ICE puede detenerte otra vez aunque un juez ordene tu liberación

Detenciones de ICE. Foto: Envato.

Salir de un centro de detención migratoria no siempre significa que un inmigrante pueda dejar atrás el riesgo de un nuevo arresto. En Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha vuelto a detener a personas que consiguieron su libertad mediante recursos judiciales, una práctica que ya genera cuestionamientos de jueces federales y abogados de inmigración.

El problema es especialmente delicado para quienes recurrieron al hábeas corpus, un mecanismo legal que permite cuestionar ante un tribunal federal si el Gobierno tiene motivos legales para mantenerlos detenidos.

¿Por qué ICE puede detener nuevamente a un inmigrante liberado?

La legislación migratoria contempla circunstancias en las que las autoridades pueden revocar determinadas liberaciones. El apartado 8 CFR 236.1(c)(9), por ejemplo, establece que ciertos funcionarios de inmigración pueden cancelar una liberación previamente concedida y ordenar que la persona vuelva a quedar bajo custodia.

Sin embargo, hay una diferencia importante: esa disposición no significa que ICE pueda ignorar una orden específica de un juez federal. Cuando existe una resolución judicial que establece condiciones para la liberación o prohíbe una nueva detención sin una audiencia, las autoridades deben respetarla.

El debate tomó fuerza después de que The Guardian publicara una investigación el 2 de noviembre de 2026. El medio identificó al menos 20 casos de inmigrantes que fueron detenidos nuevamente después de conseguir su liberación mediante peticiones de hábeas corpus durante el último año.

La investigación también documentó situaciones en Minnesota, donde siete inmigrantes habrían sido detenidos nuevamente antes de salir del edificio federal en el que permanecían bajo custodia.

El hábeas corpus puede ayudar a recuperar la libertad

¿Qué puede hacer un inmigrante cuando considera que ICE lo mantiene detenido sin justificación legal?

Una alternativa es presentar una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal, amparada en la sección 2241 del título 28 del Código de Estados Unidos. Este recurso permite cuestionar la legalidad de la detención y solicitar que un juez revise el caso.

No se trata de un permiso de residencia ni de una protección automática contra la deportación. Su objetivo es que el Gobierno justifique por qué mantiene a una persona bajo custodia.

Un caso reciente muestra por qué esta diferencia importa.

El 3 de noviembre de 2026, un tribunal federal de California ordenó la liberación inmediata de Sheyla Alessandra Sosa Huanca, quien había sido detenida nuevamente por ICE el 8 de septiembre, después de una liberación anterior.

En su resolución, el juez estableció que las autoridades no podían volver a detenerla sin notificarle previamente y darle la oportunidad de defenderse ante un responsable neutral. El fallo también aclaró que las condiciones de su liberación podían modificarse si existían circunstancias que lo justificaran, pero siempre respetando el debido proceso.

La resolución puede consultarse en el expediente judicial publicado por Justia.

¿Qué hacer si ICE vuelve a detenerte después de una orden judicial?

Para una familia inmigrante, una segunda detención puede significar volver a enfrentar gastos legales, separación familiar e incertidumbre sobre el futuro. Por eso, los abogados recomiendan actuar rápidamente cuando ICE incumple las condiciones establecidas por un tribunal.

Entre las medidas que un representante legal puede evaluar están:

Presentar otro hábeas corpus: si existen fundamentos para cuestionar la nueva detención y exigir que se respete la resolución anterior

si existen fundamentos para cuestionar la nueva detención y exigir que se respete la resolución anterior Solicitar una intervención urgente del juez: para pedir que las autoridades cumplan la orden de liberación

para pedir que las autoridades cumplan la orden de liberación Revisar las condiciones de la fianza: cuando la persona fue liberada mediante una fianza migratoria y existen motivos para solicitar una nueva revisión

cuando la persona fue liberada mediante una fianza migratoria y existen motivos para solicitar una nueva revisión Impugnar la nueva detención: mediante los recursos judiciales o administrativos que correspondan según el expediente

La información publicada por el despacho Law Office Immigration también aborda las opciones legales ante una nueva detención después de obtener una liberación.

Si ICE vuelve a detener a un familiar que ya tenía una orden judicial de libertad, es importante contactar cuanto antes a un abogado de inmigración y entregarle una copia de esa resolución. No todos los casos tienen la misma salida legal y los detalles de cada expediente pueden cambiar por completo las opciones disponibles.

Obtener la libertad después de una batalla judicial debería representar un respiro para cualquier familia. Pero los casos recientes muestran que, para algunos inmigrantes, salir de un centro de detención no ha significado el final de la incertidumbre. Y esa es precisamente la razón por la que conocer los alcances de una orden judicial puede ser tan importante como conseguirla.

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