De Torreón a otros estados: 5 ataques en escuelas que han marcado a México

Ataques que han ocurrido en escuelas de México. Foto: Pexels/ilustrativa

Del año 2000 al 2026, se han registrado 143 ataques o incidentes con armas en escuelas de México, según un estudio realizado por el doctor Víctor Manuel Sánchez y la Universidad Autónoma de Coahuila. Algunos de ellos, desafortunadamente, han dejado víctimas mortales y personas heridas.

Los estados de México con más ataques con armas en escuelas

De acuerdo con el estudio, de los 143 ataques registrados del 2000 a la fecha, 11 se han dado en el estado de Nuevo León, por lo que es la entidad que más incidentes con armas ha reportado en escuelas.

Atrás de este estado del norte de México, los estados que han registrado más ataques en escuelas son los siguientes:

Tamaulipas

Puebla

Ciudad de México

Cada una de estas entidades mexicanas ha reportado 10 incidentes con armas. Luego está el Estado de México (Edomex) con ocho y siguen Guanajuato y Baja California con siete casos cada uno.

Ataques en escuelas que han conmocionado a México

1.- 18 de enero de 2017: ataque en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León

El 18 de enero de 2017, un estudiante de 15 años abrió fuego dentro de un salón del Colegio Americano del Noreste, en la colonia Del Paseo Residencial, al sur de Monterrey. El adolescente disparó contra su maestra, tres compañeros y luego se suicidó.

La profesora Cecilia Solís Flores fue hospitalizada, pero murió poco después, dejando como saldo del ataque dos víctimas mortales, el agresor y la maestra.

En un inicio, las autoridades de Nuevo León descartaron que el ataque fuera provocado por bullying, pues indicaron que los compañeros describían al adolescente como alguien que no tenía problemas con ellos ni con la profesora.

2.- 10 de enero de 2020: ataque en el Colegio Cervantes Campus del Bosque en Torreón, Coahuila

El 10 de enero de 2020, un alumno de 11 años de edad del Colegio Cervantes Campus del Bosque, en Torreón, entro a la escuela con dos armas de fuego y disparó contra estudiantes y profesores.

Por este ataque, murieron el menor de edad y su maestra María Assaf Medina de 50 años. Además, resultaron heridos cinco estudiantes y un profesor de educación física, por lo que el saldo final fue de dos muertos y seis personas lesionadas.

Tras estos hechos, la Fiscalía investigó cómo obtuvo las armas y por eso fue detenido su abuelo, dueño de ellas, ya que las tenía ilegalmente.

3-. 19 de marzo de 2025: ataque en CCH Naucalpan, en el Estado de México

El 19 de marzo de 2025, un estudiante de 16 años atacó con un arma blanca a su profesor de francés dentro del CCH Naucalpan, en el Estado de México.

La agresión ocurrió en el edificio “L”, cuando el docente salía del aula después de dar su clase, sufriendo varias lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital de Tacuba del ISSSTE.

No hubo víctimas mortales ni otros lesionados y el adolescente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

4.- 22 de septiembre de 2025: ataque en CCH Sur, Ciudad de México

El 22 de septiembre de 2025, Lex Ashton “N” atacó con un arma blanca a otro estudiante, identificado como Jesús Israel de 16 años, dentro del CCH Sur, en la alcaldía Coyoacán,falleciendo poco después por las lesiones.

Un trabajador administrativo del plantel intento detener al agresor y también resultó herido. Aunque Lex Ashton “N” intentó escapar lanzándose desde un edificio de la escuela, sufrió fracturas en ambas piernas y quedó bajo custodia de las autoridades de la Ciudad de México.

5.- 24 de marzo de 2026: ataque en Preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán

El 24 de marzo de 2026, un estudiante de 15 años identificado como Osmar “N” entró a la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y atacó directamente a dos trabajadoras de la escuela, quienes fallecieron por los disparos.

El adolescente fue detenido después de que estudiantes del propio plantel lograron desarmarlo. Posteriormente fue vinculado a proceso por feminicidio y delitos relacionados con la portación del arma.

6.- 1 de octubre de 2026: ataque en Secundaria General No. 13, ejido La Unión, en Torreón, Coahuila

El caso más reciente ocurrió este pasado jueves 1 de octubre de 2026, en la escuela secundaria general número 13 “Justo Sierra Méndez”, ubicada en el ejido La Unión, Torreón.

De acuerdo con el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, los dos presuntos responsables son dos hermanos gemelos de 18 años y exalumnos de la escuela, quienes fueron detenidos y quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

En estos hechos, los jóvenes asesinaron a la subdirectora del plantel e hirieron a cuatro personas más. Las investigaciones por este caso continúan.

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