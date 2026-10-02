¿Desaparecieron los huracanes en el Atlántico? UNAM lanza alerta por este inusual fenómeno

¿Se acabaron los huracanes en el Océano Atlántico? | Foto: Shutterstock – IA

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó por una “inusual” temporada de huracanes en el Océano Atlántico, pues no se ha formado ningún ciclón en el transcurso de 2026. Sin embargo, reconoció que se han formado ocho tormentas tropicales, fenómenos que también pueden ser destructivos.

La ausencia de huracanes no debe interpretarse como una desaparición total del riesgo de formaciones eventuales, de acuerdo con Christian Domínguez Sarmiento, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM.

Inusual, la temporada de huracanes en el océano Atlántico; en 2026 no se ha formado ninguno: https://t.co/0KsZUfJejw



Esta inusitada tranquilidad tampoco debe interpretarse como una desaparición del riesgo, una sola tormenta tropical puede producir lluvias torrenciales,… — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) October 1, 2026

Una temporada sin huracanes en el Océano Atlántico

Agosto, septiembre y octubre suelen concentrar la mayor actividad en el Océano Atlánico, según Christian Domínguez Sarmiento, y hasta el 28 de septiembre no se formó un solo huracán en la cuenta.

Históricamente, el primer huracán se forma antes de llegar a la mitad de septiembre. En 2002, Gustav se convirtió en el primer huracán de la temporada el 11 de septiembre, misma fecha de la llegada de Humberto, en 2013, según los registros de la UNAM.

Al momento, el Océano Atlántico registró ocho tormentas tropicales, pero ninguna alcanzó la intensidad necesaria para convertirse en un huracán:

Arthur

Bertha

Cristóbal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Aunque la temporada oficial de huracanes en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, septiembre es el mes de mayor actividad del Atlántico, por lo que la experta de la UNAM se pregunta el porqué de la tranquilidad oceánica.

La situación en el Atlántico es “extraordinaria”, pero no hay que bajar la guardia

La UNAM precisó que la falta de formación de huracanes en el Atlántico es particularmente inusual, pues dicho periodo coincide con el pico climatológico de actividad en el océano.

“La ausencia de huracanes hasta este momento ya representa el inicio de temporada más tardío sin que se haya formado uno desde el comienzo de la vigilancia satelital moderna en los años 60”. Christian Domínguez Sarmiento, UNAM

Si la presente temporada de ciclones termina sin huracanes, sería la primera vez desde 1914 en que esto ocurre, aunque la experta pidió considerar que, en ese entonces, la capacidad para detectar sistemas sobre el océano era limitada.

A pesar de la inusual calma en el océano, no se debe interpretar como una desaparición del riesgo, pues Domínguez Sarmiento enfatizó que una tormenta tropical puede producir:

Lluvias torrenciales

Inundaciones

Desbordamientos de ríos

Deslaves

Una tormenta tropical puede provocar vientos destructivos, oleaje y marea altos, lo que puede provocar daños en las comunidades costeras. “El riesgo no depende únicamente del número de sistemas que se formen, sino también de su trayectoria, intensidad, tamaño y del lugar donde eventualmente impacten“, según la especialista.

Aún se pueden producir huracanes en el Atlántico

La temporada de huracanes concluye hasta noviembre, por lo que las condiciones atmosféricas pueden volverse un poco más favorables para que se formen en el Atlántico.

“La falta de huracanes hasta ahora, por tanto, no significa que el riesgo haya terminado”. Christian Domínguez Sarmiento, UNAM

Aún faltan semanas para que termine la temporada y las condiciones actuales que mantienen contenida la actividad ciclónica no son permanentes, por lo que la atmósfera puede cambiar junto con el comportamiento de las tormentas.

Por ahora, el Atlántico cuenta con suficiente energía disponible, pero con una atmósfera que dificulta que esa energía se transforme en huracanes.

¿Qué se necesita para que un huracán se forme en el Atlántico?

Un ciclón necesita de varios ingredientes para intensificarse hasta convertirse en huracán, según la experta de la UNAM, estos son:

El ocáno debe proporcionar suficiente calor, cerca de los 26.5°C o superior

La atmósfera debe contar con suficiente humedad

Los cambios en la velocidad o dirección del viento con la altura no deben ser demasiado intensos

Fuente: UNAM

La institución precisó que también se necesita la fuerza de Coriolis, un efecto de la rotación de la Tierra que ayuda a que el aire en movimiento comience a girar alrededor de un centro de baja presión, donde puede desarrollarse un ciclón tropical.

Un océano cálido no garantiza la formación de un huracán, sino que el desarrollo y la intensificación de estos sistemas dependen de las condiciones oceánicas y atmosféricas sean favorables simultáneamente.

¿El Niño está provocando este retraso de huracanes?

El fenómeno meteorológico de El Niño puede modificar los patrones de circulación de la atmósfera y puede favorecer, en determinadas regiones del Atlántico, una mayor velocidad del viento, dificultando la formación y el fortalecimiento de los ciclones tropicales, según Domínguez Sarmiento.

“Incluso cuando el océano conserva temperaturas suficientemente elevadas, la atmósfera puede impedir que las tormentas se organicen y evolucionen hacia sistemas más intensos, como los huracanes”. Christian Domínguez Sarmiento, UNAM

Sin embargo, la influencia de El Niño no es uniforme en toda la cuenta, por lo que puede haber zonas donde el ambiente sea más favorable para la formación de ciclones.

Christian Domínguez explicó que este fenómeno no puede explicar por sí mismo la ausencia de huracanes, aunque su interacción con la oscilación cuasi-bienal (QBO) modifica diferentes patrones atmosféricos y oceánicos.

La combinación de El Niño más una QBO ha contribuido a mantener condiciones poco favorables para que las tormentas se organicen y se intensifiquen durante buena parte de la temporada.

De esta manera, la excepcional quietud del Atlántico no responde a una sola causa, sino que es el resultado de la coincidencia de diferentes condiciones que, al interactuar, dificultan que las tormentas tropicales evolucionen hasta convertirse en huracanes.

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