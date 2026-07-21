USCIS levanta pausas en trámites migratorios para cubanos y venezolanos

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USCIS ya está retirando las pausas que había impuesto a estos trámites. Foto: AFP

La congresista María Elvira Salazar compartió esta semana, en su cuenta oficial, la respuesta que recibió de USCIS sobre miles de casos de ciudadanía y residencia que llevaban meses congelados para inmigrantes cubanos y venezolanos.

La carta, fechada el 16 de julio y con membrete oficial de la Oficina del Director de la agencia, confirma que USCIS ya está retirando las pausas que había impuesto a estos trámites, después de que una corte federal invalidara las políticas que las sostenían.

El documento resuelve algo que miles de familias, sobre todo en el sur de la Florida, llevaban meses cargando sin certeza: si sus trámites —completos en papeleo, pero congelados por una revisión de seguridad nacional— alguna vez volverían a moverse. Pese a lo anterior, la carta no explica cómo llegaron esos casos a quedar atrapados en esa revisión desde un inicio.

¿Por qué se congelaron estos casos?

El 16 de diciembre de 2025, el gobierno de Trump amplió a 39 países la lista de naciones bajo restricciones de entrada a EE. UU., una expansión que entró en vigor el 1° de enero, según el propio comunicado de la Casa Blanca. Cuba y Venezuela quedaron entre los países con restricciones parciales, junto con Burundi y Togo.

A partir de ahí, USCIS aplicó varias medidas internas a los solicitantes de esos países, de acuerdo con un análisis legal de Nixon Peabody que cita directamente la resolución judicial. Entre las más relevantes para cubanos y venezolanos estaban estas tres:

Una pausa total en la resolución final de trámites de residencia, permiso de trabajo, ciudadanía y documentos de viaje para nacionales de esos países

Una segunda revisión de beneficios migratorios ya aprobados a personas que entraron a EE. UU. a partir del 20 de enero de 2021

Una instrucción para que los oficiales trataran la nacionalidad del solicitante como un factor negativo al decidir casos con margen de discreción

¿Qué dijo la corte federal?

El juez federal John J. McConnell Jr., de la Corte de Distrito de Rhode Island, resolvió el 5 de junio que esas medidas eran ilegales. En una decisión de 135 páginas, en el caso Dorcas International Institute of Rhode Island contra USCIS, el juez concluyó que las políticas violaban la ley federal de procedimiento administrativo por ser “contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas“, según el mismo análisis de Nixon Peabody.

El Gobierno pidió pausar ese fallo mientras apelaba, pero la misma corte le negó esa solicitud el 15 de julio, según reportó la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). Eso dejó a las políticas sin efecto de manera inmediata, sin que una apelación pendiente las reviviera por ahora.

¿Qué confirmó USCIS y qué sigue para estos casos?

En su carta a Salazar, USCIS explicó que la corte de Rhode Island había vaciado “los dos memorandos de política” bajo los que operaban las pausas dirigidas a Cuba y Venezuela, y que por eso la agencia está “tomando medidas inmediatas para levantar todas las pausas de adjudicación final que quedaban vigentes”. “El procesamiento para cubanos y venezolanos debería reanudarse”, añadió el documento.

USCIS también confirmó que está “examinando opciones para las personas bajo la Ley de Ajuste Cubano”, un mecanismo que desde 1966 permite a ciertos cubanos pedir la residencia con más facilidad, sin dar más detalles sobre en qué consistirían esas opciones. Sobre las ceremonias de naturalización, la agencia fue tajante: aseguró que “nunca dejó de realizar” estos eventos y que se siguen llevando a cabo en todo el país, incluida el área de Miami. De hecho, apenas en junio, 66 personas de 29 países distintos juraron como nuevos ciudadanos en una ceremonia en la Torre de la Libertad de Miami.

Esa respuesta llegó casi cuatro meses después de que Salazar le escribiera al entonces nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el 27 de marzo. En esa carta, la congresista pidió reanudar el procesamiento de beneficios migratorios y naturalización para cubanos y venezolanos, describiéndolos como personas que “huyeron de la persecución y la violencia” y que ya habían sido “examinadas a fondo”.

También pidió mantener las medidas de seguridad reforzadas sin necesidad de pausar el proceso, y retomar las ceremonias de naturalización que, según su carta, se habían “detenido por completo” pese a que Miami realiza normalmente decenas cada año.

¿Cuál es el siguiente paso?

Para quienes tenían su trámite detenido por este motivo, el paso natural ahora es dar seguimiento directo con USCIS sobre el estatus de su caso. Quienes estén cerca de calificar pueden revisar además cuánto cuesta hacerse ciudadano estadounidense y qué opciones existen si no se puede pagar la cuota, mientras que quienes aún dependen de la residencia permanente pueden revisar el estado de la renovación de la Green Card.

Para venezolanos que además tienen TPS, vale la pena revisar aparte cuál es el estatus actual de esa protección, ya que es un trámite independiente de este.

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