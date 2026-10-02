Revisa tu alacena, Profeco revela que estos cereales tienen más grasa y sodio del declarado

Cuidado con estos cereales.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó cereales de caja que contienen más grasa y sodio de lo que declaran en sus etiquetas. Entre los productos señalados aparecen presentaciones de Nüwa Barrinolas, Great Value, Kellogg’s, Groovies, First Street y Wipala.

El estudio, publicado en la Revista del Consumidor de octubre, advirtió que los cereales analizados contienen entre 0.8 y 46.8 gramos de azúcares por cada 100 gramos. Por ello, recomendó revisar la etiqueta, y moderar su consumo.

“El que estos productos tengan nutrimentos adicionados, como vitaminas y minerales, no los convierte en una alimentación equilibrada”, destacó.

¿Qué cereales tienen más grasa y sodio de lo que declaran?

Dos productos de Nüwa Barrinolas destacaron porque la Profeco encontró diferencias tanto en el contenido de grasa como en el de sodio.

El Nüwa Barrinolas cereal horneado con canela declara 13.2 gramos de grasa por cada 100 gramos, pero el laboratorio encontró 17.8 gramos. En sodio, la etiqueta señala 322 miligramos por cada 100 gramos, aunque el análisis registró 520 miligramos.

En el caso del Nüwa Barrinolas cereal horneado con cocoa, la etiqueta declara 12.3 gramos de grasa por cada 100 gramos, mientras que el resultado fue de 20.3 gramos. También declara 328 miligramos de sodio, pero contiene 401 miligramos.

La Profeco también señaló que la denominación de estos dos productos no describe correctamente su composición. El estudio explica que indican contener “cereal proteico”; sin embargo, señala que está elaborado con soya y almidón de tapioca.

Estos cereales tampoco cumplieron con la grasa declarada

En total, la Profeco concluyó que ocho productos no cumplieron con el contenido de grasa declarado. Además de las dos presentaciones de Nüwa, aparecen los siguientes:

Great Value Azucaradas: declara 0 g/100 g y contiene 1.4 g/100 g .

declara 0 g/100 g y contiene . Kellogg’s Corn Pops: declara 0.2 g/100 g y contiene 1.6 g/100 g .

declara 0.2 g/100 g y contiene . First Street Berry Bunch O’Krunch: declara 1.19 g/100 g y contiene 3.0 g/100 g .

declara 1.19 g/100 g y contiene . Kellogg’s All Bran Original: declara 3.5 g/100 g y contiene 5.6 g/100 g .

declara 3.5 g/100 g y contiene . Groovies Tropical Frootys: declara 2 g/100 g y contiene 3.9 g/100 g .

declara 2 g/100 g y contiene . Groovies Cocoa Groove Chocolate: declara 2 g/100 g y contiene 4.0 g/100 g.

Wipala también presentó más sodio del declarado

La Profeco identificó tres productos que no cumplieron con el contenido de sodio declarado. Dos son las presentaciones de Nüwa ya mencionadas y el tercero es Wipala, cereal de quinoa y arroz sabor canela.

Este producto declara 0 miligramos de sodio por cada 100 gramos, pero el análisis encontró 416 miligramos. También presentó una diferencia en proteína: declara 10 gramos por cada 100 gramos, aunque el laboratorio obtuvo 6.6 gramos.

Entre sus conclusiones generales, la Profeco también reportó que 12 productos incumplieron requisitos de etiquetado, dos no cumplieron con el contenido de proteína declarado y uno presentó menos contenido neto del indicado.

Profeco analizó 43 cereales y realizó 2 mil 942 pruebas.