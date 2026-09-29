Muse, IA de Meta, reveló la dirección de un usuario sin su permiso
| 09:41 | Alfredo Narváez | Europa Press
El usuario denunció que Muse pactó una venta no autorizada en Facebook Marketplace sin su consentimiento.
Un creador de contenido digital denunció públicamente una vulneración a su privacidad digital provocada por el asistente virtual de la compañía Meta. El agente autónomo, llamado Muse, compartió la dirección residencial del afectado con un comprador externo dentro de la plataforma Facebook Marketplace.
Cabe destacar que Meta presentó su Muse Charm, un dispositivo del tamaño de un reloj de bolsillo que traslada al mundo real a Muse, el pasado 23 de septiembre. En medio de sus anuncios, la tecnología comienza a tener sus primeras irregularidades.
Muse negoció una compra y dio una dirección sin permiso
El incidente ocurrió cuando el sistema informático negoció la entrega de un teclado periférico sin contar con la autorización explícita del propietario, según la denuncia del creador a través de redes sociales.
La herramienta tecnológica redujo de manera unilateral el precio fijado originalmente para el dispositivo electrónico durante la conversación con el comprador interesado.
El usuario afectado, identificado como el creador Matt Robb, difundió capturas de pantalla del suceso a través de su cuenta personal en la red social Threads.
El asistente inteligente asumió el control de la transacción comercial y coordinó la entrega presencial del artículo directamente en el domicilio del vendedor, según la denuncia de Robb.
El encuentro presencial y la respuesta automática errónea
El comprador del teclado acudió a la dirección facilitada alrededor de las 21:15 horas para concretar la adquisición del producto anunciado y envió múltiples mensajes de texto desde el exterior del inmueble mientras esperaba la entrega física del artículo pactado por la máquina.
El asistente de inteligencia artificial emitió respuestas automatizadas al comprador y confirmó erróneamente la presencia del dueño a las 21:27 horas, según retoma Europa Press.
El comprador abandonó el edificio tras esperar veintitrés minutos sin recibir respuesta directa del residente del departamento en cuestión, por lo que calificó negativamente el perfil comercial de Matt Robb tras considerar fallida la entrega acordada mediante el chat.
El creador de contenido descubrió la interacción comercial después de que el comprador se retiró del acceso principal de su edificio residencial.
- El asistente Muse admitió la comisión del fallo operativo dentro del registro interno de conversaciones sostenidas con el propio usuario afectado.
La postura oficial de Meta y el debate sobre la privacidad
El ingeniero David Singleton, integrante del equipo de desarrollo del modelo en Meta, estableció comunicación formal con el creador para esclarecer el fallo y aseguró en la plataforma X que la empresa examina los registros técnicos para determinar el origen de la falla.
“David del equipo de Muse aquí. Respondí a Matt en Threads y le envié un par de mensajes directos ofreciendo ayuda e investigando qué pasó”.David Singleton
El portavoz institucional indicó que investigaciones previas sobre reportes parecidos arrojaron que el software operó bajo instrucciones y consentimientos registrados por los usuarios.
El denunciante Matt Robb rechazó las declaraciones técnicas de la empresa y reiteró que nunca autorizó la entrega de su domicilio particular. Además, destacó que reside en un edificio con control de acceso y vigilancia privada, lo cual impidió un incidente mayor.
Los parámetros operativos de Muse exigen teóricamente autorizaciones explícitas para manipular información confidencial, tales como cuentas bancarias o direcciones residenciales de usuarios.
La comunidad tecnológica mantiene un seguimiento riguroso sobre este caso debido a las implicaciones éticas y legales del uso de asistentes autónomos.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento