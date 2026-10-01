Natalia y Diego Boneta comparten sus experiencias y hablan del futuro del cine en WIRED Futures 2026

Natalia y Diego Boneta hablaron de sus experiencias en cine. Foto: Marco A. Jiménez

Los hermanos Natalia y Diego Boneta participaron en WIRED Futures 2026, donde hablaron sobre el futuro del cine y el entretenimiento ante el avance de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Ambos compartieron sus perspectivas sobre la dirección que podría tomar el sector y los caminos que se abren para la creación de contenido en una industria que incorpora cada vez más herramientas tecnológicas.

Diego Boneta, actor con más de 20 años de experiencia en la actuación en telenovelas, comerciales y cine de México y Estados Unidos, habló sobre su visión del futuro del mundo del entretenimiento junto a su hermana Natalia Boneta quien cuenta con experiencia como agente de Wall Street, modelo y ejecutiva de la aplicación Cameo.

La experiencia de ambos se ha enriquecido con la fundación en 2022 de Three Amigos Productions, una productora y distribuidora de contenido audiovisual mexicoestadounidense especializada en cine, series y televisión.

Crear una casa productora les ha dejado aprendizajes

Hermanos Boneta. Foto: Marco A. Jiménez

Diego y Natalia durante estos años, han trabajado con diferentes estudios y equipos en proyectos tanto en inglés como en español a partir de la creación de su casa productora. Para ambos, cada producción y dirección representa una nueva oportunidad para aprender y crecer.

“Cada producción que hemos tenido ha sido más aprendizajes, más crecimiento. Como productores nos hemos madurado, pero seguimos siendo dos chamacos, haciendo lo que nos encanta”, compartió Natalia.

También explicó que una filmación puede involucrar a cientos de personas y que cada proyecto implica comenzar prácticamente desde cero, aunque con el tiempo también han logrado formar buenos equipos que se convierten nuevamente en parte de sus producciones.

Destacó que esa convivencia durante largas jornadas termina creando vínculos entre quienes participan en una película o serie.

“Al final de cada uno de los años, hasta el último que lloramos al despedirnos, es muy grueso, pero se vuelve una familia”, compartió.

Asimismo, Natalia destacó la importancia de conocer el trabajo que realizan las diferentes áreas de una producción. Desde su perspectiva, entender cómo funcionan departamentos como vestuario, diseño y escritura permite tener una visión más completa de cómo se construye una película o una serie.

También los hermanos también reconocieron que trabajar juntos les ha obligado a separar su relación familiar de sus responsabilidades como socios. Diego explicó que, al principio, era natural querer defender a su hermana, pero aprendieron que lo mejor era permitir que cada uno demostrara su capacidad profesional.

“Hay momentos donde, como socios, la mejor forma en la que yo te puedo apoyar es dándote paso y deseando que tu trabajo, tu dedicación y tu esfuerzo hablen por sí mismos”, señaló Natalia.

A pesar de las diferencias que puedan surgir en el trabajo, Diego aseguró que existe una prioridad que permanece fuera de cualquier discusión profesional: “La familia es primero. Si hay un tema con mi hermana, conmigo, eso siempre va primero”.

Los consejos de Diego y Natalia para quienes quieren hacer cine

Natalia y Diego Boneta. Foto: Marco A. Jiménez

Durante la charla, los hermanos también hablaron con jóvenes interesados en convertirse en actores, productores, directores o escritores. Diego recomendó no esperar a tener todas las condiciones para comenzar a desarrollar las historias que les interesan.

“Prepárate, nunca dejes de aprender y métete a ser parte de las historias que quieres contar”, aconsejó.

También invitó a quienes tengan una idea a comenzar a trabajar en ella desde ahora.

“Si te emociona el libro, si te da reflexión, escríbelo… Pero no esperes a que llegue el momento, actúa ya”, expresó.

¿Cómo cambiarán el cine la IA y las nuevas tecnologías?

Sobre el futuro de la industria, Diego consideró que la inteligencia artificial puede facilitar el acceso a herramientas que antes estaban disponibles principalmente para producciones con grandes recursos.

El actor explicó que un director puede utilizar estas tecnologías para visualizar una idea que anteriormente sólo podía imaginar mediante un storyboard o una descripción.

“Ahora con un iPhone y con la AI puedes tener una plataforma para crear algo”, señaló Diego al hablar de la posibilidad de que más personas desarrollen proyectos audiovisuales a pesar de las limitaciones de recursos.

Su hermana coincidió en que la tecnología puede ser útil durante las primeras etapas creativas. Puso como ejemplo su trabajo en la serie médica que preparan, donde una herramienta de IA puede ayudarle a imaginar el hospital en el que transcurre la historia y presentar una referencia visual al equipo.

Sin embargo, subrayó que esto no significa sustituir el trabajo de los especialistas que participan en una producción. Para ella, la interacción con escenarios físicos y con otros artistas sigue siendo parte fundamental del proceso creativo.

“Más y más se hace necesaria esta intervención artística, personal, humana, que la IA simplemente no reemplaza. Pero sí me ha ayudado mucho en la investigación”, explicó Natalia.

Los proyectos que preparan los hermanos Boneta

Hermanos Boneta. Foto: Marco A. Jiménez

Entre los proyectos que adelantaron se encuentra una serie de drama médico que están haciendo con Amazon Prime y que busca retratar la realidad de médicos y enfermeras en México.

La producción parte de su gusto por las series médicas, pero busca contar una historia específica sobre el país.

Para este proyecto, ambos buscaron involucrarse con los escritores con la intención de conocer de primera mano el proceso de creación de los guiones y continuar aprendiendo sobre producción.

Los hermanos trabajan además en una serie protagonizada por un superhéroe mexicano, proyecto que comenzaron a desarrollar en 2018. Diego explicó que tendrá elementos de espionaje, thriller y homicidio, con una familia en el centro de la historia.

Para los hermanos, el desarrollo tecnológico puede modificar la manera de producir y expandir una historia, pero su interés también está en contar relatos que representen a México y que puedan llegar a audiencias internacionales.

“Algo que nos importa mucho es poder mostrar lados de México que no han sido mostrados a nivel mundial. Somos mucho más”, afirmó Diego, recordando que no todo tiene que ver con las famosas historias de narcos que se hicieron populares con algunas series.

También mencionaron una película relacionada con Fidel Castro, cuyo estreno fue señalado durante la charla para el 6 de diciembre, así como una película para Netflix que se espera filmar a principios de abril.

De las historias a los videojuegos

Otra posibilidad que surgió durante las preguntas del público fue llevar alguno de sus universos narrativos al terreno de los videojuegos.

Los Boneta se mostraron interesados en explorar ese formato, particularmente como una forma de ampliar las historias que desarrollan para cine y televisión.

“Creo que es un formato que se presta mucho a lo que le decimos como expansión o creación de mundos”, explicó Diego.

¿Qué es WIRED Futures 2026?

WIRED Futures 2026 es un evento cuyo objetivo es analizar cómo la tecnología está cambiando el presente, hacia dónde se dirige el futuro y qué habilidades, reglas y decisiones serán necesarias ante estos cambios.

El encuentro cuenta con activaciones y talleres relacionados con la práctica de tecnologías e innovaciones.

Los asistentes pueden adquirir conocimientos que van desde la elaboración de prompts hasta aspectos específicos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas.

WIRED Futures se distribuye en cuatro grandes áreas:

Experiencias inmersivas : tres espacios temáticos que definen la arquitectura del evento.

: tres espacios temáticos que definen la arquitectura del evento. Experiencias sensoriales : una zona para conectar la tecnología, la innovación y la percepción humana mediante un recorrido interactivo.

: una zona para conectar la tecnología, la innovación y la percepción humana mediante un recorrido interactivo. Main Stage : el escenario principal donde líderes de opinión, especialistas, influencers y figuras del entretenimiento participan en distintas presentaciones

: el escenario principal donde líderes de opinión, especialistas, influencers y figuras del entretenimiento participan en distintas presentaciones Body Lab: un espacio para visualizar y entender el cuerpo a partir de información, datos biométricos, movimiento y rendimiento

El encuentro es gratuito y abierto al público, con registro previo y cupo limitado, se lleva a cabo de las 13:00 a las 21:00 horas en INSPACE Polanco, en la Ciudad de México.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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