El Niño se sigue intensificando: UNAM recomienda mochila de emergencia y más medidas de prevención

Fenómeno El Niño. (Foto Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas via AFP)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó preparar una mochila de emergencia y seguir otras seis medidas de prevención ante el fortalecimiento del Niño, que podría alcanzar una intensidad histórica, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El investigador Guillermo N. Murray Tortarolo destacó que el calentamiento del océano Pacífico está dando señales de un fenómeno extraordinario.

“Cuando llega un Niño intenso se pierden cosechas, disminuyen las capturas de las pesquerías, se corta la producción de electricidad, se incendian bosques y las inundaciones destruyen casas, carreteras y puentes”, explicó el especialista del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM .

¿Cuáles son las 7 medidas que recomienda la UNAM ante El Niño?

El investigador de la UNAM señaló que, aunque los efectos de El Niño no serán iguales en todas las regiones, la población puede comenzar a prepararse con estas siete medidas preventivas.

Mochila de emergencia.

Tener una mochila de emergencia. Incluir agua, alimentos no perecederos, botiquín, medicamentos, repelente, documentos importantes, silbato y linterna. Además, identificar rutas de evacuación y refugios cercanos Revisar techos y coladeras. Limpiar canaletas, reparar filtraciones e identificar los puntos de la vivienda que podrían inundarse durante una lluvia intensa Preparar la casa para el calor. Contar con ventiladores o enfriadores, si es posible. También cerrar cortinas durante las horas de mayor sol y ventilar cuando la temperatura disminuya Apoyar a personas vulnerables. Prestar especial atención a adultos mayores, bebés, trabajadores al aire libre y personas con discapacidad o en situación de calle, quienes pueden enfrentar mayores riesgos Proteger a las mascotas. Asegurar que perros, gatos y otros animales tengan suficiente agua y espacios frescos para descansar Colocar bebederos para aves e insectos. Utilizar recipientes poco profundos, con piedras donde puedan posarse, y cambiar el agua diariamente para evitar la reproducción de mosquitos Consultar los planes de prevención locales. Preguntar a las autoridades qué medidas y protocolos existen ante inundaciones, sequías y temperaturas extremas

Temperaturas récord en México por El Niño

Murray Tortarolo advirtió que entre abril y mayo de 2027 podrían registrarse temperaturas récord en distintas ciudades del país, acompañadas de un mayor riesgo de incendios forestales.

Además recordó que el episodio de El Niño de 1997-1998 dejó graves consecuencias en el país.

Durante 1998 se registraron más de 14 mil incendios forestales que afectaron cerca de 850 mil hectáreas, una superficie equivalente a casi seis veces la Ciudad de México.

Los efectos en México no son iguales para todo México

Especialistas de la UNAM advirtieron desde septiembre que El Niño no afectará de la misma manera a todo México, ya que algunas regiones podrían registrar lluvias intensas, mientras que otras enfrentarían sequías y altas temperaturas, dependiendo de la época del año.

El investigador Alejandro Jaramillo Moreno pronosticó, en ese momento, la llegada de lluvias superiores a lo normal en partes del norte y occidente del país.

Y para 2027, los especialistas identificaron otros posibles impactos:

Noreste: aumento de lluvias entre enero y marzo

aumento de lluvias entre enero y marzo Centro, sur y sureste: posible sequía entre abril y junio

posible sequía entre abril y junio Distintas regiones: mayor riesgo de incendios entre febrero y junio

mayor riesgo de incendios entre febrero y junio Zonas urbanas: incremento de días con mala calidad del aire

Jorge Zavala Hidalgo, también investigador de la UNAM, advirtió sobre una temporada invernal con más frentes fríos, algunos de ellos más severos y duraderos.

¿Por qué El Niño 2026 preocupa tanto? Podría romper récords históricos

El fortalecimiento del fenómeno fue documentado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante octubre.

El pasado 9 de octubre, el SMN reportó una probabilidad superior al 83% de que El Niño mantuviera una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Además, informó que existía una probabilidad del 83% de alcanzar una magnitud histórica entre octubre y diciembre de 2026, según las estimaciones del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

Por su parte, la OMM advirtió que las temperaturas del Pacífico ecuatorial podrían alcanzar niveles récord, con una anomalía promedio prevista de hasta 3.7 grados Celsius por encima de lo normal durante el último trimestre del año.