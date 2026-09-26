¡No alquiles tu cuenta de vendedor! Alerta en CDMX por fraudes en apps de comercio electrónico

¡Nunca cedas tus cuentas de vendedor! Es fraude | Foto: Pexels

La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) alertó este viernes 25 de septiembre a los usuarios por un esquema de fraude que ofrece o solicita el alquiler de cuentas de vendedores de aplicaciones de comercio electrónico.

La unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX aseguró que el crecimiento en las apps de venta propicia la aparición de estafas en las que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios y la infraestructura de las plataformas digitales.

¡Mucho cuidado con fraudes en apps de comercio electrónica!

Los expertos capitalinos alertaron por delincuentes que ofrecen dinero a propietarios de cuentas de vendedores a través de publicaciones o mensajes difundidos en redes sociales.

“Los estafadores contactan a personas que cuentan con perfiles activos de vendedores y les ofrecen una cantidad de dinero a cambio de permitir el uso temporal de sus cuentas”. Policía Cibernética (SSC CDMX)

Los ciberdelincuentes argumentan que requieren dichas cuentas para operar como supuestos mayoristas o distribuidores de productos electrónicos y señalan que solo las usarán para publicar y vender mercancía.

Las víctimas encuentran atractivo el ofrecimiento de una remuneración, especialmente cuando se presenta como una actividad comercial aparentemente legal que no requiere de una inversión considerable.

¡No des acceso a tus cuentas de vendedor!

La Policía Cibernética de la SSC CDMX advirtió que entregar las credenciales de una cuenta de vendedor permite el acceso o cede el control, lo cual representa un riesgo importante.

“El propietario pierde capacidad de supervisar las operaciones realizadas desde su perfil y puede desconocer el origen, naturaleza o destino de las transacciones efectuadas“, alertaron los especialistas.

La pérdida de estas cuentas puede generar afectaciones económicas y de reputación para el propietario de la cuenta, además de vincular sus datos con operaciones que no realizó y dificultar la identificación de los verdaderos responsables.

Recomendaciones para no caer en fraudes

Ante los fraudes en apps de comercio electrónico, la SSC emitió recomendaciones a los usuarios de estas plataformas las siguientes medidas de prevención:

No alquiles, prestes, vendas ni permitas que terceras personas utilicen cuentas personales o de vendedor.

Desconfía de ofertas que prometan dinero fácil por proporcionar acceso a una cuenta comercial.

No compartas contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios, documentos de identidad ni información utilizada para recuperar la cuenta.

Evita proporcionar acceso remoto al dispositivo desde el que se administra la cuenta.

Verifica directamente con la plataforma cualquier supuesto programa, asociación comercial u oportunidad de negocio.

Activa mecanismos de seguridad y autenticación disponibles para proteger la cuenta.

Revisa periódicamente publicaciones, mensajes, operaciones y dispositivos vinculados a la cuenta para detectar actividades que no reconozcas.

Si una persona ofrece dinero a cambio de utilizar una cuenta para realizar ventas en tu nombre, no aceptes y verifica la legitimidad de la actividad y de quien realiza la propuesta.

Si detectas publicaciones u operaciones que no fueron realizadas por el titular, cambia inmediatamente las credenciales de acceso y reporta la actividad ante la plataforma correspondiente.

Conserva capturas de pantalla, perfiles, números telefónicos, conversaciones, enlaces, comprobantes de pago y cualquier otro elemento relacionado con la oferta.

Fuente: Policía Cibernética SSC CDMX

En caso de detectar una posible estafa o una oferta ficticia, los usuarios deben comunicarse de inmediato con la Policía Cibernética de la Ciudad de México a través de:

Teléfono: 55 5242 5100 extensión 5086

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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