Bárbara Islas denuncia acoso de un fan que la siguió a su casa y pide ayuda: “Mi vida está en riesgo”

Bárbara Islas relató un aterrador caso con un fan | Foto: Cuartoscuro

Bárbara Islas, actriz y conductora mexicana, compartió un video este viernes 25 de septiembre en el que denunció un caso de acoso por parte de un seguidor que incluso entró a su casa. A través de redes sociales, solicitó ayuda a las autoridades para proteger su integridad.

La protagonista de “Contigo sí” aprovechó su cuenta de Instagram para expresar que su vida está en riesgo tras siete años de situaciones incómodas en diferentes escenarios, por lo que pidió a las autoridades de la Ciudad de México priorizar la promulgación de la llamada “Ley Valeria“.

“Les pido su apoyo por favor, mi vida está en riesgo y no soy la única con una situación así“, escribió a través de su cuenta de Instagram.

La incómoda y peligrosa situación en la que está Bárbara Islas

La actriz Bárbara Islas relató que, durante siete años y medio, ha sido acosada por el sujeto al que se refirió como Miguel “N”.

“Todo comenzó muy cordial. Un fan que iba a cada uno de los lugares donde me presentaba, me pedía una foto y yo era muy amable, luego subió de tono”. Bárbara Islas

Según sus palabras, el fan subió de tono. “Me pedía si podía abrazarme, dar un beso en el cachete, esto fue mucho más incómodo“, expresó.

Posteriormente, Miguel “N” comenzó a insultar a otros fans que le pedían fotos y llegó a seguirla a su casa, según describió en Instagram.

“Más adelante, me siguió a mi casa. Mi policía me llamó y me dijo que esta persona estaba afuera de mi casa y que quería entrar. Le llamé a la policía y me dijeron que no podían hacer nada porque estaba en vía pública“, relató.

El acoso llegó hasta la familia de Bárbara Islas

Bárbara Islas también contó que el sujeto se presentó tres veces en Puebla, de donde es originaria, al grado de ir a casa de su madre y sus hermanas, solicitando ver a la mamá de la actriz.

“La primera vez, logró entrar hasta el cuarto de mi mamá para decirle que quería casarse conmigo”. Bárbara Islas

Durante la segunda vez que Miguel “N” visitó la casa familiar de Islas en Puebla, encontró a su madre en la cochera y un acompañante le solicitó que se fuera, según el relato de la también presentadora.

Finalmente, una vez que la madre de la actriz falleció, el mismo sujeto volvió a preguntarse en su domicilio en Puebla para preguntarle a su trabajadora doméstica sobre la vida de Bárbara Islas.

Bárbara Islas pide ayuda en contra de acosador

La intérprete y comunicadora recalcó que el hombre documentaba cada paso en redes sociales, además de que insultó tanto a su expareja como a sus compañeros de trabajo y su familia.

Bárbara Islas informó que recientemente vio a Miguel “N” afuera del canal de televisión en el que trabaja. “Esto se puso muy preocupante porque le mandó mensajes directamente a mi hermana diciéndole que él ya no va a tener piedad ni de mí ni de ella“, sen1aló.

Y reconoció que la única manera de proceder legalmente es a través de la Ley Valeria, la cual se encuentra en comisiones en la Ciudad de México y …

“Les pido a las autoridades que prioricen el tema, pues muchas personas sufrimos acecho y es la antesala de delitos mucho peores”. Bárbara Islas

Finalmente, remató: “Yo pregunto: ¿quién va a actuar primero? ¿Las autoridades o él?“.

Islas no mencionó en su video si ya levantó una denuncia en contra de su acosador.

¿Qué es la “Ley Valeria”?

La “Ley Valeria” es una iniciativa que se discute a nivel federal desde febrero de este año, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dicha propuesta contempla sancionar el acecho por cualquier medio, incluyendo acercamientos, acciones intimidatorias o de intromisión sin consentimiento causando daño psicológico en la víctima y en su entorno cotidiano, laboral o familiar.

“La propuesta surge a partir del caso de Valeria Macías, una maestra de Monterrey que fue acechada durante aproximadamente nueve años por uno de sus alumnos”, según Gabriela Rodríguez Rojas, académica de la Facultad de Derecho (FD).

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