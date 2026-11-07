Robo de 6 mil 300 mdd en criptomonedas y ataques a refrigeradores: así opera la ciberdelincuencia

Un robo de aproximadamente 6 mil 300 millones de dólares en criptomonedas, atribuido a hackers vinculados con Corea del Norte, y una serie de ataques a sistemas de refrigeración de supermercados e instalaciones de almacenamiento de sangre y plasma en Europa evidencian los alcances de la ciberdelincuencia y los riesgos que representa para distintos sectores, indicó Emilio Saldaña el “Pizu”, especialista en tecnología para Unotv.com

De acuerdo con Pizu, los incidentes muestran cómo los ataques informáticos pueden comprometer desde los activos digitales hasta los equipos conectados que mantienen en condiciones adecuadas alimentos y productos médicos.

¿Cómo ocurrió el robo de criptomonedas de Binance?

Binance, considerada la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, reportó un robo de aproximadamente 6 mil 300 millones de dólares, señalado como el mayor hurto de criptoactivos registrado en la historia.

Las investigaciones de la compañía apuntan a hackers vinculados con Corea del Norte, quienes habrían combinado diferentes métodos de engaño para conseguir acceso a los sistemas.

Uno de los mecanismos identificados fue una falsa entrevista de trabajo dirigida a un desarrollador, a quien le solicitaron descargar un archivo como parte de una prueba técnica. Al abrirlo, su computadora quedó infectada, lo que permitió a los atacantes comprometer su seguridad.

Es decir, los delincuentes no recurrieron a un solo método, sino que combinaron distintas estrategias para conseguir su objetivo.

¿Qué pasó con los 6 mil 300 millones de dólares robados?

Una parte de los criptoactivos sustraídos continúa moviéndose entre diferentes criptomonedas, particularmente Bitcoin, y distintas cuentas, con el propósito de dificultar su rastreo.

De acuerdo con la información difundida, cerca de 2 mil 850 millones de dólares fueron congelados o interceptados.

Por su parte, Binance aseguró que ha repuesto con recursos propios el 98% de los activos afectados, una medida que busca cubrir las pérdidas de los usuarios perjudicados.

Sin embargo, es importante distinguir entre la reposición de los activos y la recuperación del dinero robado, pues no significa que la totalidad de los criptoactivos sustraídos haya sido localizada.

Ataques a refrigeradores de supermercados e instalaciones de sangre en Europa

Los riesgos de la ciberdelincuencia no se limitan al sector financiero. En Europa, durante la misma semana, supermercados reportaron ataques informáticos que alteraron el funcionamiento de sus sistemas de refrigeración y provocaron pérdidas de alimentos.

En Francia, otro incidente afectó tres instalaciones donde se almacenan plasma y muestras de sangre, luego de que los atacantes modificaran los ajustes de temperatura y descongelación de los equipos.

El acceso se habría conseguido mediante un proveedor de equipos que también fue víctima de un ataque informático.

La alteración fue detectada por los responsables de las instalaciones, quienes pudieron intervenir a tiempo para evitar la pérdida de los productos, particularmente de las reservas de sangre y posibles afectaciones a su distribución.

Tras el incidente, también se reconoció la necesidad de realizar una actualización para mantener la seguridad de las instalaciones y evitar que los sistemas conectados puedan ser vulnerados.

¿Por qué estos ataques representan un riesgo para la población?

Para Emilio Saldaña, ambos casos muestran que la seguridad de las personas también depende de las empresas y los proveedores que operan detrás de los sistemas digitales.

La ciberseguridad ya no se limita a proteger contraseñas, cuentas bancarias o plataformas de criptomonedas, pues también involucra los equipos conectados que permiten conservar alimentos, almacenar productos médicos y mantener en funcionamiento distintos servicios.

Por ello, cada dispositivo conectado necesita controles de seguridad, mantenimiento y mecanismos de respuesta ante posibles incidentes.

Los ataques informáticos pueden tener consecuencias que van más allá de una pérdida económica, al comprometer cadenas de suministro y servicios relacionados con la salud.

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