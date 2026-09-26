Luna de Cosecha 2026: a qué hora y cómo verla en México este sábado

¿Cómo ver la Luna de Cosecha en el cielo nocturno mexicano? | Foto: Cuartoscuro

La luna llena de septiembre, conocida como Luna de Cosecha, se postrará sobre el cielo mexicano este sábado 26 de septiembre. Su punto máximo ocurrirá durante la tarde, pero su brillo podrá disfrutarse durante la noche y en la madrugada.

Esta es la novena luna llena del año y la primera que ocurre en el otoño, la penúltima estación del año que llegó justamente cuatro días antes con el equinoccio de septiembre.

¿A qué hora ver la Luna de Cosecha?

La llamada Luna de Cosecha, también conocida como la Luna de Maíz, alcanzará su brillo máximo a las 16:48 horas (tiempo del Centro de México) de este sábado, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

A pesar de que este fenómeno astronómico sucederá en horas con luz, los observadores podrán apreciar al satélite natural de la Tierra durante la noche y la madrugada,

Cabe destacar que el atardecer de este 26 de septiembre en la Ciudad de México ocurrirá a las 18:28 horas, de acuerdo con el portal especializado The Sky Live.

¿Por qué se le conoce así a la luna llena de septiembre?

La Luna de Cosecha es la luna llena que marca el final del verano y el comienzo del otoño, de acuerdo con el Almanaque Granjero de Estados Unidos (EE.UU.).

“El maíz se alza imponente en el Medio Oeste, los campos de calabazas brillan con un tono anaranjado en el Noreste, y el aire tras la puesta del sol finalmente se ha refrescado”. Farmer’s Almanac

El equinoccio de otoño llegó cuatro noches antes, el martes 22 de septiembre, y es precisamente esa coincidencia la que le da a esta Luna su nombre, según los agricultores estadounidenses..

Antes de la llegada de la luz eléctrica, la Luna de Cosecha era una herramienta: les brindaba a los agricultores horas adicionales por la tarde para recoger la cosecha. La pregunta esta semana es si la cosecha ya se ha recogido.

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