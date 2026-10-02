Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”: de capitán de la Marina a detenido por huachicol fiscal 

Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”. Foto: Gobierno de México.

La madrugada de este viernes 2 de octubre, autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”, “Sol” y/o “Mike” , quien es señalado por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la captura se realizó mediante trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026

Miguel Ángel “N”: su carrera en la Secretaría de Marina

Miguel Ángel “N” es un capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina (Semar), desarrolló su carrera en áreas relacionadas con inteligencia y el Cuartel General del Alto Mando de la Armada. En febrero de 2018 causó baja de la institución tras tramitar su retiro voluntario.

Durante su trayectoria también tuvo comisiones en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde pasó por distintas áreas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada:

Se incorporó al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI)

(CENAPI) Llegó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)

¿Cuándo se ordenó detener al “Capitán Sol” y por qué permaneció prófugo?

El 19 de agosto de 2025, una jueza federal libró una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N” y otras personas investigadas por su probable participación en una estructura relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. La orden estaba vinculada con la investigación por el ingreso irregular de combustible mediante aduanas marítimas.

No fue detenido en ese momento y posteriormente fue identificado como uno de los prófugos de la investigación. En octubre de 2025, una jueza federal le concedió una suspensión definitiva relacionada con aquella orden, con efectos para que pudiera acudir a una audiencia sin ser detenido.

La situación volvió a cambiar en agosto de 2026. Un juez federal dejó sin efecto la orden de aprehensión del 19 de agosto de 2025 debido a una irregularidad en el procedimiento utilizado para autorizarla.

A pesar de que la Semar informó este 2 de octubre que al momento de su captura contaba con una orden de aprehensión, se desconoce, de momento, la fecha exacta del nuevo mandamiento.

¿De qué acusan a Miguel Ángel “N” en el caso del huachicol fiscal?

La acusación que motivó la detención de Miguel Ángel “N” está relacionada con el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La investigación federal lo relaciona con la organización conocida como “Los Primos”, integrada presuntamente alrededor de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna y otros funcionarios navales y aduanales.

De acuerdo con la investigación de la FGR, se le acusa de haber desempeñado funciones de enlace entre integrantes de esa estructura y personal relacionado con las aduanas marítimas. Uno de los elementos incorporados al expediente señala que habría participado en la entrega de recursos a funcionarios para permitir el desembarque de combustible.

La investigación también refiere el paso de 31 buques por las aduanas de Altamira y Tampico entre abril de 2024 y marzo de 2025. Estos movimientos forman parte de las operaciones investigadas por la FGR por el ingreso irregular de hidrocarburos.

Un testimonio incorporado a la carpeta señala que Miguel Ángel “N” habría enviado un millón 750 mil pesos por cada embarcación a funcionarios de la Aduana de Tampico. Es importante señalar que se trata de un señalamiento contenido en la investigación y no de una responsabilidad penal determinada mediante sentencia.

Movimientos financieros y apuestas bajo investigación

Otro de los elementos de la indagatoria está relacionado con los movimientos financieros atribuidos al exmarino.

La investigación de la FGR identificó 400 avisos de operaciones sospechosas relacionados con apuestas realizadas entre 2015 y 2023. Los reportes citados en el expediente señalan que las operaciones alcanzaron 52 millones 128 mil 239 pesos, con un alto porcentaje de pagos realizados en efectivo.

Además, las indagatorias financieras mencionan que Miguel Ángel “N” tenía 11 cuentas bancarias y que adquirió ocho inmuebles, seis en Veracruz y dos en Ciudad de México, con un valor conjunto reportado de aproximadamente 13 millones de pesos.

También se documentaron gastos superiores a 6 millones de pesos mediante tarjetas de crédito entre 2018 y 2025, de acuerdo con información atribuida a la investigación de la FGR.

¿Por qué le dicen “Sol”, “Mike” o “Capitán Sol”?

El sobrenombre más conocido de Miguel Ángel “N” es “Capitán Sol”, debido a su apellido Solano y a su grado de capitán de corbeta dentro de la Marina.

En documentos y reportes relacionados con la investigación también aparece como “Sol” y/o “Mike”, nombres que fueron retomados por la Semar al informar oficialmente sobre su detención este 2 de octubre.

En documentos relacionados con la investigación también se le ha identificado como “NK”. Un testimonio incorporado al expediente señaló que el exmarino utilizaba esa identificación en la aplicación de mensajería Threema.

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