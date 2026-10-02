EE.UU. y Australia cierran sus embajadas por seguridad a días de elecciones presidenciales en Brasil

Ambos países se preparan para los comicios brasileños. Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos informó que tanto su Embajada como consulados en Brasil quedaron suspendidos a partir de este viernes 2 de octubre “por motivos de seguridad”. Por esta razón, le pidió a sus ciudadanos en la nación sudamericana que se abstengan de acudir a las sedes diplomáticas y, en caso de necesitar asistencia de emergencia deben comunicarse con el funcionario de guardia en turno.

Aunque no ofreció mayores detalles, el hecho ocurre a dos días de celebrarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, disputadas por el actualmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).

A través de su página web, la Embajada de Estados Unidos en Brasil compartió los siguientes números y correos electrónicos en caso de que sus ciudadanos requieran asistencia de emergencia:

Aunque no señaló la fecha en la que se reanudará el servicio, se estima que éste se restablecerá pasados los comicios federales.

Os serviços consulares na Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil estão suspensos a partir de hoje, 02/10, por questões de segurança. Durante esse período, cidadãos americanos que precisarem de assistência emergencial não devem comparecer à Embaixada, aos Consulados ou a outras… — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) October 2, 2026

Australia también cierra su Embajda en Brasil

Al igual que Estados Unidos, Australia también cerró este viernes su Embajada por “preocupaciones de seguridad“. De igual forma, tampoco especificó la fecha en la que se retomarán las actividades.

Brasil celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales

La suspensión se da dos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentarán fundamentalmente el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que acompaña los comicios del gigante sudamericano “muy de cerca”.

Por su parte, Lula ha dicho que su homólogo no debe “meterse” en las elecciones de su país.

Jair Bolsonaro, condenado por intentar un golpe de Estado contra Lula al final de su mandato, entre 2022 y 2023, es aliado de Trump.

Brasil, atento a posible intervención de EE.UU. en las elecciones

El jueves la Procuraduría General de Brasil pidió que la fiscalía y la policía investiguen un supuesto plan de Estados Unidos para financiar causas de ultraderecha en Brasil denunciado por el diario británico The Guardian.

Una falsa alerta de bomba frente a la sede de la corte suprema obligó a la policía a cerrar varias calles del centro de Brasilia el jueves en la noche. El tribunal se encuentra cerca de la Embajada estadounidense.

Aunque las autoridades descartaron que hubiera un explosivo en la zona, la seguridad de la misión diplomática fue reforzada con una patrulla tras el incidente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.