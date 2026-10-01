WIRED Futures 2026 pone el foco en la violencia digital impulsada por IA y redes sociales

Exigieron herramientas éticas y regulaciones urgentes. Foto: Marco Jiménez

WIRED Futures 2026 presentó el panel “Reprogramar el futuro: violencia digital en la era de la IA”, en el que especialistas, personalidades y representantes de ONU Mujeres hablaron sobre esta problemática, que ocurre en distintas partes del mundo.

Los participantes en el evento fueron:

Marion Reimers

Diego Alfaro

Eréndira Ibarra

Priscila Arias, creadora de contenido conocida como “La Fatshionista”

Eleonora Betancur González

Los datos hablan por sí solo de la violencia digital hacia las mujeres

Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, compartió que un estudio realizado con la UNESCO en 119 países identificó que el 40% de los ataques, abusos y agresiones contra mujeres con voz pública, comienzan en entornos digitales.

Los resultados muestran que la violencia en internet tiene consecuencias en la vida de las mujeres y no se limita al espacio virtual.

Otro de los hallazgos señaló que el 25% de las mujeres encuestadas identificó a la inteligencia artificial como un elemento directamente relacionado con estas agresiones.

La presencia de esta tecnología en la violencia digital plantea nuevos retos para prevenir los ataques y proteger a las mujeres en los espacios públicos.

El estudio también encontró que el 41% de las mujeres participantes opta por guardar silencio ante estas agresiones.

La especialista señaló que esta decisión puede limitar la participación pública de las mujeres, el desarrollo de su trabajo y sus trayectorias profesionales, además de reducir la presencia de voces femeninas en los espacios de discusión.

En México, los datos presentados señalan que más de 10 millones de mujeres han sufrido abuso y que el 20% experimentó acoso en internet durante el último año.

Aunque sí se han visto algunos avances en el país, como la Ley Olimpia, que reconoce y sanciona determinadas formas de violencia digital, impulsada por mujeres sobrevivientes de estas agresiones.

WIRED Futures 2026: voceros piden acciones contra la violencia digital

Durante el WIRED Futures 2026, las panelistas hablaron de la violencia digital y el mal uso que se le ha dado a la inteligencia artificial.

Asimismo, denunciaron que se ha utilizado la tecnología para manipular fotografías de mujeres y desnudarlas, para acosarlas y denigrar su imagen.

Por su parte, la actriz Eréndira Ibarra hizo un llamado a no manipular estas imágenes con ninguna herramienta para seguir generando violencia digital.

“¡Nunca más una imagen sin consentimiento! Si se diseñó para permitir manipular imágenes sin consentimiento, entonces se puede diseñar para no hacerlo. Exijo tanto a los desarrolladores como a las personas que tienen que regular, que se pongan las pilas y las protejan a todas”. Eréndira Ibarra, actriz.

También destacó que “el futuro es nuestro”, pero hay que entenderlo y agarrar la batuta con toda la fuerza, porque, como señaló Angelo Davis, “la desesperanza no es una opción”.

Diego Alfaro, dijo que le gustaría que los hombres “aprendan a vulneravilizarse, a pedir ayuda, a darse cuenta de que las respuestas están allá afuera y no necesariamente dentro de la manchosfera”, haciendo alusión al machismo que tanto se dispersa en redes sociales.

También pidió que los hombres se puedan abrir y que demuestren su “humanidad”, mientras que, ante el machismo en México, explicó que no hay que normalizar la violencia entre los hombres, sino dejar las guerras para los videojuegos y el instinto animal en el pasado.

Priscila Arias “La Fatshionista” explicó los complicados momentos que ha vivido como creadora de contenido que habla de diversos y temas y aborda la moda desde su perspectiva.

Abrió experiencias de su vida privada donde sufrió de violencia digital, con agresiones directas en los comentarios de sus redes sociales y por lo cual tuvo que contratar a una persona dedicada exclusivamente a borrarlos, además de limitar las expresiones.

Mientras que “La Fatshionista” hizo un llamado a cuestionarnos por la manera en la que actuamos violentamente en las redes sociales y conminó a todo aquel que vea estas violencias a denunciar. También, recordó que algunas víctimas optan por callar al tener miedo por la violencia que viven.

Asimismo, pidió que se empiecen a dar “herramientas para que se pueda denunciar más fácilmente y para que haya visión humana en los sitios. Para poder mantener el espacio más seguro”.

Para cerrar, la periodista Marion Reimers recordó que el futuro no está dicho, pues forma parte de las decisiones.

Agregó que “todo lo que se diseña, se puede rediseñar” y la opción más apta ante la violencia digital, “la podemos tomar todos”.

“Quiero hacerles una invitación a que nombren, a que reporten, a que acompañen, a que tengamos menos performance y más valentía”. Marion Reimers, periodista

Panelistas, a detalle

Marion Reimers, periodista deportiva, fue nombrada como embajadora nacional de buena voluntad de ONU Mujeres el 21 de octubre de 2021. También se ha desempeñado como activista y defensora de los derechos humanos.

En 2017 fundó “Versus”, una organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a crear conciencia pública y combatir la discriminación de género, racial y de clase en el periodismo deportivo.

Diego Alfaro, conductor, actor y creador de contenido mexicano que colabora con ONU Mujeres como vocero. Su trabajo consiste en comunicar campañas y mensajes de la organización en México para llegar a distintas audiencias.

En estas iniciativas ha colaborado con personalidades como Mabel Cadena, Alfonso Dosal, Emmanuel Restrepo, Ximena Sariñana y Karla Souza. Entre las campañas en las que ha participado se encuentran “Es Real #EsViolenciaDigital” y “En equipo contra la violencia familiar”.

Eréndira Ibarra, actriz, productora, guionista y activista, además de vocera de ONU Mujeres en México. En distintos eventos ha compartido testimonios y hablado sobre los efectos de la violencia digital. También promueve el uso de las redes sociales para fomentar una convivencia pacífica, libre de odio y misoginia.

Su trabajo incluye acciones de sensibilización e incidencia pública para prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

Priscila Arias, “La Fatshionista”, creadora de contenido, influencer, modelo y activista mexicana que ha enfocado parte de su trabajo en combatir la gordofobia y promover la diversidad corporal.

También participa activamente en la lucha feminista por los derechos de las mujeres y ha cuestionado la discriminación por sobrepeso en los medios de comunicación y los espacios digitales.

Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, desde donde impulsa alianzas y promueve la agenda de igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas.

Entre sus actividades recientes destacan los acuerdos con autoridades de Puebla para impulsar la igualdad, prevenir la violencia y promover políticas de cuidados. También ha participado en distintas campañas e iniciativas, entre ellas “En equipo contra la violencia familiar”, durante el Mundial de 2026; el Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad 2026-2030; y los trabajos sobre indicadores de género y cambio climático.

¿Qué es WIRED Futures 2026?

WIRED Futures 2026 es un evento cuyo objetivo es analizar cómo la tecnología está cambiando el presente, hacia dónde se dirige el futuro y qué habilidades, reglas y decisiones serán necesarias ante estos cambios.

El encuentro cuenta con activaciones y talleres relacionados con la práctica de tecnologías e innovaciones.

Los asistentes pueden adquirir conocimientos que van desde la elaboración de prompts hasta aspectos específicos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas.

WIRED Futures se distribuye en cuatro grandes áreas:

Experiencias inmersivas : tres espacios temáticos que definen la arquitectura del evento.

: tres espacios temáticos que definen la arquitectura del evento. Experiencias sensoriales : una zona para conectar la tecnología, la innovación y la percepción humana mediante un recorrido interactivo.

: una zona para conectar la tecnología, la innovación y la percepción humana mediante un recorrido interactivo. Main Stage : el escenario principal donde líderes de opinión, especialistas, influencers y figuras del entretenimiento participan en distintas presentaciones

: el escenario principal donde líderes de opinión, especialistas, influencers y figuras del entretenimiento participan en distintas presentaciones Body Lab: un espacio para visualizar y entender el cuerpo a partir de información, datos biométricos, movimiento y rendimiento

El encuentro es gratuito y abierto al público, con registro previo y cupo limitado, se lleva a cabo de las 13:00 a las 21:00 horas en INSPACE Polanco, en la Ciudad de México.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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