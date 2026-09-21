Adiós a los celulares en las primarias y secundarias de México: ¿a partir de cuándo?

Se acabó el uso de pantallas en primaria y secundaria | Foto: Cuartoscuro – IA

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó este lunes la restricción de celulares y tabletas en primarias y secundarias mexicanas a partir del próximo 3 de noviembre. Las preparatorias y universidades mexicanas tendrán que acordar las limitaciones de manera particular, según se dio a conocer en la conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los estudiantes de educación básica sólo podrán usar los celulares para emergencias o temas particulares. “Lo podrán tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se podrán usar“, aseguró.

Y recalcó que el objetivo de la medida tiene el objetivo de recuperar la creatividad de los menores y evitar un uso indiscriminado con las pantallas, vinculado con las redes sociales.

¡Se acaba el uso de celulares en primarias y secundarias!

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) llegó a un acuerdo para regular el uso de pantallas en instituciones educativas dependiendo de cada sector:

Educación Básica (Primarias y secundarias) | Sin celular durante la jornada escolar

| Sin celular durante la jornada escolar Educación Media Superior (Preparatoria) | Uso responsable y seguro con limitaciones según cada institución

| Uso responsable y seguro con limitaciones según cada institución Educación Superior | Fomentar el uso responsable y seguro

Fuente: Gobierno de México

Cabe destacar que participaron más de 565 mil docentes en la encuesta en torno a la regulación de pantallas en las aulas; el 81% estuvo a favor de la regulación, según anunció el Gobierno de México este lunes.

La medida entrará en vigor a partir del 3 de noviembre

Mario Delgado aseguró que sometería la propuesta del CONAEDU a la consideración de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Si tenemos su visto bueno, será publicado y entre en vigor“, aseguró.

Una vez que se publiquen los acuerdos, pasarán 30 días en los que se harán asambleas informativas al respecto y entrará en vigor a finales de octubre, según el titular de la SEP.

La presidenta Sheinbaum agregó: “Esta publicación saldrá el día de mañana (martes 22 de septiembre), de tal manera que se dé un mes para informar y a partir del martes 3 de noviembre entrará en vigor“.

Autoridades reconocen consenso sobre celulares en escuelas

Mario Delgado explicó que la regulación surgió de un proceso de discusión que incluyó información de la Unesco sobre las medidas adoptadas en otros países.

Además, fomentó la participación de especialistas, foros regionales y consultas con maestros y autoridades educativas estatales para poder llegar a los acuerdos.

Según el funcionario, especialistas expusieron ante autoridades educativas el diseño adictivo de los algoritmos de las redes sociales y sus posibles efectos sobre la formación, las emociones y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

La SEP también realizó cinco foros regionales y llevó el tema al Consejo Técnico intensivo, además de promover discusiones en universidades y escuelas.

El titular de la SEP explicó que la propuesta fue discutida con las autoridades educativas de las entidades durante aproximadamente dos semanas hasta alcanzar el acuerdo.

“Este fue un acuerdo de consenso, qué quiere decir, bueno, por unanimidad, las 32 entidades de la República y sus secretarios de Educación Pública tomaron esta decisión, todos sin excepción“, agregó Sheinbaum.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.