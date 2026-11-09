Golpe al narco en altamar: Marina asegura una tonelada de cocaína frente a Acapulco

Aseguran una tonelada de cocaína en Acapulco. Foto: Omar García H.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína al suroeste de Acapulco, Guerrero, y detuvo a seis personas que transportaban el cargamento en una embarcación menor, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Marina suma más de 98 toneladas de cocaína aseguradas en el mar

García Harfuch destacó que, durante el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Armada de México ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar.

El secretario señaló que estos decomisos han impedido que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.

Durante una operación de vigilancia marítima al suroeste de Acapulco, Guerrero, personal de la Armada de México de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor.



Durante la… pic.twitter.com/2ArO3bDEU8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026

Los detenidos viajaban en una embarcación menor

Los detenidos transportaban el cargamento a bordo de una embarcación menor cuando fueron interceptados por personal naval, que aseguró la droga.

Es un golpe a la economía del crimen organizado

También afirmó que los aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, debido a que les impiden obtener recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia.

Las seis personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.