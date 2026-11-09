Trabajadores de limpia bloquean con camiones de basura Avenida Municipio Libre

Trabajadores de limpia bloquearon avenida Municipio Libre. Foto: Cuatoscuro/Archivo

Trabajadores de limpia de la Ciudad de México (CDMX) realizan un bloqueo con camiones recolectores de basura en la alcaldía Benito Juárez para exigir mejores condiciones laborales. La movilización afecta la circulación sobre avenida Municipio Libre, principalmente en el cruce con Cuauhtémoc, y también genera complicaciones para el paso del Metrobús a la altura de Miguel Laurent. Las protestas se extienden a otros puntos de la capital, entre ellos Cuauhtémoc, División del Norte y avenida Vértiz.

Los inconformes pertenecen al Sindicato de Trabajadores del Gobierno de Limpia (STG) y utilizaron unidades recolectoras de residuos para impedir el paso vehicular como medida de presión ante sus demandas laborales.

La concentración ha provocado afectaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulan por esta zona de Benito Juárez, una de las áreas donde se desarrollan las movilizaciones.

El bloqueo también complica los desplazamientos de quienes utilizan las vialidades cercanas para trasladarse hacia sus centros de trabajo, escuelas y otros destinos de la Ciudad de México.

Bloqueo de trabajadores de limpia afuera de la Alcaldía Benito Juárez. @trafico889 pic.twitter.com/9Jk2j456ym — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) November 9, 2026

Cierres viales por protesta de trabajadores de limpia en CDMX

La movilización con camiones de basura afecta principalmente la circulación en avenida Municipio Libre y su cruce con avenida Cuauhtémoc, donde los vehículos recolectores fueron colocados para bloquear el tránsito.

Otro de los puntos con complicaciones se encuentra en las inmediaciones de Miguel Laurent, debido a que la protesta también obstruye el paso del Metrobús en ese sector.

Las manifestaciones no se limitan a un solo cruce, pues los trabajadores también realizan movilizaciones en otros puntos de la capital:

Avenida Cuauhtémoc

División del Norte

Avenida Vértiz

Municipio Libre y Cuauhtémoc

Zona de Miguel Laurent

La presencia de los manifestantes y de las unidades de limpia obliga a los conductores a considerar posibles retrasos y buscar recorridos alternativos para evitar las zonas afectadas.

07:31 #PrecauciónVial | Bloqueo en ambos cuerpos de Av. Cuauhtémoc a la altura de Miguel Laurent, alcaldía Benito Juárez, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Universidad y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/8wvXb6teDC — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 9, 2026

Exigencias laborales de los trabajadores de limpia

Los manifestantes, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de Limpia (STG), buscan que las autoridades capitalinas atiendan sus condiciones de contratación y garanticen derechos laborales para quienes realizan actividades de recolección de residuos en la CDMX.

Entre sus principales demandas se encuentran:

Contratos laborales: solicitan contar con certeza sobre su situación de trabajo

solicitan contar con certeza sobre su situación de trabajo Prestaciones : exigen acceso a beneficios y derechos laborales

: exigen acceso a beneficios y derechos laborales Mejores condiciones de trabajo: piden que se atiendan las necesidades del personal encargado de los servicios de limpia

Los trabajadores recurrieron al bloqueo de vialidades con camiones recolectores como medida para visibilizar sus demandas y presionar para obtener una respuesta de las autoridades.

La protesta también pone sobre la mesa las condiciones en las que opera el personal responsable de mantener limpias las calles y espacios públicos de la CDMX.

Alternativas viales ante bloqueos en Municipio Libre y Benito Juárez

Ante las afectaciones provocadas por los camiones de basura, se recomienda a los automovilistas evitar los cruces de Municipio Libre y Cuauhtémoc, así como las inmediaciones de Miguel Laurent y los puntos donde se reportan concentraciones.

Entre las opciones para rodear la zona se encuentran:

Eje 6 Sur: puede funcionar como alternativa para desplazamientos paralelos a Municipio Libre

Eje 8 Sur: permite buscar recorridos hacia el oriente o poniente de la capital, dependiendo del destino

Avenida Universidad: puede servir para rodear algunos de los puntos afectados en la zona de Benito Juárez

Avenida Insurgentes Sur: otra opción para quienes necesiten modificar su recorrido hacia el norte o sur de la ciudad

Estas vialidades son opciones generales para evitar los puntos de concentración; su conveniencia dependerá del origen y destino de cada automovilista, así como de las condiciones del tránsito.

También se recomienda consultar los reportes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), ya que los cierres pueden modificarse conforme avance la protesta.

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