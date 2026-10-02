Atropellan a reportera y camarógrafo mientras transmitían en vivo en Monterrey

Una reportera y un camarógrafo fueron embestidos por una camioneta. Foto: Pexels

La mañana de este viernes, una reportera y su compañero camarógrafo, resultaron lesionados tras ser embestidos por una camioneta mientras realizaban un enlace en vivo sobre la avenida Ignacio Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León.

El incidente se registró en los carriles de la transitada vía, donde el equipo periodístico de la cadena local Gamavisión se encontraba transmitiendo el reporte sobre un deslave provocado por las recientes precipitaciones en la zona metropolitana.

Fue en ese momento cuando el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo debido al pavimento resbaladizo y derivó en el atropello de ambos. En videos compartidos en redes sociales como en la cuenta de X de Orlando29978401, se da cuenta del impresionante momento cuando la reportera está a cuadro y una camioneta que derrapa se va contra ella y su camarógrafo.

@yadithvaldez @cesarmty terrible accidente en transmisión en vivo donde la afectada alma de la rosa sale afectada pic.twitter.com/Ds1YN7GWXC — hasta siempre mi amigo kaiser (@Orlando29978401) October 2, 2026

Cómo están la reportera y el camarógrafo

El accidente quedó captado en vivo, lo que generó alerta inmediata entre los televidentes y los compañeros del medio de comunicación. Segundos después del impacto, la señal interrumpió la toma mientras se solicitaba el auxilio de las corporaciones de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Monterrey, junto con paramédicos locales, acudieron al sitio para brindar las primeras atenciones médicas al personal de comunicación. Ambos comunicadores fueron valorados en el lugar para posteriormente ser trasladados a un hospital de la localidad en estado estable.

De acuerdo con los posteos compartidos por la reportera, Alma Mireya de la Rosa Flores en sus redes sociales, ella quedó con golpes en diferentes partes de su cuerpo, mientras su camarógrafo, un joven de 25 años identificado como Cristo, presentó fractura en pierna y hombro.

Sin embargo, ella compartió que, a pesar de los múltiples golpes, ambos estaban vivos.

Agentes de Movilidad y Tránsito municipal acordonaron el área del accidente para resguardar las labores de los rescates y llevar a cabo el peritaje correspondiente. La circulación vehicular en el tramo de Morones Prieto se vio severamente afectada durante varios minutos debido al despliegue de las unidades de emergencia.

Las autoridades competentes iniciaron la investigación del hecho para deslindar responsabilidades con el conductor involucrado, mientras que el estado de salud de la reportera y el camarógrafo se mantiene bajo reserva médica en espera del reporte oficial.

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