Nvidia investiga a su CEO por amorío con espía china: “No hay excusa para lo que hice”

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: AFP

Nvidia anunció una investigación independiente después de que reportes de The New York Times señalaran que su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, habría sido blanco de una operación de espionaje de China.

La investigación ocurre después de que Huang reconociera una relación extramarital, mientras medios estadounidenses relacionaron a una empresaria cercana a él con presuntas actividades de inteligencia para Pekín.

El CEO dedicó el mensaje a los empleados de Nvidia este domingo donde reconoció la infidelidad.

“Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”.

El empresario también reconoció que su conducta afectó la confianza de quienes trabajan con él y aseguró que asumirá las consecuencias de sus actos.

“Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, dijo.

“Dirigir Nvidia es el privilegio de mi vida. Mi responsabilidad es servirles y ser digno de su confianza. No he estado a la altura de esa responsabilidad”, destaco.

Huang es considerado una de las figuras principales de la compañía, incluso se ha reunido en diferentes momentos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Por qué Nvidia investiga a Jensen Huang por espionaje chino?

El consejo de administración de Nvidia informó que un comité de directores independientes, con apoyo de abogados externos, revisará los reportes sobre un posible intento de inteligencia extranjera contra su presidente ejecutivo.

En su comunicado, la empresa precisó que no tiene motivos para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o sus secretos empresariales hayan sido comprometidos.

“La investigación del Consejo examinará toda la información disponible”, dijo la compañía, que también expresó su confianza en Huang y confirmó que colaborará con la revisión.

La investigación busca esclarecer los hechos sin que, hasta ahora, exista una conclusión pública que confirme el robo de información.

¿Quién es Alice Huang, la empresaria señalada por espionaje?

De acuerdo con una investigación de The New York Times, publicada el 6 de noviembre, Alice Huang, también conocida como Huang Le, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para obtener información sobre Jensen Huang y la industria estadounidense de inteligencia artificial.

La empresaria, quien no tiene parentesco con el fundador de Nvidia, estuvo vinculada con Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur que compra procesadores de Nvidia.

El periódico estadounidense informó que un documento de inteligencia, compartido con funcionarios de la administración de Donald Trump, señalaba que Alice Huang habría recopilado información para Pekín.

Según el reporte, uno de los posibles objetivos era conocer los planes estadounidenses sobre chips avanzados e influir en las decisiones relacionadas con su venta a China. Estas acusaciones no han sido demostradas públicamente.

China rechaza acusaciones de espionaje contra Nvidia

El Gobierno chino rechazó los señalamientos difundidos por The New York Times.

El 30 de octubre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó las acusaciones como “especulaciones infundadas” y sostuvo que buscaban desprestigiar a China.

Por su parte, el Gobierno de Singapur aclaró el 31 de octubre que sus autoridades no habían realizado investigaciones sobre Alice Huang por sus supuestos vínculos con la inteligencia china o con Jensen Huang.