¿Tienes licencia de Florida? Así puedes reconocer las nuevas señales de seguridad

Licencia de conducir en Florida. Foto: Envato.

Si vives en Florida y llevas tu licencia de conducir en la cartera todos los días, hay algo que vas a empezar a notar: el estado ya emite una nueva versión de esta credencial. El cambio comenzó el 30 de septiembre de 2026 en los centros del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), con un diseño actualizado y distintos elementos destinados a dificultar las falsificaciones.

No tienes que correr al DMV para cambiarla si la que llevas todavía está vigente. Pero conocer las nuevas señales de seguridad sí puede ser útil, especialmente porque la licencia de conducir funciona como documento de identidad para numerosos trámites.

¿Qué cambia en la nueva licencia de conducir de Florida?

El cambio se nota desde el primer vistazo. La nueva credencial incorpora referencias muy reconocibles del estado.

En la parte frontal aparece el Castillo de San Marcos, mientras que una naranja forma parte de la palabra “Florida”. También encontrarás un manatí y un caimán integrados en el diseño. En la parte posterior aparece el Space Shuttle Discovery, como referencia al vínculo de Florida con la exploración espacial.

Pero el aspecto que más interesa si quieres saber cómo reconocer una licencia de conducir falsa en Florida no es decorativo.

Son los elementos de protección.

¿Cómo puedes reconocer las nuevas medidas de seguridad?

El FLHSMV explica que las credenciales de Florida incorporan características diseñadas para dificultar su alteración y falsificación. Algunas requieren simplemente mirar la tarjeta desde distintos ángulos.

Entre los elementos de seguridad que puedes encontrar están:

Elementos que cambian al inclinar la tarjeta , incluidos datos e imágenes ópticamente variables

, incluidos datos e imágenes ópticamente variables Una característica táctil , que puedes detectar al tocar determinadas zonas de la credencial

, que puedes detectar al tocar determinadas zonas de la credencial Tinta ultravioleta (UV) que revela marcas cuando la tarjeta se observa bajo una luz de 365 nanómetros

que revela marcas cuando la tarjeta se observa bajo una luz de 365 nanómetros Un elemento dorado transparente al trasluz , otra característica destinada a comprobar la autenticidad

, otra característica destinada a comprobar la autenticidad Información repetida en determinadas áreas para facilitar la detección de modificaciones

El propio FLHSMV explica que las versiones de la credencial utilizan elementos ópticamente variables, fotografías duplicadas y componentes visibles bajo luz ultravioleta.

Es decir, una licencia auténtica no depende únicamente de que la fotografía o los datos “se vean bien”. La tarjeta está diseñada para ofrecer varias pistas de autenticidad.

¿Tienes que cambiar tu licencia de Florida inmediatamente?

Aquí está el dato que probablemente más te interese. No. Si tu licencia actual todavía está vigente, el estreno del nuevo diseño no significa que haya quedado inválida. El FLHSMV indica que las credenciales anteriores continúan utilizándose hasta que sean reemplazadas o lleguen a su vencimiento.

Recibirás el nuevo diseño cuando corresponda renovar o reemplazar tu documento, o cuando tramites una licencia o identificación por primera vez. El nuevo formato comenzó a emitirse en los centros de servicio de todo Florida el 30 de septiembre.

También está previsto que las gestiones realizadas mediante MyDMV Portal permitan recibir la nueva versión a partir de principios de noviembre, según la información difundida por el estado.

¿Por qué importa este cambio si tu licencia todavía funciona?

Porque la licencia de conducir no es solamente el documento que te permite manejar.

En Estados Unidos también puede servir para identificarte, realizar trámites, comprobar tu edad y acceder a determinados servicios. Por eso una credencial falsificada o manipulada puede convertirse en algo más serio que un simple problema al volante.

Y hay una diferencia importante: no necesitas reemplazar una licencia válida solo para tener el diseño nuevo.

Si la tuya todavía está vigente, puedes seguir utilizándola. Cuando llegue el momento de renovarla, entonces sí recibirás la credencial actualizada con sus nuevos elementos visuales y de seguridad.

Mientras tanto, si alguien intenta convencerte de que debes pagar o acudir urgentemente a una oficina únicamente porque Florida cambió el diseño de sus licencias, conviene detenerse y comprobar la información directamente con el FLHSMV. Ahí está la diferencia entre una renovación real y una posible trampa.

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