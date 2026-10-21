IMSS anuncia nuevas reglas para la Modalidad 40, pero aclara que son temporales; esto cambia

Durante 6 meses el IMSS definirá rumbo de modalidad 40. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicará nuevas restricciones a la Modalidad 40, el esquema que permite a trabajadores continuar cotizando de manera voluntaria para incrementar el monto de su futura pensión. La medida forma parte de una revisión financiera y operativa que realizará el organismo durante los próximos seis meses.

A través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el instituto aclaró que la Modalidad 40 no desaparece ni queda cancelada, pero sí operará con nuevas reglas mientras realiza una revisión financiera para determinar si el esquema puede mantenerse en el largo plazo.

¿La Modalidad 40 se elimina?

El IMSS dejó claro que la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, seguirá funcionando.

Lo que hará el instituto será analizar durante los próximos seis meses cuánto cuesta mantener este esquema y si son necesarios ajustes para garantizar que siga siendo viable en los próximos años.

Una vez concluido ese análisis, podría proponer cambios adicionales que deberán ser aprobados por el Consejo Técnico del IMSS.

¿Qué pasará con quienes ya están inscritos?

Las personas que actualmente se encuentran en la Modalidad 40 no perderán sus derechos ni las aportaciones que ya realizaron.

Además, podrán mantener las condiciones que contrataron hasta que concluya el periodo que tienen vigente.

El IMSS también confirmó que las semanas cotizadas y los salarios registrados seguirán contando para el cálculo de la pensión futura.

¿Qué cambia para quienes quieran inscribirse?

El principal ajuste es que quienes soliciten una nueva inscripción o busquen renovar su permanencia en el esquema tendrán límites más claros sobre el salario con el que podrán cotizar.

Quienes soliciten su incorporación o reinscripción podrán cotizar sobre su último salario registrado o sobre ese salario más una Unidad de Medida y Actualización (UMA). El monto nunca podrá ser inferior al salario mínimo general vigente.

También se establece que los registros tendrán efecto únicamente a partir de la fecha en que se soliciten, por lo que ya no habrá posibilidad de hacer trámites con efectos retroactivos.

Modalidad 40 y seguro facultativo ya no podrán combinarse

El acuerdo establece que las personas inscritas en la modalidad prevista en el artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social no podrán contratar simultáneamente la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

La diferencia entre ambos esquemas es que el seguro facultativo incluye prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad, mientras que la Modalidad 40 está enfocada principalmente en la conservación de derechos para pensión.

Trámites serán únicamente por internet

Otra de las modificaciones es que los procesos relacionados con la Modalidad 40 se realizarán por medios digitales.

El IMSS deberá habilitar sistemas para llevar un control de las inscripciones y ofrecer atención a los usuarios que requieran apoyo en casos especiales.

¿Qué sigue para la Modalidad 40?

Durante los próximos seis meses el IMSS realizará un estudio para conocer el impacto financiero del esquema.

Con base en esos resultados, el instituto determinará si son necesarios cambios adicionales para la Modalidad 40. Mientras tanto, el programa seguirá funcionando y las personas ya inscritas conservarán los derechos adquiridos relacionados con su futura pensión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.