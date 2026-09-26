Stray Kids hace vibrar el Estadio GNP y agradecen en español; presidente de Corea, entre los invitados

Se agotaron los boletos para Stray Kids. Foto: AFP/Archivo

Stray Kids llevó su espectáculo al Estadio GNP de la Ciudad de México, donde el grupo surcoreano ofreció el primero de los dos conciertos programados en la capital. De acuerdo con OCESA, las localidades para la presentación se agotaron.

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Durante el concierto, J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment, destacó la presencia de invitados especiales entre el público y agradeció su asistencia desde el escenario.

🚨 EL PRESIDENTE DE COREA DEL SUR @Jaemyung_Lee VA CON SU ESPOSA al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP de la CDMX



Se confirma de que México está de Moda… pic.twitter.com/CseclAcF6E — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 26, 2026

“Muchas gracias por amar el K-pop más que nadie. Hoy tenemos un invitado especial”, dijo J.Y. Park antes de referirse a la presencia del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y de Claudia Curiel, secretaria de Cultura de México.

El mandatario surcoreano acudió al concierto durante su visita de Estado a México y posteriormente destacó el papel del K-pop como una vía para acercar la cultura de su país a otras partes del mundo.

“El concierto en vivo de Stray Kids en la Ciudad de México que conmemora la Cumbre entre Corea y México… Se siente el gran poder del K-pop que da a conocer al mundo a Corea, el país de la cultura fuerte”, señaló Lee Jae-myung.

<#스테이 와 함께>

한-멕 정상회담을 기념하는 #스트레이키즈 멕시코시티 공연실황..

문화강국 대한민국을 세계에 알리는 K-pop의 위대한 힘이 느껴집니다.

대중문화위원회 #박진영 위원장이 준비해 주셨습니다. pic.twitter.com/qFrZtRqxeD — 이재명 (@Jaemyung_Lee) September 26, 2026

La presencia del presidente surcoreano en el espectáculo ocurrió en el marco de una visita de Estado en la que también sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

México y Corea buscan fortalecer su relación

Durante el encuentro, Sheinbaum y Lee Jae-myung refrendaron su intención de profundizar la cooperación entre México y Corea del Sur y revisaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, que plantea una nueva hoja de ruta para la relación bilateral.

Los gobiernos acordaron impulsar acciones en áreas como cooperación económica y financiera, desarrollo, movilidad académica, cultura, turismo, ciencia y tecnología, propiedad intelectual, agricultura y seguridad.

En materia cultural, ambos mandatarios exploraron la posibilidad de establecer en México un Centro de Cultura K-pop, enfocado en música y actividades artísticas y culturales. También analizaron la posibilidad de crear un Instituto de Cultura de México en Corea del Sur.

El gobierno mexicano informó que el comercio bilateral alcanzó los 29 mil 673 millones de dólares en 2025 y que más de 2 mil empresas coreanas tienen presencia en México.

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