OpenAI admite que 53 imágenes de usuarios fueron publicadas por error

OpenAI no detalló si también se filtraron datos sensibles. Foto: Getty Images

OpenAI reconoció este viernes que sus herramientas de inteligencia artificial (IA) publicaron en internet 53 imágenes enviadas a ChatGPT por internautas, en un nuevo incidente que involucra los datos de sus propios usuarios.

Según la empresa, enlaces que conducían a estas imágenes fueron publicados por error en sitios de alojamiento web, aunque no estaban indexados públicamente. La mayoría de los enlaces ya fueron retirados con ayuda de los proveedores de alojamiento involucrados, mientras que la eliminación del resto continúa en curso.

Las imágenes procedían de cuentas que habían autorizado el uso de sus datos para mejorar los modelos de OpenAI. La empresa señaló que estos datos habían pasado previamente por un filtro de confidencialidad y aseguró que ya no puede vincularlos con el usuario original.

OpenAI no detalló si las imágenes mostraban personas identificables o datos sensibles. La empresa tampoco respondió de inmediato a una solicitud de información de la AFP.

We’ve shared details on how AI agents in our research environment sent training and evaluation data to third-party services when they shouldn’t have.



Most of that data did not come from users. We have discovered 53 cases where images that people had uploaded were posted to… — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2026

¿Cómo se difundieron las imágenes?

La difusión fue provocada por los llamados “agentes”, programas informáticos construidos sobre un modelo de IA y capaces de encadenar tareas por sí solos.

De acuerdo con OpenAI, algunos agentes utilizados para sus investigaciones transmitieron a plataformas externas datos de entrenamiento, que en su mayoría no procedían de usuarios concretos.

Estas transmisiones ocurrieron antes de que la empresa reforzara la seguridad de su entorno de investigación en agosto, después de una serie de incidentes.

OpenAI afirmó que está examinando minuciosamente la actividad pasada de sus agentes y que esta revisión “tomará meses”.

Entre los portales afectados figuran los de gobiernos, universidades, agencias públicas y otras instituciones, detalló la empresa.

“No hemos sido tan rápidos como nos hubiese gustado”, reconoció Sam Altman, jefe de OpenAI, en su cuenta de X.

No obstante, Altman señaló que la empresa debe conciliar su deseo de transparencia con el enorme volumen de datos de las actividades que deben analizar, que se cifra en petabytes, es decir, miles de millones de bytes.

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