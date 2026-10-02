Octubre Rosa 2026: lugares para mastografías gratuitas en México

38 % de mujeres con cáncer de mama no recibió tratamiento médico.

El Octubre Rosa es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, por ello, las mujeres pueden acceder a mastografías gratuitas o con descuento en distintas instituciones públicas y privadas en México, como parte de las acciones para impulsar la detección oportuna de esta enfermedad.

En 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos; 99.2 % ocurrieron en mujeres, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Mastografías gratis en CDMX

En Coyoacán estarán las jornadas itinerantes con FUCAM

La Alcaldía Coyoacán confirmó que durante 2026 realizará mil 200 mastografías gratuitas para mujeres de 40 años y más, mediante 20 jornadas. Las acciones continuarán hasta noviembre en colonias como San Pablo Tepetlapa, Pedregal de Santa Úrsula, Ajusco y CTM Culhuacán

Requisitos: Presentar INE o CURP, proporcionar teléfono de contacto, acudir con baño del día, sin desodorante, crema, talco ni perfume, y con el vello de las axilas rebajado/eliminado. Nota: Las unidades móviles cambian de ubicación, por lo que conviene verificar sus redes sociales oficiales.

En el caso del resto de las alcaldías, la Secretaría de Salud de la CDMX publica sus calendarios por día para acceder al servicio de mastografías gratuitas; por ejemplo; este 2 de octubre están disponibles en:

Unidad Móvil 5 – Iztacalco

Eje 4 Sur (Av. Plutarco Elías Calles) #135, col. Santa Anita

“CS Dr. José Zozaya”

Horario: 09:00 a 14:30 horas

Unidad Móvil 6 – Magdalena Contreras

Av. San Jerónimo 2625, San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Contreras, 10300

Horario: 09:00 a 14:30 horas

Unidad Móvil 7 – Milpa Alta

Avenida B. Juárez, entre Casas Alemán y Francisco I. Madero, enfrente de la Coordinación Territorial Santa Ana Tlacotenco

Horario: 09:00 a 14:30 horas

Unidad Móvil 8 – Tlalpan

Av. 5 de Mayo, San Pedro Mártir, Tlalpan, 14650

Horario: 09:00 a 14:30 horas

Unidad Móvil 9 – Álvaro Obregón

Privada de Reloj 20, Cda. Reloj 16, Chimalistac, Álvaro Obregón, 01070

Horario: 09:00 a 14:30 horas

Unidad Móvil 10 – Azcapotzalco

San Juan Tlihuaca, entre Víctor Hernández y El Mercado, San Juan Tlihuaca, 02400

Horario: 09:00 a 14:30 horas

💖 Realiza tu mastografía este 𝘃𝗶𝗲𝗿𝗻𝗲𝘀 𝟮 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲. 📍 Conoce las ubicaciones de los mastógrafos móviles en las imágenes.



Requisitos:

✅ Presentar tu INE o CURP.

✅ Proporcionar un teléfono de contacto para la entrega de resultados.

✅ Acudir sin desodorante,… pic.twitter.com/BaB55XwlW9 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 1, 2026

Mastografías sin costo en Mérida y Chetumal

Durante todo octubre, Mérida ofrecerá mastografías gratuitas en dos sedes, con atención mediante cita previa y dirigidas a mujeres de 40 a 69 años.

Plaza Grande Calle 61 por 61 y 63, Centro Horario: de 08:00 a 20:00 horas Atención: agenda tu cita en el módulo

Centro de Atención Médica (CAMM) Calle 88-A No. 311-D por 141 y 143, colonia Emiliano Zapata Sur III Citas: 999 429 6653



Hasta el 9 de octubre, el Gobierno de Quintana Roo ofrecerá mastografías gratuitas en Chetumal, con jornadas en distintas sedes y horario de 08:00 a 17:00 horas.

Parque del Hábitat II, calle Raudales s/n, col. Comité Proterritorio

2 de octubre – Universidad Tecnológica de Chetumal

Av. Álvaro Obregón, lote 170, atrás del Hospital Oncológico

5 y 6 de octubre – Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal Bahía

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, col. Del Bosque

7 y 8 de octubre – Secretaría de las Mujeres, Chetumal

Av. Juárez núm. 49, entre Othón P. Blanco y Álvaro Obregón, col. Centro

9 de octubre – Unidad del Bienestar de Chetumal

🎀 ¡La prevención también es bienestar!



La ruta del mastógrafo itinerante llega a #Chetumal del 1 al 9 de octubre, acercando mastografías totalmente gratuitas a las mujeres. 🏥✨ pic.twitter.com/ABLp8eydj7 — Gobierno Quintana Roo (@GobQuintanaRoo) October 1, 2026

Mastografías en Estado de México por la Cruz Roja

Durante octubre, la Cruz Roja Mexicana y Promotora Social México llevarán a Lerma, Estado de México, el programa de mastografías sin dolor y sin radiación, dirigido a mujeres mayores de 21 años.

Viernes 2 de octubre – Transportes ALME Horario: 09:00 a 19:00 horas Calle Altamirano 137, Francisco I. Madero, 52004 Lerma de Villada, Estado de México

Sábado 3 de octubre – Casa Juan Colin Horario: 09:00 a 14:00 horas Calle 3 de Mayo 137, Santa María Atarasquillo, 52044 Lerma de Villada, Estado de México



Salud Digna

El laboratorio privado lanzó una convocatoria donde ofrecerá sin costo 15 mil mastografías sin costo. El programa está abierto a toda la República. Para más información, Salud Digna pone a su disposición su página web.

Hoy puedes dar un paso que puede marcar la diferencia. 🩷



Solicita una de las 15 mil Mastografías sin costo que tenemos para ti y junto a nuestra embajadora Erika Buenfil, únete a la lucha y #PonElPecho. 🌸



🔔 Solicita tu folio sin costo aquí: 👉🏻 https://t.co/XvxAruD37t



🟤… pic.twitter.com/mKCsGPzCuE — Salud Digna (@saluddignamx) October 1, 2026

Señales de alerta del cáncer de mama

Las señales de alerta del cáncer de mama pueden ser distintas en cada paciente, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Aunque algunas personas pueden no presentar síntomas; los signos comunes de advertencia son:

Un bulto nuevo en la mama o debajo del brazo.

Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.

Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

Enrojecimiento en la zona.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.

Dolor en cualquier parte de la mama.

Estos signos de alerta pueden darse con otras afecciones que no son cáncer, por lo que los especialistas recomiendan consultar a un médico de inmediato tras la aparición del primer síntoma.

¿Qué medidas de prevención existen y cuándo llevarlas a cabo?

Las mujeres mayores de 40 años tienen que realizarse una mastografía cada dos años, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A partir de los 50 años, se recomienda realizar una vez anualmente, de acuerdo con la propia institución.

Antes de los 40 años no es recomendable realizar estas pruebas, ya que se utilizan radiaciones a las que no deben exponerse mujeres más jóvenes, señaló el Instituto. No obstante, en caso de antecedentes familiares, se debe solicitar a partir de los 34 años, precisa el IMSS.