fin de semana”, analizó Bernie Rayno, meteorólogo jefe de AccuWeather.

Finalmente, el pronóstico del NHC contempla que Isaias avance posteriormente sobre estados del sureste y pueda alcanzar zonas del valle de Ohio antes de convertirse en un sistema postropical.

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