España amenaza con cerrar TikTok por videos y perfiles de pederastas

Descubren miles de videos y perfiles de pederastas en TikTok | Fotos: Pexels

El Gobierno de España podría cerrar TikTok tras nueva investigación de la organización Maldita.es, quien encontró mil 183 videos de abuso sexual infantil y más de 26 mil perfiles de potenciales pederastas que comentan y comparten material ilegal en la plataforma.

Los investigadores denunciaron que “El abuso no se esconde en un rincón, sino que se apoya en las propias herramientas de TikTok. Son el propio buscador de TikTok y sus algoritmos de recomendación los que te llevan a material explícito de abuso sexual infantil“.

TikTok, el hogar del pederasta. Hemos localizado, y visto, más de 1.000 vídeos con contenido explícito de abuso infantil y también hemos comprobado cómo las propias herramientas de la plataforma conducen directamente a este material y lo “promocionan”. La entrega de hoy aquí 👉🏽… — Maldita.es (@maldita) November 9, 2026

“No se puede ni comparar a TikTok con el resto de plataformas en lo que abuso sexual infantil se refiere”, según Clara Jiménez Cruz, directora de la organización española de lucha contra la desinformación Maldita.es, que ha hecho la investigación.

La investigación también aseguró que la plataforma eliminó algunos de esos videos, aunque algunas cuentas siguen activas, y agregó que Maldita.es denunció todas las pruebas ante la Fiscalía de Criminalidad Informática de España.

España pide acciones contra TikTok y se plantearía paralizar a la app

El Ministerio de Juventud e Infancia remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actúe ante las informaciones publicadas por Maldita.es, según compartió a través de X (antes Twitter).

Juventud e Infancia pide a la Fiscalía actuar ante los presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok tras las informaciones de https://t.co/nwNavlxWzi.



La ministra Sira Rego ha solicitado una reunión de urgencia a los representantes de la plataforma en España. pic.twitter.com/1dzdKsnXLD — Ministerio de Juventud e Infancia (@JuventudInfGob) November 9, 2026

“El Ministerio reclama una investigación y exige a TikTok respuestas y medidas inmediatas ante la difusión de contenidos de abuso sexual infantil y las graves vulneraciones en la protección de menores“, señaló.

El diario El País aseguró que las autoridades españolas plantearon la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, según informaron fuentes del departamento este lunes.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, agregó: “Desde el Ministerio de Juventud e Infancia hemos solicitado a Fiscalía la apertura de una investigación y acabamos de pedir una reunión de urgencia a los representantes de la plataforma en España“.

Denuncian inacción de TikTok ante material pederasta en la plataforma

Maldita.es denominó a la app de origen chino como el “hogar del pederasta”, denunciado una muestra de 50 videos de abuso sexual infantil a través de la plataforma, que solo ha retirado cinco de ellos, es decir, un 10%.

“Tres días después de la denuncia, el 40% de las cuentas que publicaron esos videos seguían activas”. Maldita.es

La organización agregó que bloqueó solo el 26% del material ilegal en España y reveló que los investigadores encontraron también más de 26 mil perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían material de abuso en TikTok.

“En solo 35 días, hemos encontrado más de 200 perfiles que publicaban abiertamente imágenes explícitas de abuso sexual infantil, accesibles para cualquier usuario de TikTok“, agregó.

Maldita.es aseguró que contactó a la app, que se limitó a pedir más información sin responder a consultas sobre sus mecanismos de protección de menores, los fallos detectados y el contenido ilegal en su plataforma.

¿TikTok quebranta las reglas de España y la Unión Europea?

Las normas de TikTok no permiten que los menores realicen directos; sin embargo, la investigación identificó casi un centenar de transmisiones en 17 países, donde los espectadores pedían a niños que hicieran cosas, incluso de índole sexual, a cambio de dinero.

Según Maldita.es, el buscador de esta red social, propiedad del grupo chino ByteDance, no ha bloqueado palabras clave relacionadas con estos contenidos -como sí lo han hecho otras plataformas.

Maldita.es anunció que presentará una denuncia ante la unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía española.

“Los hallazgos de esta investigación ponen muy en cuestión la efectividad de las medidas de TikTok contra el abuso de menores“, lo que contraviene las obligaciones que estipula la Ley europea de Servicios Digitales (DSA) para estas grandes plataformas, señaló Maldita.es.

La Ley europea de Servicios Digitales dice que las plataformas deben limitar los riesgos para la infancia y actuar “con prontitud” para retirar o bloquear el acceso a este tipo de contenidos.

La Unión Europea ha emprendido una amplia ofensiva para poner coto a las redes sociales en aplicación del DSA y pretende prohibirlas a los menores de 13 años, debido a los numerosos riesgos para su bienestar y su desarrollo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.