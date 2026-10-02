Activan fichas de búsqueda por ocho desaparecidos en Ajuchitán del Progreso; realizan movilización

Desaparecidos. Foto: Fiscalía del Estado de Guerrero

La Fiscalía General de Guerrero ha activado tres fichas de búsqueda tras la desaparición de ocho hombres, el pasado 24 de septiembre, en la comunidad Pocitos del Balcón, del municipio Ajuchitán del Progreso, en la región Sierra de la entidad.

Se trata de las fichas de Isidoro Brito Arreola, de 32 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54 años y Nicolás Atanacio, de 74 años.

¿Cómo ocurrió la desaparición ?

Integrantes del ejido El Balcón denunciaron que un grupo de hombres armados habría interceptado a varias personas que se dirigían hacia unas parcelas.

Entre el grupo se encontraban menores de edad y adultos mayores. Las familias reportaron la desaparición de ocho personas, aunque inicialmente sólo los familiares de tres de ellas habían presentado una denuncia formal ante la Fiscalía.

Comisión de Búsqueda emite fichas para cinco campesinos

Con la emisión de las nuevas fichas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Guerrero incorporó a los cinco campesinos que faltaban al mecanismo formal de búsqueda.

La medida busca ampliar la difusión de sus datos y contribuir a acelerar su localización, mientras continúan las investigaciones sobre su desaparición.

Las fichas de búsqueda permiten que la información de las personas sea difundida para facilitar que ciudadanos puedan aportar datos que ayuden a establecer su paradero.

Realizan marcha por los ocho desaparecidos

Integrantes de ejidos y organizaciones realizan una marcha pacífica este viernes sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en el municipio de Técpan de Galeana, en la región Costa Grande.

La movilización tiene como objetivo exigir avances en la búsqueda y localización de los ocho habitantes de la comunidad de Pocitos del Balcón.

Las autoridades mantienen las acciones de búsqueda y las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar el paradero de los ocho hombres.

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