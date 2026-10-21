Trabajadores del IMSS realizan segunda megamarcha en CDMX y estados: sigue en vivo el minuto a minuto de las movilizaciones

Movilización de trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan este miércoles 21 de octubre una segunda megamarcha para expresar sus inconformidades laborales. Sigue el minuto a minuto de la movilización, los puntos de concentración, las posibles afectaciones viales y las actualizaciones de la jornada.

¿Qué piden los inconformes? Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos sindicales. También piden respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y el fin de la precarización laboral, la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral. ¿De dónde y a qué hora saldrá la megamarcha de trabajadores del IMSS? Alcaldía: Cuauhtémoc.

Hora: 15:00 horas.

Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores.

Destino: Zócalo capitalino.

Organizaciones en apoyo: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Aforo: 3 mil personas

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