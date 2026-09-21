Noticias de hoy 21 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
El Gobierno de México prohibirá el uso de celulares y tabletas en primarias y secundarias.
Noticias de hoy 21 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
El Gobierno de México prohibirá el uso de celulares y tabletas en primarias y secundarias a partir del próximo 3 de noviembre. Analizarán restricciones para prepas y universidades
El Gobierno Federal sancionó a 47 servidores públicos y a una empresa por irregularidades dentro del IMSS, Pemex, CFE y el SAT.
Las autoridades de Sonora detuvieron a siete personas y liberaron a tres víctimas presuntamente secuestradas en Puerto Peñasco.
La depresión tropical 17-E se convirtió en la tormenta tropical Polo en el océano Pacífico. Podría intensificarse a huracán categoría 4 en los próximos días.
Funcionarios de Estados Unidos y China analizan crear un canal de comunicación para abordar las preocupaciones sobre la inteligencia artificial (IA).
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