Bloquean caseta La Venta en la México-Toluca; trabajadores de PROAM exigen pago de salarios

México-Toluca colapsa por bloqueo en caseta La Venta. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores de la empresa Promotora de Infraestructura Social (PROAM) mantienen un bloqueo en la caseta La Venta, sobre la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, para exigir el pago de salarios pendientes.

La protesta comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana de este lunes y genera afectaciones a la circulación en uno de los principales accesos del poniente de la Ciudad de México.

¿Por qué bloquearon la caseta La Venta?

Los inconformes solicitan la intervención de las autoridades para resolver el pago de sus percepciones y señalan que la empresa les habría atribuido el retraso a supuestos problemas relacionados con los recursos presupuestales.

Los manifestantes señalan que realizan labores de mantenimiento, limpieza y servicios auxiliares en distintos hospitales e instalaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Los inconformes piden la presencia de representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de México y directivos del ISSEMyM, con el objetivo de establecer un acuerdo sobre el pago de los salarios pendientes.

🔴🚧 ¡BLOQUEAN CASETA LA VENTA EN LA MÉXICO-TOLUCA!



Trabajadores de la empresa PROAM mantienen una protesta en la caseta La Venta, en Cuajimalpa, para exigir el pago de salarios pendientes.



Los manifestantes, quienes laboran en distintos hospitales del Estado de México… pic.twitter.com/KSvYV5DJvy — Ventana Pública (@VentanaPub) September 21, 2026

¿Qué vialidades están afectadas por el bloqueo?

La protesta en la caseta La Venta provoca importantes afectaciones a la circulación en dirección a la Ciudad de México y hacia Toluca.

Se reportan filas de vehículos que alcanzan varios kilómetros en vialidades como calzada Minas de Arena y la prolongación Paseo de la Reforma.

La afectación alcanza a automovilistas particulares, transporte de carga y unidades de transporte público que utilizan esta vía para trasladarse entre la capital del país y el Estado de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional Carreteras mantienen presencia en la zona para apoyar en los desvíos vehiculares.

¿Cuál es la ruta alterna por el bloqueo?

Ante el cierre de carriles en la caseta La Venta, se recomienda considerar como alternativa la carretera libre México-Toluca.

Sin embargo, esta vialidad también presenta carga vehicular debido al volumen de automóviles que buscan evitar la zona de la protesta.

Los trabajadores mantienen la exigencia de que las autoridades intervengan y establezcan una minuta de acuerdo con una fecha y hora para el pago de las percepciones pendientes

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